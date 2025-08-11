Cu alte cuvinte, guvernarea pusă pe numele lui Bolojan se dovedește a nu fi parte a soluției, ci parte a unei probleme și mai mari, pe viitor.

Pentru observatorii mai ageri, acest lucru a fost evident de la început:

În primul rând, Bolojan a pretins că partidele care au condus la debandada bugetară (deci parte a problemei) s-au purificat și dintr-odată au devenit creatori de soluții.

În al doilea rând, în timp ce pretindea că știe să adune bani la buget prin combaterea evaziunii fiscale, și-a pus ca al cincilea vicepremier un șpăguitor de lungă durată.

Adică pe un individ, Dragoș Anastasiu, care timp de foarte mulți ani a fost parte a problemei furtului de bani de la buget – cum putea el să fie vreodată parte a soluției? În schimb, Bolojan s-a arătat nerăbdător să îl vopsească în demnitar performant – în esență pe unul care în opinia mea trebuia cel mult să funcționeze la periferia periferiei economiei funcționale de piață și nicidecum ca vicepremier însărcinat cu „reforma”.

În al treilea rând, a fost evident că politica lui Bolojan a fost una de măcelar primitiv: prin majorarea TVA, a accizelor, taxelor și impozitelor, din punctul meu de vedere i-a tratat pe români conform fișei postului de măcelar (evident metaforic) – definită în nomenclatorul de funcții ca și persoana care se ocupă cu tăierea animalelor pentru consum și cu vânzarea cărnii lor. Veniturile românilor sunt tăiate, sacrificate și direcționate către îndestularea generoasă a „capitalurilor vagaboande”.

Recomandări Sergiu Pașca, neurologul român de la Universitatea Stanford, SUA, este pionierul unei tehnologii care permite recrearea țesutului cerebral uman și a circuitelor neuronale în laborator

Altfel spus, în numele „incapacității de plată”, pe care chiar Bolojan ar fi avut obligația să o gestioneze inteligent, a ales deliberat să sacrifice banii românilor ca să îndestuleze creditorii, fie ei interni sau externi și să mențină dobânzile mari pentru finanțarea românilor, a companiilor și a bugetului de stat, punând economia pe o persistentă spirală descendentă: recesiune.

O gestionare inteligentă a situației în care ne-au adus tocmai partidul condus de el și partidele pe care și le-a dorit și adunat în guvernarea sa însemna, pe scurt:

Presiuni legitime pe ambasadorul neoficial al „capitalurilor vagaboande” – mă refer la unsul Mugur „Manole” Isărescu, de a reduce dobânzile de finanțare, prin metode de piață, dobânzi pe care tocmai el le-a manipulat conștient în sus, prin nepermisele jocuri politice, care au condus la actuala conducere politică și administrativă. Urmare a jocului lui Isărescu, de la 1 octombrie 2025, veniturile românilor mai încasează încă o lovitură, prin majorarea dobânzilor.

Desantul legitim asupra banilor care ar trebui să ajungă la buget, dar rămân în alte buzunare.

Mă refer explicit la evaziunea din TVA (trei lei din fiecare zece cuveniți bugetului rămân în alte buzunare).

Recomandări Accident rutier provocat intenționat la Timișoara: are în spate despăgubirea pentru despărțire. O răfuială similară s-a soldat în Germania cu crimă | Video

În schimb, Bolojan a ales, în opinia mea, să protejeze aceste circuite infracționale de la buget și chiar să dea un semnal puternic de protecție a hoților, prin numirea șpăguitorului Anastasiu ca însărcinat cu „eficientizarea” și „reforma”.

Atragerea în mod real a fondurilor europene, și nu tăierea de bani europeni gratis pentru a fi înlocuiți cu împrumuturi scumpe, în dauna populației și în beneficiul „capitalurilor vagaboande”.

Protejarea românilor, și nu a capitalurilor vagaboande. Chiar vă propun o nouă cheie în care să citiți reconfirmarea ratingului României la categoria „investment grade”, în fapt, reconfirmarea dobânzilor de „junk”: această reconfirmare e în favoarea creditorilor, și nu în favoarea românilor.

Dacă va exista interes, voi detalia, dar e suficient să vă răspundeți la întrebarea: cine ar fi fost cei mai mari pierzători, în actualul context și în mod real, al unei formalizări a faptului că România are politici economice și administrative, de „junk”?

Împiedicarea lui Mugur Isărescu de a persista în îndepărtarea României pe care a manifestat-o constant, de la zona euro și de la dobânzile mici din zona euro.

din zona euro. Și, desigur, altele.

Bolojan înțelege „ușor” spre deloc economia pe care prin metode „flimsy”, securistice, a ajuns să o gestioneaze.

Recomandări Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

Fraza aceasta, preluată de Libertatea, este relevantă: „un efect al creșterii TVA va fi o creștere de prețuri, ceea ce indirect va alimenta «ușor» inflația, deci foarte probabil, față de estimările, să spunem de la începutul anului, vom avea în a doua jumătate a acestui an o inflație „ușor” mai mare. Indirect? Ușor? Pe bune?

Ca să fie clar, cota standard de TVA s-a majorat cu două puncte procentuale (de la 19% la 21%), iar cotele reduse au fost aliniate la 11%. Ceea ce înseamnă scumpiri generalizate, adică la tot, de minimum 2%, de 6% sau chiar mai mult, și nicidecum „ușor”. Comparativ cu inflația anterioară (oricum, cea mai mare din Uniunea Europeană), înseamnă aproape o dublare a ratei inflației. Asta numește Bolojan „ușor”. Poate în lumea lui, întoarsă pe dos.

Scumpirea a orice prin majorarea TVA afectează „indirect”? Ilie, fără supărare, înapoi la școală!

„Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”.

După cum spuneam, „ușor” spre deloc înțeleg Bolojan și Anastasiii lui economia.

Păi, el a băgat deja România, la intern, în incapacitate de plată.

Majorarea intempestivă a TVA (deși președintele „antisistem” promisese contrariul) înseamnă că Bolojan îi pune pe români să plătească incapacitatea sa politică și administrativă. La fel și accizele. La fel și înghețarea pensiilor. La fel și orice.

Iar politica sa declarată este ca românii să subvenționeze incapacitatea sa administrativă, de a găsi soluții în interes național (altele decât Anastasiu), în timp ce creditorii externi sunt îndestulați la cele mai generoase dobânzi din toată Uniunea Europeană, decapitalizând economia și potențialul de revenire și creștere pe termen lung.

Iar cel mai nou pas este chiar confiscarea parțială a banilor din Pilonul 2 de pensii, al românilor.

În momentul în care tu vrei să schimbi legea, astfel încât românii să își piardă dreptul pe care îl au, de a încasa ceea ce au acumulat în câteva zeci de ani, deodată, și să plătești banii cu țârâita, cu atât mai mult cu cât tu nu garantezi decât returnarea sumelor contribuite (nu și randamente la nivelul inflației, deci favorizezi decapitalizare economisirii pe termen lung), este un alt semn al politicii Bolojenilor, de sacrificare a populației, spre satisfacerea creditorilor.

Argumentul domniei-sale este de-a dreptul debil, în opinia mea:

„are un singur scop: de a împiedica și ca pensionarii să ajungă în situații grele, fără bani”.

Cum? Prin favorizarea industriei de asigurări și pensii private, supravegheată „pe dos” de o Autoritate de Supraveghere Financiară care a stat de șase la fraude multiple în piața de capital, asigurări și chiar și pensii private?

Pe bune?

Păi tot ceea ce a făcut Bolojan până în prezent a fost exact în sens contrar, respectiv în direcția ajungerii în situații tot mai grele a salariaților (viitori pensionari) și pensionarilor:

Le-a împuținat veniturile și le-a decimat puterea de cumpărare prin înghețări, tăieri și majorări de taxe, în timp ce favorizează, cel puțin la nivel de mesaj la nivel înalt prin numirea lui Anastasiu, persistența regimului infracțional de furt de la buget a grupurilor de interese nelegitime. A evaluat cineva ce însemnau afacerile protejatului lui Bolojan înainte de șpăgile la ANAF și creșterea explozivă de după?

Le-a înghețat pensiile românilor.

Până acum, nu a făcut nici măcar „o dâră” de reformă. Ci doar s-a asigurat, la fel ca și Manole Mugur Isărescu, că populația și companiile românești cotizează la bunăstarea creditorilor.

Poate nominaliza cineva o singură măsură luată de Bolojan, o măsură de piață care să contribuie la bunăstarea românilor?

Una singura? Desigur, în afară de alegerea spăguitorului Anastasiu, ca vicepremier pentru „reformă” și „eficiență” și favorizarea capitalurilor „vagaboande”.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu. ABONEAZĂ-TE