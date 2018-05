Românii nu doar că reușesc să se facă cunoscuți peste hotare prin muzică, actorie și alte domenii, dar continuă să atragă prin frumusețea naturală. Dovadă că o artistă de la noi l-a cucerit pe primarul Dusseldorf-ului, chiar după un scurt recital în Germania.

Tânăra cu pricina este Ramona Nerra, o artista care a devenit cunoscută după ce a participat la „Vocea României” și după ce anul trecut a ajuns până în finală la selecția pentru a ne reprezinta la Eurovision. Culmea este că Ramona și edilul nu erau la prima întâlnire, însă artista nu a băgat de seamă simpatia lui Thomas Geisel.

„S-a întânplat de curând, în backstage. Cântasem la premiile anuale din Dusseldorf, unde se premiau meritele celor mai de seamă din oraș. Și la un moment dat vine la mine un domn care mi se părea cunoscut. Dumnealui îmi tot făcea complimente, că am o voce extraordinară și că m-a ascultat în nenumărate rânduri, că de fiecare dată este extrem de impresionat, etc. După o scurtă perioadă de timp, mă simțeam deja jenată de atâtea complimente și m-am gândit să schimb direcția discuției, îndreptând-o către el. Atunci i-am mulțumit frumos și l-am întrebat cu ce se ocupă. La care dumnealui, care tocmai sorbea dintr-un pahar cu șampanie, aproape că se îneacă, începe să zâmbească și spune ușor încurcat că este …primarul Dusseldorf-ului! În secunda următoare amândoi am izbucnit în râs. Și asta a devenit tema serii, el povestind amuzat mai departe întâmplarea. Ce-i drept, nici eu un voi uita prea curând acest moment”, a povestit amuzată Ramona.

O artistă de la noi l-a cucerit pe primarul Dusseldorf-ului după un concert

Ramona Nerra stă de 15 ani în Germania, unde este o cântăreață cunoscută. În 2016, artista a reușit să cucerească publicul la Vocea României prin show-ul, vocea și energia ei, iar în 2017 a ajuns până în finală în cadrul Selecției Naționale Eurovision cu piesa „Save me”. A colaborat cu ATB pentru piesele „Never give up” și „In and out of love” și a urcat pe aceeași scenă cu artiști internaționali precum Pink, Kelly Rowland sau Nicole Scherzinger.

