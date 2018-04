Faimoșii au câștigat proba bonus din ediția Exatlon. Concurenții au primit telefoane și au avut șansa de a vorbi cu cei dragi, câteva minunte.

Diana Belbita a vorbit cu Anda Adam. Artista i-a povestit ce se intampla in tara, insa a devenit ingrijorata in momentul in care Diana Belbita i-a spus ca este accidentata. “Ma bucur ca s-a intamplat acum si ca am vorbit cu Anda. Am avut emotii. Imi doream sa pot comunica cu cineva din tara”, a spus Diana Belbita.

“M-am bucurat de mesaj. Mi-a zis ca am slabit rau, sa mananc ce mananca Belbita. Te emotioneaza orice auzi de acasa”, a spus Giani. “Am vorbit cu prietenul meu Cosmin. Aveam nevoie de asta. Mi-a zis ca tot ce facem noi aici este bine vazut acasa. Mi-a zis ca totul este bine acasa”, a spus Catalin Cazacu.

