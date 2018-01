Mirabela Dauer a fost operată de urgență, din cauza unor probeme la rinichi. Pentru că situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaborează de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sănătate a acesteia.

În urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit că are o formaţiune cancerigenă incipientă la nivelul unui rinichi.

„Despre Mirabela Dauer ştiu de la ea totul, cert este că ea este un om care are grijă de sănătatea ei. La ultimile analize i s-a găsit o tumoră la rinichi, poziţionată greşit şi a fost necesară extirparea rinichiului şi a pietrei, a tumorei. Operaţia a avut loc azi şi acum este la terapie, ea a vrut ca totul să se întâmple discret. Dar nu va fi nevoie să stea la pat multe zile, luna viitoare ea va sta mai relaxată, nu va merge cu mine în turneu, operaţia o împiedică să ajungă în SUA acum, vreau să spun că ştiam de operaţie, a fost ţinută ascunsă. Ea a fost foarte curajoasă şi a primit vestea matur. Nu este singură, are alături persoane dragi care sunt pregătiţi să o ajute oricând. (…) Să clarific, a fost vorba de o amendă am plătit-o în ultima zi şi ăsta a fost norocul meu să o plătesc la timp şi nu am păţit nimic. ” a declarat Raoul la Antena Stars.

La începutul acestui an, Mirabela Dauer a acordat un interviu în care a explicat că nu i-a fost deloc ușor să ajungă celebră și să facă ceea cei place cel mai muklt, și anume să cânte și să încânte publicul.

