După divorțul de soțul ei, Catrunel Sandu zâmbește din nou și trăiește cea mai frumoasă perioadă alături de Steve.

“Toată lumea m-a întrebat. Mi s-a părut… el nu are nicio legătură cu media, este american. O să vină într-o săptămână pentru prima dată în România. Uite, o exclusivitate. Ne cunoaştem de ceva vreme. El a divorţat înaintea mea cu un an şi ceva. El este doctor stomatolog. Cred că a fost trimis de undeva de sus. Ne-am tot întâlnit, nici nu ştiam că există. Steve are doi băieţi, mai mari, de 12 şi 14 ani. A ştiut exact cum să acţioneze. Când m-a invitat pentru prima oară la cafea şi l-am refuzat urât. Fetele tot timpul întrebau… Eraum în acelaşi anturaj tot timpul. Dintr-odată l-am văzut altfel. Este un inel dat de el, dar nu este de logodnă. El ştzie că eu nu vreau să mă mai căsătoresc. Este doar o promisiune: eu vreau să îţi arăt că sunt aici pentru tine. N-am mutat împreună, suntem o familie.Mi-am dorit foarte tare să devin profesor cu acte în regulă, profesor la stat. E foarte greu, eu nu am terminat o facultate acolo. Este una dintre cele mai mari şcoli de artă. Este o şcoală de arte care are absolut tot. Am schimbat tot într-un an de zile. M-au făcut co-director în două luni, mă ocup numai de balet. Am beneficii, toate asigurările medicale. Toate domnişoarele de acasă: fetelor, nu vă bazaţi pe partenerul dumneavoastră, oricât de bine ar fi”, a spus Catrinel Sandu în exclusivitate pentru Antena Stars. La sfârșitul lunii mai, Catrinel Sandu a plecat din casa lui Gabi Trifu.

