A avut mai multe încercări de a cuceri publicul din România și, într-un final, Irina Rimes a reușit să devină celebră. Și extrem de iubită, cam din 2016, de când a lansat piesa „Visele”. Chiar dacă s-a acomodat cu greu în țara noastră, artista a ajuns să iubească Bucureștiul. Acum, Irina Rimes vrea să-și aducă părinții în România.

La prima ei experiență cu România, Irina Rimes a avut „depresia emigrantului” și s-a reîntors în Republica Moldova doar după câteva luni. Artista nu s-a lăsat însă păgubașă, s-a reîntors în București și ușor-ușor și-a făcut un nume în industria muzicală de la noi. Atât de apropiată este acum de România, încât speră că în câțiva ani să reușească să-i aducă și pe părinții ei să fie mai aproape de ea. „Ei știu cât este de frumos în România. M-am gândit că atunci când vor ajunge la vârsta a 3-a, să le fac, nu știu cum să spun, să-i conving să se mute la munte. Undeva în Sinaia sau în Predeal. Să le iau o căsuță mică și să se mute acolo. Fratele meu nu se va muta pentru că el și-a făcut deja viața lui acolo, e contabil. E contabil șef la 21 de ani și se mândrește foarte tare cu asta. Are o iubită, are casă, el e foarte bine acolo unde e. Și mentalitatea lui este de așa natură: el e moldovean, moldovean. Nu e că nu vrea să plece, doar că cred că acolo este apa lui, acolo s-ar simți cel mai bine. Are niște valori foarte frumoase, valori pe care aici oamenii nu cred că le-ar înțelege neapărat sau nu pe toate”, ne-a povestit artista la „Interviurile Libertatea”.

Chiar dacă Irina Rimes a fost în depresie atunci când a plecat din Chișinău, este convinsă că părinții ei se vor acomoda mult mai repede, mai ales că intenția ei este să-i mute într-o căsuță în zona montană. „Vreau să-i aduc la munte pentru că ei iubesc muntele, iar când nu o mai avea ce să facă în Moldova, când doar își vor trăi bătrânețile, să le trăiască la munte”, a mai spus cântăreața.

Irina Rimes vrea să-și mute părinții în România când aceștia vor ieși la pensie

De altfel, această la această mutare a familiei contribuie și faptul că Rimes este decisă să-și întemeieze o familie, să aibă copii și știe că are nevoie de ajutor din partea familiei. „Când aveam 20 de ani mă tot gândeam să fac un copil și acum îmi pare rău că nu am făcut un copil atunci, chiar dacă era devreme. Acum, spre exemplu, nu mai am timp să fac un copil și o să am timp abia pe la 30 de ani, nu știu. Mă gândesc mereu că dacă aș fi făcut un copil la 22 de ani era perfect acum, era mărișor, mă ajuta mama cu crescutul. Chiar zilele trecute mă întreba dacă nu sunt însărcinată, că ei i-ar plăcea și că abia așteaptă să-l crească”, ne-a mai spus Irina.

VIDEO: Cosmin Nistor

CITEȘTE ȘI: