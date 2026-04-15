Trump, teoretic, e președintele Statelor Unite ale Americii. De fapt, este un entertainer de bâlci global care funcționează ca o perdea de fum pentru interese obscure. Rolul lui Trump este să distreze, adică să abată atenția. La alba-neagra, el e ăla care se împinge în oameni și strigă: ce ai, domne, de ce te împingi?!

Când mai pune mâna pe manetă să se joace și el de-a condusul, dă omenirea prin războaie și gropi, ce drăguț. Cum am ajuns noi astăzi aici?!

Nevoia continuă de validare prin gloată și concurența în excentricitate ne-au dus la aceste „staruri” care trebuie să pluseze mereu. Constant trebuie să fie în gura lumii.

Și pentru a fi în gura lumii constant trebuie de la zi la zi să facă o prostie mai mare. O să ajungă Trump să bombardeze în fiecare zi o țară nouă. Astăzi e Cuba, mâine, de ce nu, Bulgaria sau măcar să-i hărțuiască pe filipinezi cu tarife, să amenințe Spania, să se bată cu cărămida în piept că îngroapă Mexicul, Canada și Insulele Cook. Circ pentru prostime și între timp, lumea se duce în cap. Dar nu toată lumea.

Miliardarii din tehnologie prosperă. Miliardarii din industria de armament prosperă. E epoca lor de aur. Până și clovnul portocaliu cu clanul lui prosperă.

Sărăcesc doar oamenii cinstiți, care joacă după reguli. Proștii, cum îi socotesc mafioții. Ei fiind „băieții deștepți”. A, și avem astăzi primă-doamnă la americani o cucoană scursă din lumea lui Epstein, ce frumos, abia aștept apocalipsa. E binevenită, e necesară.

Recapitulare: inginerii haosului proiectează nonstop incendii, iar Trump, cu peruca lui orange, cu maniere sale de oranjgutan scăpătat, cu inteligența sa de gâscă după lobotomie, e clovnul ideal să scoată panglici pe nas în timp ce ordinea mondială bazată pe reguli și instituții a fost făcută praf, drone și pulbere.

Partea cât de cât bună e că în timpul procesului au mai dispărut niște dictatori. Partea cu adevărat proastă e că vor fi înlocuiți strict cu dictatura fascismului portocaliu cu zeu unic. Banul.

Cercul e complet. Ne întoarcem, așadar, la idee: Trump e Bonnie Blue. Restul, din păcate, nu mai e tăcere. Restul e harneală.

