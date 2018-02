Kamara și-a prins soția cu un alt bărbat. Artistul și Oana au fost pentru prima oară față în față la tv, după ce a izbucnit scandalul. Cei doi și-au spus cuvinte grele.

Oana a izbicnit în lacrimi, imediat ce a intrat în platoul emisiunii de la Kanal D. „Am o stare interioară… sunt un pic răscolită. M-au răscolit declaraţiile lui. Înverşunarea cu care a spus lucruri. Nu ştiu de ce m-ar vedea ca pe un diavol. S-au răcit relaţiile. vorbim mult mai puţin. Probabil era norma să se întâmple aşa. A venit la copil, câteva ore. Nu l-a luat la el. Aşa era vorba, să îl mai ia şi la el. Mi-a luat maşina. El nu are permis, conduce ea. Eu am permis. Nu pot să dau vina pe el exclusiv. M-aş învinovăţi pentru faptul că nu am terminat relaţia când am simţit că nu mai este ce trebuie pentru mine şi am ales să îmi dau frâu liber unor trăiri de femeie când încă eram într-o relaţie cu el şi nu e corect. Asta am greşit”, a spus Oana la WowBiz.

„În momentul în care tu spui lucruri care s-au întâmplat într-un fel şi le spui altfel. Ţi-ai expus părerea din nou. tot nu îneţelg de ce trebuie să mai aducem a treia persoane în ecuaţie. Nu judecăm oamenii după mesaje. Timpul pe care Mădălina l-a petrecut alături de Leon, nu s-a comportat în vreun fel. Nu poţi să mergi pe baza unor mesaje. (…) E vorba de noi doi. Spui lucruri care nu au nicio legătură. Eu nu am venit să mă cert. (…) În urmă cu câteva luni totul părea ok. Am mai fost la TV. Tu ai aflat că noi nu suntem potriviţi chiar înainte să rămâi gravidă. De ce nu te-ai oprit? Tu păreai cea mai fericită! Aşa îmi arătai! Din punctul meu de vedere copilul a fost dorit. Ai rămas gravidă în 2013, am fost la Paris. eu nu ţi-am luat nicio maşină”, a spus Kamara.

Oana spune că a ieşit la întâlnire cu un alt bărbat, iar Kamara a mers după ea. „Eu i-am spus lui acolo, în faţă, să facem sex în trei. Ştiam că nu vrea asta. Nu s-ar fi întâmplat”, a explicat Kamara.

„Până la împăcare să fie clar, nu ţi-am luat maşina! O mai folosim pe rând în funcţie de cum avem treabă. (…) Se poate ca doi oameni să se împace. Pe de altă parte, nu poţi să vrei doar tu. Din momentul ăsta nu cred că pot să fiu cu cineva”, a spus Kamara. „Nu vreau să ne împăcăm ca soţ şi soţie, vreau să ne împăcăm pentru Leon, să fie o relaţie de prietenie între noi”, a spus Oana.

