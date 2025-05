Însetați de putere au fost și sunt toți: de la Ciolacu (a cărui sete a fost să fie premier, e drept, neperformant) până la Iohannis (a cărui sete a ajuns, în mod tălâmb, până la heleșteul secretariatului general NATO). Toți și-au potolit setea de putere pe seama datoriei publice și a dobânzilor mari.

De sete nu par să fie feriți nici finaliștii rundei prezidențiale din 18 mai 2025, în ordinea voturilor: George Simion și Nicușor Dan. Primul este dispus să desemneze de la rezerviști până la conaționali numiți aleatoriu de pe zebra de pietoni pentru a fi viitori miniștri, iar al doilea are o sete crescândă de mărire, pe care Primăria Bucureștiului nu i-ar fi fost de ajuns și-o potolească. Brusc, deși ne garanta că visul lui este să fie primarul Capitalei, l-a apucat o sete mai mare.

Setilă și Feți-Frumoșii

Potrivit mitologiei, Setilă este un personaj fabulos din basmele românești (ca și „Manole”), „înzestrat cu forța de a bea heleșteie întregi, din cauza setei nepotolite. Îl ajută pe Făt-Frumos în toate acțiunile sale”.

Părăsind mitologia, există un singur personaj care ne-a băut heleșteiele timp de 35 de ani și le va mai bea cel puțin încă patru. Timp în care a sorbit, cu setea lui, apa pentru 29 guverne plus cinci președinți, și trei interimari – Văcăroiu, Antonescu, Bolojan – să mă corecteze Nicușor Dan dacă am greșit la calcule.

Față de mai-marii zilei, Setilă s-a căciulit permanent ca să își astâmpere setea (de putere), după care servea lecții de înțelepciune post-factum, spunându-ne că au fost cam „ulițari” cei pe care i-a sprijinit.

Îmi aduc aminte cum s-a căciulit „Setilă” pe lângă Liviu Dragnea în 2019, ca să își păstreze funcția încă 5 ani (și încă un milion de euro salarii și bonusuri). Apoi s-a căciulit și față de Marcel Ciolacu, pe care îl medita „gratis” la economie (pentru încă un mandat de cinci ani și pentru încă un milion de euro salarii și beneficii), alimentându-i ambiția de a rămâne premier. Cel mai recent, Setilă s-a căciulit față de interimarul Bolojan, în 17 februarie 2025.

După trei luni

Apropo de 17 februarie, imediat după căciulirea sus-menționată, ce ne transmitea Setilă, despre intervențiile pe curs? Două lucruri:

Cursul de schimb este „arta direcției noastre de operațiuni de piață, și îi adresăm felicitări”.

„În momentul actual chiar nu e momentul să se deprecieze cursul, că avem o grămadă de tensiuni și o facem fără a dezechilibra prea mult lucrurile”.

Ce l-a făcut pe Setilă ca după trei luni să ne demonstreze că „arta direcției, căreia îi adresează felicitări”, este să deprecieze leul cu peste 2%, într-o singură zi, după ce timp de 2 ani a alimentat ambițiile și setea de premier ale lui Marcel Ciolacu?

Ce l-a făcut pe Setilă ca după trei luni să uite că a existat vreodată declarația lui privind „ne-momentul” deprecierii cursului?

Ce l-a făcut pe Setilă ca după ce piețele nu au avut nici o reacție în prima zi după intrarea în finală a candidaților Simion-Nicușor, să considere că abia a doua zi este momentul ca într-o singură zi, să deprecieze cursul cu peste 2% și să ajungă euro la peste 5,12 lei?

Câteva indicii am prezentat în opinia mea publicată anterior în Libertatea. Indiciile au legătură cu faptul că, pe termen scurt, cursul de schimb este exact acolo unde vrea Setilă, corespunzător „artei” intervenției pe curs, căreia îi adresa „felicitări”. Cu alte ocazii îi numea „brilianți”.

Concluziv, cursul euro-leu este la 5,12 lei pentru că așa vrea Setilă.

Am spus cinci Președinți ai României? Da, dar nu uitat să spun: 40 de ani.

Sigur va fi tentat să mă corecteze matematicianul dintre candidați că totuși România a avut doar patru președinți după 1989 (Iliescu, Constantinescu, Băsescu, Iohannis). Dar dacă totuși Setilă s-a căciulit și față de un al cincilea președinte al Republicii?

Ce spunea primul din seria celor cinci președinți ai României la jumătatea anilor 80

„Una din cele mai mari probleme nesoluționate a lumii este perpetuarea stării de subdezvoltare în care se mai află o mare parte a omenirii, ca rezultat al vechii politici imperialiste și colonialiste ce a dus la împărțirea lumii în țări bogate și țări sărace”.

Dacă nu mă credeți, puteți vedea mai jos presa vremii, la secțiunea „Economie mondială”:

Am spus „Economie mondială”? Oare cine era Setilă specialist în economie mondială, în acele vremuri? S-ar putea să aveți o surpriză!

Cine se căciulea în presa vremii, față de Ceaușescu, desigur nu cu mize de un milion de dolari pe mandat, ci cu unele mai mici, precum „deplasări” în Irak, Coreea de Nord, Salzburg (Austria), și chiar în sânul „neo-colonialiștilor” care sugeau sângele poporului român?

Un indiciu puteți găsi în semnatarul acestei căciuleli, propagandist al economiei comuniste falimentare, vizavi de „spolierea neocolonialistă practicată de marile monopoluri”. În sens de „căciuleală”, nu pot să nu vă semnalez decât parte din text (merită să îl citiți pe tot):

„Sînt date și fapte care relevă realismul aprecierilor din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit cărora înrăutățirea considerabilă a situației economice a țărilor în curs de dezvoltare este tocmai rezultatul politicii deliberate de asuprire promovate de marile monopoluri. De aceea, în concepția președintelui țării noastre, această stare de lucruri impune să se acționeze cu toată hotărîrea pentru a determina o schimbare radicală a situației din economia mondială, pentru o nouă ordine economică, care să asigure raporturi echitabile între state, pentru înlăturarea politicii de jaf neocolonialist”.

39 de ani mai târziu, doi finaliști, unul viitor președinte al Republicii

Am fost onorat ca 39 de ani mai târziu după osanalele ridicate de „Setilă” lui Ceaușescu să am ocazia la congresul Blocului Național Sindical, felicitări din suflet pentru performanța de a îi aduce pe amândoi finaliștii în fața oamenilor, de a adresa prima întrebare, în prima întâlnire față în față dintre candidații la funcția de președinte al Republicii în 2025, dintre care unul singur (mă bazeze pe „statul de drept” din România), va deveni președinte. Întrebarea a fost în linie cu ce am publicat anterior în Libertatea:

„În condițiile în care luni (n.r. – 5 mai 2025), piața financiară a fost nemișcată la nivel de curs de schimb, și abia de marți, s-a dus psihoza leului – deprecierea peste 5,1 lei pentru un euro, întrebarea mea este: cine credeți că este principalul vinovat pentru psihoza declarată de lovitura de curs, și dacă veți ajunge președinte, veți desecretiza rapoarte care să arate eventualii autori”. În ordinea răspunsurilor:

George Simion: „Din informațiile pe care le am au fost anumite companii care au pariat împotriva leului (…) când voi avea acces la această informație cu siguranță vă voi prezenta-o și dumneavoastră și publicului, pentru că a fost o mișcare electorală cât se poate de penibilă. Românii nu mai pot fi influențați de astfel de chestiuni”. Apoi a luat-o pe ulei, în opinia mea.

Nicușor Dan: „Nu orice se întâmplă în lume sau în România e rezultatul unei conspirații. Da? Am avut același efect după alegerile din noiembrie (…) Am încercat din poziția mea de candidat la Președinție să calmez acest fenomen și să dau asigurări de stabilitate”. Apoi a luat-o pe ulei, în opinia mea.

Personal, răspunsurile mi s-au părut realmente senzaționale (și probabil și mass-media din România, care a preluat răspunsurile, ca știre extrem de importantă). De aceea am și adresat întrebarea, astfel formulată.

Am fost întrebat, ulterior, de un jurnalist cu experiență, pe care îl respect: „Ce note ai da pentru răspunsuri?”. Grea întrebare, foarte grea! Încerc totuși să răspund, după părerea mea:

La răspuns, Nicușor Dan a fost mai bun. A dovedit că respinge „din oficiu” dramoleta creată de „Setilă”. Pare să fi citit concluzia mea din editorialul anterior din Libertatea, și anume: „năravurile lui Manole, fost meditator «gratis» al lui Marcel Ciolacu, nu s-au estompat. Ceea ce demonstrează încă o dată actorilor serioși internaționali că votul popular este mai mult decât adaptat realităților interne”.

Surprinzător (sau poate nu), George Simion a preluat discursul din urmă cu aproape 40 de ani, al tânărului cercetător la Institutul de economie mondială – „Setilă” (în documentele Securității este identificat și ca „sursa Manole”. Neocolonialismul… jaful multinaționalelor… Spun „poate nu surprinzător” pentru că tânărul care ridica osanale regimului comunist, a ajuns un fel de șef al „Clubului de la Roma”, unde s-a lipit, desigur, cu acceptul liderului și un oarecare individ, pe care Simion îl vrea premier, și pe care votul popular din runda DEMO a alegerilor, anulat de „statul de drept”, l-a propulsat în ceea ce este identificat ca #turuldoiînapoi.

Concluzia, având în vedere toate cele de mai sus: „Vai de noi!”

Alegerile din 18 mai 2025, vor fi o „veselie”. Una autentic românească, ștampilată de popor. Și totuși, pe cine și cum susține „Setilă”, în setea lui de putere? Pe candidatul care nu face decât să îi copieze discursul sincer din urmă cu 40 de ani? Sau pe candidatul celălalt, în favoarea căruia pare să declanșeze „psihoza de curs”? La acest moment, eu nu am o idee clară, dar poate mă ajutați. Singura certitudine clară este că, după alegeri, va fi „Vai de noi”, cu sprijinul lui „Setilă”.

