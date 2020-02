Persoane stau la rand in fata sediului Curtii Constitutionale a Romaniei, pentru a depune sesizari in legatura cu modificarile aduse la legile privind justitia, adoptate recent in Parlament. Sute cetateni sunt asteptati sa participe joi 12 iulie 2018, in Bucuresti, la un protest desfasurat sub sloganul "Stam la coada pentru democratie, la CCR", protest in timpul caruia vor depune interventii in nume propriu, prin care vor cere, cu argumente juridice, respingerea modificarilor neconstitutionale facute la Codul de Procedura penala. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO