Am senzația de când a venit Bolojan, că revedem politici din urmă cu 34 de ani.

1991-1992 guvernarea Stolojan și confiscarea valutei

Pentru cei care nu își mai aduc aminte episodul din 1991-1992, de confiscare a valutei din conturile agenților economici (dându-li-se în schimb lei), vă reamintesc contextul:

  • Finanțarea externă nu avea încredere în România
  • Sarcina datoriei publice era mare
  • Măsura a eșuat
  • Inflația a explodat

Statul a oferit companiilor atunci 180 de lei pentru fiecare dolar confiscat, iar companiile care aveau nevoie de propria valută a trebuit să și-o cumpere la prețuri de 300-400 de lei. Normal că inflația a explodat.

În termeni simpli, atunci când statul și-a dovedit incapacitatea de administrare a economiei și a împins România spre lipsă de finanțare, a confiscat fondurile în valută, dându-le în schimb lei. 

Literar, măsura s-a numit „unificarea cursului de schimb” – și avea să conducă la o inflație de aproape 200% în 1991 (de la 5% în 1990) și de peste 200% în 1992.

Trebuie să ținem cont totuși de faptul că, atunci, în România se prăbușise un sistem: de la economia centralizată, s-a încercat trecerea spre economia liberă. 

Tot obiectiv vorbind, guvernarea Stolojan nu avea atunci prea multe lucruri de făcut, spre deosebire de guvernarea Bolojan, acum, care are pârghiile corecte, dar în mod intenționat alege să nu le folosească și să confiște astfel puterea de cumpărarea a populație.

Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați
Recomandări
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector al UBB: 22,8 milioane de euro din bugetul Educației pentru a salva afacerile unor privați

Cu alte cuvinte, după 34 de ani, prin pachetele de „reformă”, măsurile lui Bolojan se rezumă la confiscarea leilor din veniturile populației și buzunărirea contribuabililor captivi. 

Contextul de acum este foarte asemănător cu cel din 1991:

  • Finanțarea externă nu are încredere în România (ca în 1991) – manifestată în principal după anularea alegerilor (problemele economiei din decembrie 2024 și dezechilibrul bugetar previzibil în creștere, nu erau mai mici atunci decât acum, și nici necunoscute). 
  • Și atunci, și acum, România plătește cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană, iar românii și companiile românești se împrumută la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană.
  • Sarcina datoriei publice este mare (ca în 1991). În 2025, aproape de 3% din PIB (tot deficitul asumat prin tratatele europene) se va duce doar spre plata dobânzilor ținute mari pentru creditori, de BNR. 

Și acum, Isărescu ține dobânzile înalte, pentru a îndestula „capitalurile vagaboande” – așa cum capitalurile „vagaboande” de la nivelul anilor 90 beneficiau de naționalizarea valutei în lipsa finanțării externe, iar măsurile de „reformă” de atunci îndestulau oamenii de afaceri născuți din spuma întreprinderilor de comerț exterior.

Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”
Recomandări
Traian Băsescu a primit locuință gratuită de la stat. Guvernul: „A cerut ca HG-ul să fie clasificat. Nu dorește ca adresa să fie publică”

Când spun că Bolojan confiscă leii de la companii și de la populație mă refer la faptul că efectiv confiscă parte din banii proveniți din veniturile tuturor românilor și companiilor (prin majorări de TVA, accize, impozite, taxe, înghețări de pensii, salarii, alocații, punerea profesorilor la muncă forțată, și mai nou, inclusiv restricții la retragerea propriilor bani ai populației de la fondurile de pensii administrate privat – atenție – e vorba de banii contribuiți de populație – nu sunt banii lor! 

De ce? 

Ca să plătească cu dobânzi înalte valuta obținută scump (neîncrederea finanțării externe) de la capitalurile „vagaboande”, pe care le suspectez a fi cumpărătoare de lungă durată de evidențe de informatori, liste pe care le au în activul bilanțier și le valorifică astfel.

Ca și în 1991, capitalurile „vagaboande” sunt beneficiarii, economia este cea pierzătoare, cu consecința unei sume de crize și mai mari, în perioada următoare: inflație mare, recesiune, depreciere de curs, șomaj. În opinia mea, acum suntem doar în anticamera crizelor, pe care măsurile lui Bolojan le vor face să apară, pe deplin.

În 2025, sarcina datoriei, ca și în 1991, este mare

Dar acum este și mai mare în raport cu necesarul de furt al plătitorilor de „spagă de supraviețuire”, deghizați în capitaliști, înșurubați în camerele și anticamerele guvernării.

Curățarea Centrului Istoric a început, dar nu se vede. Cea mai profitabilă zonă turistică din București arată deplorabil
Recomandări
Curățarea Centrului Istoric a început, dar nu se vede. Cea mai profitabilă zonă turistică din București arată deplorabil

Dacă la momentul 1991-1992 se poate spune, metaforic, că prin confiscarea valutei guvernarea României „a rupt tibia” economiei românești, neavând prea multe pârghii, la momentul 2025, pot spune, la fel, metaforic, că guvernarea Bolojan „rupe gâtul” economiei românești, prin pachetele sale de măsuri. 

Dacă guvernarea Stolojan avea puține măsuri la îndemână pentru „a nu rupe tibia economiei” prin măsuri confiscatorii, în schimb guvernarea Bolojan are toate pârghiile ca să nu bage economia în scaunul cu rotile. 

Dar, în opinia mea, prin măsurile luate, alege deliberat, să nu le folosească, utilizând în schimb tot ceea ce este cel mai nociv pentru economie: majorări de taxe și dez-investirea din stradă, școală și spital, oferind populației resturi.

A devenit clar pentru mine că  Bolojan, nu dorește în niciun fel să deranjeze capitalurile „vagaboande” – pe care nu le atinge nici cu o floare – și le servește conform rețetei puse în practică de Mugur Isărescu: dobânzi înalte și cursul cum au stabilit, cu consecința decapitalizării brumei de economie națională.

Amândoi demnitarii, se năpustesc tot pe contribuabilii captivi, pe care îi buzunăresc prin majorări de taxe, înghețări de salarii, sau prin menținerea înaltă a dobânzilor. 

Amândoi, par genul de demnitari orbiți de respectarea ordinii ierarhice, cu ignorarea aproape pe deplin, a legii – oare obiectivul fundamental al BNR nu este stabilitatea prețurilor? 

Oare obligația BNR nu este de independență, și de a nu face jocuri politice, așa cum a făcut la alegeri, prin lovitura de curs declanșând o psihoză asupra electorilor?

Ca și consecință, nu am prea multe îndoieli în privința adâncirii crizei din România: Bolojan construiește, pas cu pas, o sumă de crize, mai dureroasă. În niciun caz nu vine cu o rezolvare. 

Ca și concluzie personală, sunt siderat. Așa cum îl știu pe Bolojan, el n-ar spune niciodată „îmi pare rău” – referitor la Pachetul „fiscal” 1, prin care nu a atins cu vreo floare rețelele care devalizează bugetul, alegând să îi disprețuiască (numirea unui vicepremier șpăguitor responsabil cu reforma e autoexplicativă în acest sens) și chiar să îi devalizeze pe contribuabilii corecți și captivi.

În loc să spună: „îmi pare rău” (și să plece) Bolojan vine cu Pachetul 2, prin care ne transmite, de facto: o să vă reduc și salariile – și la stat și ca o consecință a măsurilor, și la privat. În plus, vă majorez și taxele – ne transmite Bolojan, în timp ce Isărescu ține dobânzile înalte și ne asigură astfel că ne plătim scump datoriile. Metaforic vorbind, domnul Bolojan, îmbrăcat în costum „delulu”, vine cu „solulu” ca să mascheze „ciordulu”  în favoarea grupurile de interese care continuă să genereze o neîncasare de TVA de șase ori mai mare decât media Uniunii Europene. Neîncasare finanțată la cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns: „Îl trimitea Iliescu și...”
Viva.ro
Mărturie neașteptată despre Mihai Bujor Sion, fiul de suflet al lui Ion Iliescu: „O lepră. Acolo a început cu prostiile”. Așa s-a mai aflat și un mega secret. Totul a fost ținut ascuns: „Îl trimitea Iliescu și...”
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
Unica.ro
Imaginile pe care Maria de la Insula Iubirii le-ar vrea șterse! „Nu am nici măcar o operație estetică!”, spunea tânăra, înainte ca aceste poze să apară pe internet. Cum arăta în urmă cu câțiva ani. Fanii emisiunii au observat rapid diferențele / FOTO
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
Elle.ro
OFICIAL: Primele imagini cu protagoniștii sezonului 5 „Emily in Paris.” Când se lansează îndrăgitul serial. FOTO
gsp
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
GSP.RO
„Circ, oribil!” » Lumea tenisului, oripilată de tratamentul aplicat de US Open multiplei câștigătoare de Grand Slam
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
GSP.RO
Becali a început să râdă când a auzit cine și-a anunțat candidatura la Primăria Bucureștiului: „Poate nu are ce face”
Parteneri
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Libertateapentrufemei.ro
Cea mai bârfitoare zodie, te vorbește mereu pe la spate. E vicleană și dușmănoasă până în măduva oaselor, ferește-te dacă poți!
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Avantaje.ro
Fiica Antoniei, primele poze cu iubitul! La 15 ani, Maya e îndrăgostită și transformată radicat! E copia mamei sale
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. „Păcat că nu venim mai des”. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Alte știri

Frații Tate își fac buncăr de aproape 4 milioane de euro la București: „Ştirile sperie oamenii”
Știri România 08:08
Frații Tate își fac buncăr de aproape 4 milioane de euro la București: „Ştirile sperie oamenii”
Mercenarii lui Horațiu Potra, puși în libertate după 6 luni, la cererea procurorilor. Au fost acuzaţi de acțiuni contra ordinii constituţionale
Știri România 21 aug.
Mercenarii lui Horațiu Potra, puși în libertate după 6 luni, la cererea procurorilor. Au fost acuzaţi de acțiuni contra ordinii constituţionale
Parteneri
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Adevarul.ro
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
La doar 8 ani a fost desemnat cel mai puternic băiat din lume. Povestea lui Richard Sandrak, băiețelul care a devenit un fenomen global
Fanatik.ro
La doar 8 ani a fost desemnat cel mai puternic băiat din lume. Povestea lui Richard Sandrak, băiețelul care a devenit un fenomen global
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model
Financiarul.ro
iPhone 17 – cel mai subțire telefon făcut vreodată? Primele detalii despre noul model

Monden

Laura Vicol, noi dezvăluiri despre ziua în care a fost luată de mascați, chiar în fața copiilor săi: „Am rămas surprinsă”
Stiri Mondene 21 aug.
Laura Vicol, noi dezvăluiri despre ziua în care a fost luată de mascați, chiar în fața copiilor săi: „Am rămas surprinsă”
Rețeta de castraveți murați recomandată de Sofia Vicoveanca. Ce ingredient folosește pentru ca aceștia să nu se înmoaie. „Nu este deloc greu”
Stiri Mondene 21 aug.
Rețeta de castraveți murați recomandată de Sofia Vicoveanca. Ce ingredient folosește pentru ca aceștia să nu se înmoaie. „Nu este deloc greu”
Parteneri
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
Elle.ro
Cash Warren, fostul soț al Jessicăi Alba, văzut în timp ce o sărută pe noua lui parteneră, cu 21 de ani mai tânără decât el. Producătorul de film iubește din nou după divorțul de actriță și nu se ferește să arate acest lucru
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Unica.ro
A trecut prin chinuri, în cel mai mare secret! „M-a dus prietena mea în Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou”. Ce s-a aflat acum despre Gina Pistol
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Viva.ro
Ce prezență uluitoare, de-o eleganță aparte! Cum arată soția lui Emil Constantinescu la vârstă de 85 de ani. Nu a mai fost văzută de ani buni
Parteneri
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
TVMania.ro
Vacanță de vis pentru Alexia și Aris! Imagini rare cu socrii Andreei Esca la Nisa. „Bunici, părinți, copii. Viața la țară”
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
ObservatorNews.ro
Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Libertateapentrufemei.ro
Elena Udrea, soțul și fiica, tablou de familie de Sfânta Maria! Unde au sărbătorit-o pe fiica lor și ce au anunțat. Eva efectiv radiază, e alt copil
Parteneri
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
GSP.ro
Diana Munteanu, vacanță superbă pe „Insula Bogaților” » Imagini spectaculoase cu prezentatoarea TV: „Pentru vârsta ta...”
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
GSP.ro
Mașina care va lua cu asalt piața auto din România » Se poate bate cu Dacia, este mai ieftină decât rivalele Skoda și Toyota
Parteneri
România are un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită! Se găsește la Baia de Fier
Mediafax.ro
România are un mineral pe care toată lumea îl caută înnebunită! Se găsește la Baia de Fier
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
StirileKanalD.ro
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Wowbiz.ro
ABSOLUT ȘOCANT! Tinerii care și-au pus capăt zilelor împreună pe A1 s-au logodit chiar înainte de tragedie! Georgiana a apucat să publice imaginile cu inelul primit de la Cătălin, alături de un mesaj CUTREMURĂTOR
Promo
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Advertorial
Scapă de durerea de cap cu această soluție!
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Georgianei
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
StirileKanalD.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
O femeie din Craiova a fost ucisă cu sânge rece de propriul soț! Acesta a înjunghiat-o în fața fiicei lor
KanalD.ro
O femeie din Craiova a fost ucisă cu sânge rece de propriul soț! Acesta a înjunghiat-o în fața fiicei lor

Politic

Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Exclusiv
Politică 21 aug.
Scandal pe banii românilor. Cât a cerut Poșta Română ca să distribuie ajutoarele de energie. Florin Manole: „Ticăloșie și nesimțire”
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Politică 21 aug.
Ciprian Ciucu, favorit în sondajul PNL pentru Primăria Capitalei. Ilie Bolojan a anunțat când s-ar putea organiza alegerile la PMB
Parteneri
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Spotmedia.ro
Momentul în care o barcă rusească de patrulare în Marea Neagră e nimicită cu o rachetă ghidată de laser (Video)
Blocul din calea avioanelor. Un dezvoltator are deja chiriași în apartamentele imobilului construit ilegal pe culoarul de zbor spre Aeroportul Băneasa
Fanatik.ro
Blocul din calea avioanelor. Un dezvoltator are deja chiriași în apartamentele imobilului construit ilegal pe culoarul de zbor spre Aeroportul Băneasa
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist
Spotmedia.ro
Ciuma reapare în California: Cum s-a infectat un turist