Cristina Spătar nu a ascuns că s-a chinuit teribil pentru a reuși să rămână însărcinată și că a fost nevoită să facă mai multe înseminări artificiale pentru a-și îndeplini visul, acela de a deveni mamă. Astfel, Cristina Spătar a ajuns obsedată de copiii ei.

După chinuri și despresii severe postpartum, Cristina s-a mai calmat după nașterea celui de-al doilea copil, însă recunoaște că a rămas o mamă extrem de panicată care mereu își face griji cu privire la copiii ei. „Avem o doamnă doctor extraordinar de drăguță, un pediatru extraordinar și de câte ori am o problemă vizavi de noi sau de copilași apelez tot timpul la ea. La orice oră din zi și din noapte ne dă cele mai bune sfaturi”, ne-a spus Cristina, care sună la medic ori de câte ori i se pare că micuții ei ar avea vreo boală.

„Sunt paranoică recunosc, dar am și de ce. Ținând cont de faptul că eu am făcut copiii destul de greu și cu multe fertilizări și mi-am dorit foarte mult, iar imediat după naștere am suferit și niște depresii, așa a fost să fie. Tot timpul aveam senzația că o să-i pierd, că cineva o să-i ia. Din momentul în care am născut, am avut senzația că i-am pierdut. Sunt foarte atașată de copiii mei, ca să nu zic altfel și îmi sunt foarte dragi”.

Cristina Spătar a ajuns obsedată de cei doi copii

Chiar dacă e conștientă că nu reacționează tocmai bine, cântăreața susține că nu se poate controla, recunoscând că de multe ori este destul de exagerată. „Cu Aida am avut ceva probleme când era micuță, pe la 7 luni, pe la un an, o oarecare bronșiolită, cu insuficiență respiratorie care este destul de urâtă. Sunt o mamă destul de panicoasă, dar să știi că atunci când a venit vorba de tratament am amestecat leacurile astea băbești cu medicamentele pe care mi le-a recomandat medicul pediatru. Deja mă pricep și eu la tratamente. Știu simptome, știu tratamente, sunt foarte la curent. Bine am avut noroc că nici copiii nu au fost prea bolnăvicioși”, ne-a mai spus Cristina Spătar, care, după ce a divorţat, a spus că nu ăşi doreşte să se recăsătorească.

VIDEO: George Capoianu

