Dana Săvuică a intrat în lumea modei când era studentă. Dacă inițial era doar o colaborare și se bucura de banii pe care îi câștiga, ulterior, vedeta a fost angajată. Mai mult, pe lângă salariu, ea și colegele ei se bucurau de o grămadă de produse cu care plecau acasă!

„Eu am intrat în această lume imediat după Revoluție, în anii ‘90, dar am prins manechinele de pe vremea lui Ceaușescu. Erau niște prezentări care se făceau aproape săptămânal în interiorul unor instituții. Erau făcute pentru publicul care venea de pe stradă, își rezerva un loc în sală, așa se întâmpla în cazul casei de modă Venus, în cadrul căreia eu am activat, sau se făceau prezentări private pentru soții de ambasadori și diverse evenimente oficiale”, ne-a povestit Dana Săvuică.

Tânără, frumoasă, sexy, Dana a intrat rapid în vizorul celor care doreau să-și promoveze produsele. „Eram doar o mână de manechine care erau chemate absolut peste tot. Defilam pentru creatorii de modă, Doina Levintza, Zina Dumitrescu, dar și pentru fabrica Romartizana, care avea tot ce însemna ii, broderii, produse lucrate manual sau fabrica aceea care făcea ciorapi. Eram chemate, cine era aleasă, era fericită, cine nu, nu”, a precizat ea.

Lumea modei i-a adus Danei Săvuică notorietate, asta, pe lângă satisfacțiile financiare și distracțiile de care avea parte.

„Eram studentă atunci, pentru mine orice ban era binevenit și erau bani de buzunar! Deci da, era OK. După care am intrat și pe statul de plată la casa de modă Venus, deci aveam și un salariu, dar mai mult decât atât, eu zic că am învățat foarte mult de la oamenii de valoare cu care am lucrat. Și, în plus, era și foarte multă distracție. Noi eram o echipă foarte bine sudată, mergeam peste tot împreună, vorbeam cu creatorul de modă în momentul în care își organiza prezentările, adică noi îl sfătuiam ce muzică să pună, vorbeam de coregrafie, mergeam la probe de haine, era foarte frumos”, își amintește ea.

Are și acum ciorapi primiți în urmă cu 20 de ani

Cea mai cunoscută reclamă a Danei Săvuică este la ciorapi. Deși au trecut aproape două decenii, fostul manechin spune că și mai are și acum, pe undeva prin casă, modele din acea perioadă!

„Cred că au fost tone de ciorapi, probați și purtați, dar ce pot să spun este că atât eu, cât și celelalte manechine care erau imaginea ciorapilor de la fabrica respectivă avem și în ziua de astăzi, pe undeva, o pungă plină cu ciorapi, pe care i-am tot folosit și care nu s-au rupt! Deci de aproape 20 de ani! Absolut toți ciorapii pe care îi probam sau îi purtam în prezentări de modă o singură dată ne rămâneau nouă. Orice se desigila ne rămânea nouă. Dar pe lângă asta, aveam orice ciorapi, de orice culoare și textură. Atunci am probat pentru prima oară ciorapi cu port-jartier, cu bandă adezivă – țin minte când s-au fabricat primii ciorapi cu bandă adezivă, chiar am amintiri foarte frumoase”, a povestit vedeta.

„Fiind foarte puține manechine, noi am reușit să ajungem să facem calendare, cataloage, tot felul de imagini pentru materiale promoționale pentru aproape toți designerii care existau pe atunci. Deci am făcut reclamă la haine, pantofi, de toate”, a completat ea.

