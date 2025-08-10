Cum s-a ajuns la creșterea IRCC

Potrivit calculelor prezentate de Prima News, în funcție de durata și valoarea creditului, creșterea poate adăuga până la 100 de lei în plus la rata lunară.

La finalul lunii iunie, datele oficiale au confirmat că IRCC va ajunge la acest maxim istoric începând din toamnă. Până atunci, majorările afectează în special creditele legate de ROBOR.

Situația are legătură directă cu contextul economic și politic al României. Deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB în 2024, aproape de recordurile din anii de recesiune globală 2009 și 2020. Lipsa unor măsuri ferme pentru reducerea deficitului, pe fondul campaniei pentru prezidențialele reluate, a amplificat presiunea pe piața financiară.

IRCC, pe scurt: indicatorul după care ți se calculează rata

Potrivit Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză (CNSP), IRCC (Indicele de Referință pentru Creditele Consumatorilor) este indicatorul după care băncile calculează dobânda variabilă la creditele în lei, inclusiv la cele pentru locuințe. A fost introdus în mai 2019 și se aplică cu o întârziere de 3 luni, adică modificarea anunțată azi îți intră în rată peste un trimestru.

Când IRCC urcă, rata crește. Când scade, plătești mai puțin. De la 1 octombrie, IRCC urcă de la 5,55% la 6,07%, cel mai ridicat nivel de până acum, motiv pentru care ratele pot fi mai mari cu până la aproximativ 100 de lei/lună în exemplul dat.

Efectele directe asupra ratelor la credite

În prezent, un credit de 210.000 lei pe 300 de luni, cu o marjă de 2,5% în funcție de IRCC, are o rată de 1.628 de lei. Din octombrie, rata va urca la 1.701 lei. Creșterea vine după o perioadă în care debitorii cu împrumuturi legate de IRCC au plătit mai puțin decât cei cu credite legate de ROBOR.

Exemplul arată clar diferența: din primul trimestru al lui 2022 până acum, un debitor cu credit legat de IRCC a economisit circa 3.600 de lei față de cel cu credit legat de ROBOR.

ROBOR, barometrul zilnic al dobânzilor din bănci

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este dobânda medie la care băncile din România se împrumută între ele pe termen scurt și este publicată de BNR pe baza cotațiilor zilnice, scrie Asociația Română a Băncilor (ARB). Practic, arată cât costă „banii între bănci” într-o zi. Mult timp a fost reperul pentru creditele cu dobândă variabilă.

După mai 2019, noile credite pentru consumatori folosesc în principal IRCC, dar multe împrumuturi mai vechi, și o parte dintre cele pentru firme, au rămas legate de ROBOR. Când ROBOR urcă, cresc și ratele indexate la el. Când scade, ratele se mai ușurează. Spre deosebire de IRCC, ROBOR se mișcă și se actualizează rapid, de regulă zilnic, fără decalaj de trei luni.

Ce urmează pentru dobânzi

BNR a început să finanțeze băncile prin operațiuni repo, mai ieftine decât creditarea Lombard, dar încă scumpe față de perioada cu lichiditate în exces. Guvernatorul Mugur Isărescu a spus recent că o eventuală reducere a ratei cheie poate fi luată în calcul doar după ce dobânzile din piață vor începe să scadă.

Pentru aceasta, guvernul trebuie să trimită un semnal clar că reducerea deficitului bugetar este o prioritate, cu măsuri concrete pentru a-și respecta angajamentele față de Comisia Europeană.

