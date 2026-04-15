Trump, teoretic, e președintele Statelor Unite ale Americii. De fapt, este un entertainer de bâlci global care funcționează ca o perdea de fum pentru interese obscure. Rolul lui Trump este să distreze, adică să abată atenția. La alba-neagra, el e ăla care se împinge în oameni și strigă: ce ai, domne, de ce te împingi?!

Când mai pune mâna pe manetă să se joace și el de-a condusul, dă omenirea prin războaie și gropi, ce drăguț. Cum am ajuns noi astăzi aici?!

Nevoia continuă de validare prin gloată și concurența în excentricitate ne-au dus la aceste „staruri” care trebuie să pluseze mereu. Constant trebuie să fie în gura lumii.

Și pentru a fi în gura lumii constant trebuie de la zi la zi să facă o prostie mai mare. O să ajungă Trump să bombardeze în fiecare zi o țară nouă. Astăzi e Cuba, mâine, de ce nu, Bulgaria sau măcar să-i hărțuiască pe filipinezi cu tarife, să amenințe Spania, să se bată cu cărămida în piept că îngroapă Mexicul, Canada și Insulele Cook. Circ pentru prostime și între timp, lumea se duce în cap. Dar nu toată lumea.

Miliardarii din tehnologie prosperă. Miliardarii din industria de armament prosperă. E epoca lor de aur. Până și clovnul portocaliu cu clanul lui prosperă.

Sărăcesc doar oamenii cinstiți, care joacă după reguli. Proștii, cum îi socotesc mafioții. Ei fiind „băieții deștepți”. A, și avem astăzi primă-doamnă la americani o cucoană scursă din lumea lui Epstein, ce frumos, abia aștept apocalipsa. E binevenită, e necesară.

Recapitulare: inginerii haosului proiectează nonstop incendii, iar Trump, cu peruca lui orange, cu maniere sale de oranjgutan scăpătat, cu inteligența sa de gâscă după lobotomie, e clovnul ideal să scoată panglici pe nas în timp ce ordinea mondială bazată pe reguli și instituții a fost făcută praf, drone și pulbere.

Partea cât de cât bună e că în timpul procesului au mai dispărut niște dictatori. Partea cu adevărat proastă e că vor fi înlocuiți strict cu dictatura fascismului portocaliu cu zeu unic. Banul.

Cercul e complet. Ne întoarcem, așadar, la idee: Trump e Bonnie Blue. Restul, din păcate, nu mai e tăcere. Restul e harneală.

Proprietarul Dacia anunță concedieri masive: centrul de la Titu, vizat de măsurile de austeritate ale Renault

Cu ce femeie superbă, tânără și cunoscută este logodit ministrul de Finanțe Alexandru Nazare. Puțini au știut că ea este jumătatea politicianului
Ce au găsit anchetatorii în casa menajerei lui Cristian Staicu, medicul din București ucis și incendiat. Soțului ei nu îi vine să creadă așa ceva: „Credeam că e nevinovată”
Bucurie mare pentru vedeta noastră! A fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos. Primele declarații: „Pentru totdeauna”
Radu Paraschivescu și „singura poveste cu Mircea Lucescu”: „O situație care-ți complică puțin problemele interioare”
La fix o săptămână după moartea lui Mircea Lucescu, Matei a făcut ce „Il Luce” și-ar fi dorit demult
Imaginile momentului! Trei din cele 4 soții ale lui Victor Socaciu, în poze rare, de Paște! Marina Almășan și fiica lui Victor Socaciu dau cărțile pe față, iar Internetul a explodat: "Iubirea cea mare a lui tata"
Alertă astro de la Urania pentru 15 aprilie! Un moment rar dă peste cap zodiile! Universul aruncă trei zodii direct în fața unor încercări grele, decizii-limită și răsturnări neașteptate!
„Vă invit la mine... acasă!” Mihaela Rădulescu a deschis ușile apartamentului din Monaco. Detaliul ascuns în sufragerie care i-a lăsat MASCĂ pe toți

Un ospătar și un crainic de stadion sunt în spatele panourilor din București cu mesaje anti-cezariană
Hackerii Moscovei au spart zeci de conturi ale Forțelor Aeriene Române, inclusiv unele legate de baze NATO: „Au făcut o gafă uriașă”
De la hobby la profit. Tânărul care crește păsări „ca la țară” pentru a scăpa de alimentele procesate
Bugetul de curățenie al CFR Călători, cheltuit pe jumătate într-o singură lună. Contractele de peste 14 milioane de lei, împărțite rapid
Studiu șocant OpenAI: CatGPT a mințit deliberat în 13% din cazuri
Din nou decisiv. Oucasse Mendy este jucătorul etapei a treia din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a treia din play-off/play-out
Bianca Censori șochează cu un nou look indecent. Soția lui Kanye West a apărut fără lenjerie intimă și purtând doar ciorapi transparenți pe străzile din Paris. Foto
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
E știrea momentului în showbiz-ul românesc! Ce tocmai s-a întâmplat între Lidia Buble și Răzvan Simion la șase ani de la despărțire

Emilia Dorobanțu a divorțat: „Mergem pe drumuri separate”. Ce i-a scris Alina Sorescu după ce a aflat
Cum își apără Valentin Sanfira reputația după divorțul de Codruța Filip. Artistul rupe tăcerea. „Adevărul suprem”
Mihaela Rădulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre familia lui Felix: „Mi-au împachetat lucrurile ca pe niște gunoaie!”. Umilită și acuzată de furt după pierderea bărbatului iubit
Leuşteanul, mărarul, pătrunjelul şi roşiile din pieţe duse la laborator. "Surprizele" nocive descoperite
S-a aflat de ce l-a dat în judecată Lidia Buble pe Răzvan Simion. Au apărut detalii incredibile din dosar. Nimeni, dar nimeni nu se aștepta la așa ceva
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
Se plânge de lipsa de intimitate: „Am primit un mesaj că am apărut la TV în timp ce îmi deblocam telefonul. Așa că...
Noua formă de diabet despre care aproape nimeni nu vorbește: diabetul de tip 5
Reacția Rusiei după ce Viktor Orban a pierdut alegerile: "Peste patru luni..."
Lângă cine a apărut Codruța Filip după ce Valentin Sanfira și-a refăcut viața sentimentală. Fotografiile au stârnit reacții în rândul fanilor
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Răzvan Lucescu a părăsit România, la două zile de la înmormântarea lui Mircea Lucescu. Mărturisirea pe care a făcut-o cu lacrimi în ochi, în prima zi de Paște: „Am comunicat mult prea puțin cu el”
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața pe loc după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit violent de un autobuz, în Bistrița. Alte două persoane au ajuns la spital

Traian Băsescu, despre Peter Magyar: „Un suveranist în sufletul lui”. Comparația cu Viktor Orbán
Kelemen Hunor, despre viitorul său și al UDMR după ce partidul lui Peter Magyar a câștigat alegerile parlamentare din Ungaria: „M-a chemat la Budapesta”. Kelemen conduce UDMR din 2011
Cum vrea Mihai Chirica să cheltuie banii ieșenilor în 2026? Bugetul Primăriei, pus în dezbatere publică: creșteri, reduceri, deficit uriaș. Aveți idei? Faceți propuneri!
Cu cine negociază, de fapt, Nicolae Stanciu în Superliga. Surpriză totală – nu e FCSB, nu e Rapidul lui Șucu
Ce fac cinci minute în apă rece pentru starea ta de spirit