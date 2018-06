Arhitectul iranian se numără printre acele persoane care și-ar dori ca ziua să aibă mai mult de 24 de ore pentru a putea face cât mai multe lucruri. Cum nu este posibil să mărească numărul de ore, Omid Ghannadi a decis să mișcoreze volumul de muncă.

„Nu aș mai fi putut să mai fac și asta. Este adevărat, dar emisiunea este în mâini foarte bune și chiar sunt mai multe mâini și sunt și eu, în sfârșit, în calitatea omului care se uită la emisiune și rămâne surprins. Crede-mă că după doi ani de „Visuri la cheie”, ajungi la un punct în care nu te mai gândești la ce ai fi făcut tu și te bucuri doar de ceea ce vezi acolo”, a motivat tânărul decizia de a ieși din echipa „Visuri la cheie”.

Chiar dacă nu mai este pe micul ecran, Omid nu este acasă alături de copiii lui, ci lucrează în continuare în domeniul pe care l-a ales încă din adolescență.

„Nu e un rol de profesor. Doamne, nu. Nu sunt un profesor. Nu am intenționat să facem cursul ăsta într-un mod academic. Am încercat să mă împrietenesc cu oamenii aceștia și să le dau așa o bucățică din experiența mea, din lucrurile pe care eu am trebuit să le învăț prin greșeli, prin tot felul de sfaturi și așa mai departe. Am încercat să scot fix miezul și să-l transmit mai departe, să nu treacă prin ani de zile de încercări”, a mai spus amuzat iranianul.

Omid se va uita din fotoliu la „Visuri la cheie” și va fi un telespectator fidel

Excluzând din start ideea de profesor, Omid spune că din start și-a dorit un curs relaxant, care să nu aducă aminte de școală nici măcar 1%.

„De aceea există Alina, să le fie tututor frică. Nu, serios acum. Noi ne-am hotărât de la bun început să fie un curs diferit și cred că în primul rând am reușit să obținem lucrul ăsta încercând să ieșim un pic din banca facultăților și școlilor, și să creem așa o atmosferă relaxantă. Oamenii stăteau la un moment dat pe scaune cu picioarele ridicate, am avut un coleg care-și lua câte o bere. Despre asta este vorba. Noi am povestit foarte multe lucruri care nu țin de design interior, care nu țin de arhitrectură, am povestit foarte multe lucruri care țin de experiența noastră proprie și nu în ultimul rând am învățat și noi foarte multe lucruri de la acești oameni pentru că toți sunt oameni maturi, cu experiență profesională și în domeniul nostru, ceea ce lipsește și se construiește în ani de zile este de fapt seriozitatea, iar ei au venit deja cu un pachet de seriozitate, din alte domenii, din alte meserii și tot ce le trebuia era un pic de curaj”, a completat Omid.

