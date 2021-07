Capitala e praf, e „mai praf” decât era sub ciumele roșii, băsiste, „opriste” etc. Din motive istorice pe de o parte: niciun pic de viziune, poluare, exploatare fără milă în interes imobiliar, populism cu gaze de eșapament și, nu în ultimul rând, un middle class bucureștean cu o conștiință politică până la genunchiul broaștei, care oscilează între populismul cu vouchere à la Firea și populismul anticorupție-plin-de-corupție al dreptei.

Este varză și din motive pur politice. Pentru că îți iese premierul României și spune: „Nu vom mai face compromisuri. Compromisurile costă. Astăzi, când merg pe stradă în București, vine lumea și mă întreabă de ce nu este tăiată iarba în nu știu ce parc. PNL decontează, deși nu are administrațiile. Nimic nu vă oprea, domnule primar general, să intrați în PNL după ce ați primit susținerea partidului”.

Observați logica de fier a lui Cîțu: nu ești în PNL? Atunci e rău că n-ai tăiat iarba, dacă erai membru PNL, te apăram eu cumva și cu iarba netăiată.

Mai spune apoi că s-a hotărât nedemocratic susținerea de către PNL a lui Dan și că la viitoarele alegeri vor susține un candidat PNL. Eu zic să se mai gândească o dată. Ultima oară când au meditat profund oamenii din tabăra lor, inclusiv Rareș Bogdan, pe atunci „ziarist de dreapta implicat”, au scos din pălărie candidatura lui Marian Munteanu.

Poți să-l critici pe Orban pentru multe, dar nu că ți-a câștigat alegerile locale în combinația cu Nicușor Dan, metodă prin care a ajuns și actuala glorie Ciucu, primarul de la 6, în postura de mare speranță a liberalismului bucureștean. Era singura soluție pentru un partid inert mustind de interese imobiliare și cam atât, un partid neînstare să-și crească nici măcar un candidat mai de Doamne-ajută în ultimul deceniu.

Nu trebuia să ne anunțe Cîțu că Bucureștiul e praf, vedem deja că un primar precum Nicușor Dan, venit pe un val de speranță atât de mare, pare oricum pornit în a-i dezamăgi prin absență pe cei mai înfocați fani ai săi.

Partidul „cu spate”

Cîțu a anunțat o desolidarizare pe față, definitivă, cu Nicușor Dan. Practic, i-a anunțat finalul mandatului la vreo 8 luni de la preluarea funcției de primar general. Semne erau deja: prefectul USR-Plus, un exemplu perfect de oportunism politic, deja declara oriunde prindea că Nicușor Dan nu e ce trebuie pentru București.

Candidatura lui Cîțu ne-a arătat că există un soi de partid transpartinic, scuzați expresia. Unul care îl prinde și pe Ghinea de la USR, și pe Ciucu de la PNL, și pe mulți alții. Eticheta aplicată de Alina Mungiu-Pippidi este de „oameni cu spate”. Forțe misterioase în general din zona serviciilor secrete intervin în jocul politic și aranjează tot felul de astfel de cariere publice. Ciucu și Ghinea aveau spate financiar inclusiv în grelele epoci (cică!) cu PSD la putere: într-un astfel de an, ONG-ul la care lucrau pe atunci, CRPE, a primit 170 000 de euro de la MAE pentru mai nimic.

Eu nu înțeleg de ce nu se face clar Partidul Serviciilor sau Partidul Oamenilor cu Spate, cu recruți de prin toate partidele, măcar știm o treabă. Și nu vă gândiți că e vreo ocultă la mijloc. Accentul nu trebuie pus însă pe „servicii secrete”, sunt, de fapt, oameni care iau bani de la stat ca să faciliteze fluxul de bani dinspre public înspre privat, este singurul lor rol.



Oamenii „cu spate” sunt cadre specializate în confiscarea micilor zvâcuri politice, a entuziasmelor mai mult sau mai puțin naive din ultimii 10 ani. Pe scurt, Nicușor Dan îți câștigă alegerile, apoi îți iau tot alde Ghinea și Cîțu din putere. Este evidentă și mutarea centrului de greutate de pe Primăria Bucureștiului spre sectoare. Practic, toată lumea sapă la Nicușor Dan și încearcă să-și tragă foloase din slăbirea primăriei generale.

Sectorul bate primăria generală

Or, dacă Bucureștiul are o problemă, aceasta e tocmai descentralizarea accentuată. Șase inși cu idei diverse, într-un oraș totuși compact, oraș care are nevoie de viziune pornită dintr-un centru puternic, nu de 6 voievozi care mai de care mai ridicoli. Nu-mi pasă că Dan e incompetent, e tragic pentru oraș însă că se mută și mai multă putere politică și simbolică dinspre primăria generală spre sector.

La sectoare se petrec cele mai multe nenorociri, acolo apar cele mai multe decizii imobiliare aiuristice, mai multe ca la centru. Nimic nu mi se pare mai stupid în ultimele decenii decât inovația acestor „hub”-uri de interese de business și abuz, împărțite pe sectoare. Sectoarele ar trebui să fie unități administrative eficiente, nu noi nuclee de împărțit rente.

Bucureștiul, cum spuneam, e varză și nu se întrevede vreo speranță când auzi câte un Cîțu cum îl pune pe butuci 4 ani, în mod oficial.

Cîțu a îndemnat PNL București să facă pasul înapoi complet și să-l izoleze pe Nicușor Dan, aceasta însemnând, de fapt, noi și noi blocaje pentru București. Nu poți să susții în alegeri un primar și apoi să încerci să-ți faci o virtute din a-l critica.

USR e cu bocancii pe Nicușor Dan, aripa Cîțu la fel, Bucureștiul geme sub gunoaie, plumbul mașinilor, imobiliare dereglementate.

Vina lui Nicușor Dan este de a fi de un amatorism extrem, vina opozanților săi este de a fi de un cinism extrem. Niciuna dintre părți nu are vreo scuză.

