Vorba aceea: e plină lumea de războaie, dar și noi îl avem pe Nicușor să ne conducă forțele armate.

Dintre patologiile puterii, aceasta este preferata mea: cum se schimbă unii-n altceva, nici nu-ți vine să crezi, știau și băieții din Pantelimon.

De când s-a trezit cocoțat în funcție, Nicușor a reușit cu fiecare ocazie să-și trădeze electoratul și a mai reușit și să amâne la infinit temele importante. Parcă este fiul temporizării. Parcă l-a făcut Angelo Niculescu cu Pep Guardiola. Pădurea? Nu vă temeți, se ocupă Nicușor la pulivară. Pulivara fiind anotimpul preferat al pădurarilor.

De când n-a mai rezolvat exerciții și probleme, Nicușor pare depășit de toate situațiile și toate șepcile îi cad peste ochi. Nu mai vede bine. Nu mai aude bine și spinarea s-a mai aplecat. E mai mult așa, ca un semn de întrebare. E tânăr, deștept, în putere (oare chiar e și la putere?), poate își revine el.

În politica internă, trage mâța de coadă. În cea externă, face pe dos cu fiecare oportunitate. Stă acasă când ar trebui să meargă. Merge când ar trebui să stea acasă și l-au mai dedulcit și la avion. Chiar așa, mai știe cineva ceva de deloc regretatul Iohannis?

Ce președinte dispare așa din spațiul public, fără să lase în urmă nicio explicație cu privire la nimic? Iohannis e o gaură neagră. Neîndoielnic a fost cel mai prost președinte din istoria românilor, dar la cum a început Dan, cel alintat prim-ministru de Trump, care are capacitatea de a reține lucruri a fratelui Negoiță după o baie în făină, are toate șansele să-l depășească. Tot înainte, bravi conducători!

Și mai trist: ce opțiuni sunt la Nicușor?! Cine să vină la Cotroceni după ce s-o duce și Dan în treaba lui, să-și ducă fetița și băiețelul la școală (excelent ca tătic-bonă, subțire ca strateg și inapt de viziune geo-politică domnul Dan!)?!

Cine? Poate Maia Sandu, dacă i-o arde să se lege la cap cu românii după ce a ținut Republica Moldova cu adevărat pe traiectoria europeană…

Nicușor Dan a ținut-o doar din gură, în campanie. Cum ar veni, marketing. Sau pe înțelesul votanților la care aspiră: harneală!

Tare mi-e frică de această concluzie: nu-l mai votează nici Dani Mocanu de la el, de la pușcărie, hopa-hopa…

