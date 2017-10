De când a devenit mamă, Andreea Bănică s-a transformat complet, devenind mai reponsabilă, mai atentă la cei din jur. Toate acestea s-au întâmplat după ce s-a reapropiat de Dumnezeu.

După cum singură declară, o lungă perioadă de timp, Andreea a fost furioasă pe Dumnezeu, considerând că i-a luat părinții când avea mai mare nevoie de ei. După ce a devenit mamă a conștientizat însă cât de important este ca Sofia și Noah să crească cu credința în suflet, dar mai ales cât de importante sunt momentele petrecute în familie.

Așa că, indiferent de timpul liber pe care îl are, Andreea vrea să stea cât mai mult cu familia ei. „Nu pot să spun că dacă merg cu copiii în vacanță merg să mă odihnesc, în niciun caz. Am mers în vacanță în mod special pentru ei, pentru că am mers cu niște prieteni care la rândul lor au copii și știam că Sofiei îi face mare plăcere să fie alături de ei, să se joace, să se distreze. În ultima perioadă fac cam tot ceea ce se poate pentru copii”, ne-a povestit Andreea, completând că nu au planificat nicio deplasare în vacanța Sofiei de la finele lui octombrie, însă și-a planificat să petreacă cât mai mult timp cu ea.

„Îi fac program frumos, tot cu copii. Poate o să mergem la film, la teatru, facem tot felul de activități, mergem la locul de joacă. Nu o țin acasă și nu-mi place să o țin acasă doar să stea acasă. Normal că va avea și în vacanță lecții de făcut, pe care le vom face împreună. Cu siguranță mă voi implica mai mult în vacanță decât când este în timpul școlii pentru că în timpul școlii își face lecțiile acolo. Îmi place că vine acasă cu ele făcute deja. Nu știu cum face ea, în pauze”.

Andreea Bănică s-a reapropiat de Dumnezeu cu ajutorul unui duhovnic

Această schimbare de atitudine a artistei se datorează unui preot pe care l-a întâlnit cu mulți ani în urmă și pe care l-a rugat să oficializeze slujbele atât de la nunta lor, cât și de la botezul copiilor, devenind între timp ca un membru al familiei. Dovadă că, deși nu se gândesc la o petrecere mare pentru prima aniversare a lui Noah, duhovnicul se numără printre invitații apropiați. „Nu o să fie o petrecere foarte mare. Am avut la botezul lui, unde a fost o petrecere specială și foarte frumoasă. Probabil că va fi una restrânsă, cu prietenii noștri cei mai buni, acolo unde vom așeza pe tăviță tot felul de lucruri. Sunt curioasă ce va alege Noah, important este că respectăm tradiția oarecum. O să vină și preotul, cel care ne-a oficializat nouă relația, a botezat-o pe Sofia și pe Noah. Cu siguranță va fi și el pentru că m-a sunat zilele trecute și m-a întrebat când petrecem. Acest preot într-un fel m-a făcut să fiu mai aproape de biserică și să-mi revin pentru că recunosc, când i-am pierdut pe părinții mei am fost cam furioasă. De ceva vreme, de când i-am născut și pe cei mici mi-am revenit și m-am apropiat mai mult de Dumnezeu și am înceredere în acest preot care vine de fiecare dată cu mare drag când îl invităm la noi”, ne-a mai spus Andreea, completând că nu-l va tunde pe fiul ei după ce îi va lua moțul. „Noah este un creț, nu știu cum este el de creț. Vezi cât păr are în cap? Nu cred că o să-l tund după ce-i iau moțul. Nu m-am gândit la lucrul acesta”.

VIDEO: Cosmin Nistor

FOTO: Dumitru Angelescu

