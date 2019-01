Adelina Pestrițu mergea în fiecare an la Mamaia cu familia ei

Adelinei îi este dor de vacanțele pe care le petrecea cu ai ei, chiar dacă, pe vremea aceea, situația financiară nu-i permitea familiei sale să beneficieze de luxul de care se bucură ea acum. Vedeta ne-a mărturisit, la „Star Trips&Tricks”, că nu exista vară în care ea și familia ei să nu meargă să se bronzeze pe litoralul românesc:

Mergeam cu părinții în Mamaia, erau hotelurile care acum nu mai sunt în condiții foarte bune și dimineața, la prima oră, eu îmi doream să beau iaurt și să mănânc gogoașa înfuriată. Gustul ăla mi se părea ceva deosebit. La mine în oraș nu era gogoașa asta care mi-a înnebunit toată copilăria. La prima oră, fie se ducea tata și cumpăra, fie mergeam cu toții. Era un deliciu pentru noi. Acum sunt alte posibilități pentru cei mici'.

La vremea aceea, Adelina se bucura și de plimbările cu vaporașul. „Îmi mai plăcea la mare că mergeam pe insula Ovidiu. Era o plimbare de vreo 20 de minute cu vaporașul până pe insulă. Când ajungeam acolo, nu mai conta că erau o grămadă de țânțari și veneam pișcată peste tot, îmi plăcea la nebunie. Era ceva extraordinar de frumos. Erau foarte frumoase vacanțele și în copilărie. Chiar dacă nu aveam confortul de acum. Părinții mei chiar făceau economii pentru a ne duce la mare și în fiecare an noi beneficiam de această vacanță. Stăteam o săptămână și jumătate, chiar două. Ne întorceam acasă bronzați, pentru că nu ne mișcam de pe plajă”, ne-a mai povestit Adelina, la emisiunea de turism care se poate viziona în continuare pe canalul de YouTube al Libertatea.

Se întorcea acasă extrem de bronzată

Așa se face că, an de an, înainte de a reîncepe școala, Adelina stătea cu orele pe plajele din Mamaia pentru ca, în prima zi de școală să fie cea mai bronzată din clasă. „Îmi mai aduc aminte că mergeam la spectacole. Erau spectacolele cu „Vacanța mare”, cu sala plină. Erau foarte frumoase vacanețe și în copilărie. Chiar dacă nu aveam confortul de acum, pentru că nu erau timpurile. Părinții mei chiar făceau economii pentru a ne duce la mare și în fiecare an noi beneficiam de această vacanță. Stăteam o săptămână jumătate- două și chiar ne simțeam foarte bine. Ne întorceam acasă bronzați pentru că nu ne mișcam de pe plajă”, a mai spus Adelina la emisiunea de turism care se poate viziona în continuare pe canalul de YouTube al ziarului Libertatea.

FOTO: Vlad Chirea

