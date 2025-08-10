Acesta anunță mai multe tăieri de cheltuieli și măriri de taxe și impozite, în special în ceea ce privește impozitul pe proprietăți. „Nu ne va fi bine în perioada imediat următoare. Trebuie să o spunem clar românilor și să le explicăm de ce.Sperăm ca de la anul lucrurile să se îndrepte”, a spus premierul.

Bolojan a spus că situația bugetului este gravă și că trebuie luate măsuri de urgență, care nu mai pot fi amânate, altfel România riscă să intre în incapacitate de plată. „Nu mai putem continua în felul acesta. Dacă nu am face nimic sau am mai lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecințe, care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile”, a spus el .

Principalele declarații:

Trebuie mărite impozitele pe proprietate iar primăriile trebuie să învețe să-și gestioneze veniturile și să nu mai aștepte bani doar de la buget. Nu cred că vom vedea primării în faliment

Trebuie făcută reforma pensiilor speciale, în special în magistratură.

Sănătatea a beneficiat mereu de un buget mărit, dar calitatea actului medical nu a crescut proporțional. Prea mulți bani se cheltuie pe medicamente, salarii și întreținere și nu se fac investiții. În viitor, banii vor fi dați spitalelor în funcție de calitatea actului medical și sarcini

Ne va fi greu și nu o ascund. Le-am spus românilor că le voi zice mereu adevărul indiferent cât de dureros va fi

Despre posibila ieșire a PSD de la guvernare: Eu sper că nu o vor face. UE ne apreciază și după stabilitatea politică. Problemele țării noastre sunt atât de serioase încât acum se cere să dovedim asta și să ducem țara înainte

Orice guvern își asumă o moțiune de cenzură. Nu ne temem

