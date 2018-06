În ciuda faptului că de fiecare dată are o apariție fără cusur și foarte rar este prinsă pe picior greșit, așa cum s-a întâmplat și marți seara, la Gala Elle Media New Awards, Delia nu este înconjurată de o armată de specialiști care o machiază și în arajează părul.

„Eu nu mă machiez în general la make-up artiști, mă machez singură. Nu am răbdare unu la mână, nu am timp să mă programez, dar cred că principala chestie e răbdarea. Știu să-mi fac chestii singură că sunt un om normal care poate să-și facă una-alta. Știu să-mi spăl părul singură, din astea”, ne-a declarat Delia.

Delia nu este dependentă de machiaj, iar de cele mai multe ori se machiază singură

Mai mult, artista susține că atunci când merge în vacanțe sau este doar în sânul familiei și a prietenilor, preferă să nu se machieze deloc, ci să se bucure de naturalețe. „În vacanță umblu foarte mult nemachiată, nu fac efortul ăsta deloc. Nu am de ce. Poate doar așa, ocazional, când am chef să mă machiez, să mă pozez, dar în general nu. Respir, sunt liberă, mă bucur de libertate”, a mai spus Delia care, deși afirmă că nu are un ten perfect, nu face din asta o dramă, ci chiar i se par interesante micile imperfecțiuni.

„Nu am un ten perfect și nimeni nu cred că are un ten perfect. Mi se pare drăguț tenul cu imperfecțiuni, cu alunițe, cu un rid pe ici pe colo, care-ți arată expresia feței. Îmi plac imperfecțiunile și eu vă doresc să vă obișnuiți cu ele și să le acceptați cât mai mult pentru că nu există imperfecțiuni, există niște detalii cu care noi nu suntem obișnuiți pentru că suntem obișnuiți prea mult poate cu imagini photoshop-ate, aranjate, coafate. Ne-am dezobișnuit de naturalul firesc pe care-l vezi față în față”, a completat artista.

VIDEO: Bogdan Sorocan

FOTO: Dumitru Angelescu

