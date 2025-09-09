Nu e vorba de nicio reformă, ci de delincvență financiară a coaliției guvernamentale conduse de Bolojan. Scopul, în opinia mea, este de a furniza fondurile buzunărite de la populație, celor din anticamerele puterii.

Ce tot face de când a fost numit guvernul Bolojan, incapabil să gestioneze economia? Prin puterea exemplului, promovează delincvența financiară. De ce? Pentru că, după ce au băgat economia în recesiune, bani de la buget sunt mai puțin de sifonat, nu își respectă obligațiile legale (le schimbă), și buzunăresc populația pentru a obține noi fonduri de sifonat. 

Aaa… bugetul e pe deficit mare? Nicio problemă: luăm de la educație, și direcționăm la „sifoane”. De ce să reducem dobânzile de finanțare și prin banii astfel economisiți, să formăm sume de finanțare? De ce să nu transformăm spectrul „incapacității de plată” către „capitalurile vagaboande”, în pretext pentru sifonarea populației?

Fură grupurile de interese TVA-ul cuvenit bugetului prin insolvențe de la început gândite, în scopul furtului? Fură, așa arată statisticile UE: din trei lei cuveniți bugetului din România, unul rămâne în alte buzunare.

Dar nu la acele buzunare umblăm, ci alegem conștient (dar iresponsabil) să buzunărim populația prin majorarea TVA-ului și accizelor, și să favorizăm în continuare delincvența financiară. Cel care fura TVA de 19%, iubește să fure noul TVA, de 21%. Ceilalți – buzunăriți.

Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca
Recomandări
Aventurile imobiliare ale ministrului Daniel David ca rector la UBB II: Cum a trimis cea mai bună facultate din țară să aibă activități didactice pe un deal de lângă Cluj-Napoca

Nu ne ajung banii pentru sănătate. Care e soluția lui Bolojan? Să oprească sifonările din sistemul de sănătate? Nici gând. 

Ci să confiște o parte din pensie, prin contribuții de asigurări sociale de sănătate. E mai ușor să buzunărești persoanele în vârstă, decât să oprești furturile de la bugetul sănătății. Dar, în felul ăsta, nu cumva favorizezi, prin propriul exemplu, chiar delincvența financiară și nu asiguri cumva, niște sume și mai mari, de sifonat?

Fac autoritățile locale combinații în favoarea grupurilor de interese din anticamerele puterii? Fac.

Libertatea a publicat un nou episod din aventurile imobiliare ale ministrului educației, Daniel David, investigație pe care o consider relevantă. 

Condamnă guvernarea Bolojan astfel de delincvențe financiare (transpuse în pierderi multiple de bani europeni pentru proiecte nefezabile din start)? Nu. 

Ci întocmai ca un delincvent financiar, nu plătește ce datorează: taie bursele elevilor și studenților, mărește normele profesorilor, impune munca forțată. Comasează școli, eventual poate și astea pot fi „privatizate” pe nimic în favoarea celor care sifonează, din anticamerele puterii, bugetul.

E legitim că mă întreb dacă scopul real nu este chiar împărțirea sumelor rămase după buzunărirea educației, către delincvenții lor financiari?

Trei suspecți din cazul furtului tezaurului dacic de la muzeul Drents, Olanda, scapă de acuzații: „Un rol prea mic”
Recomandări
Trei suspecți din cazul furtului tezaurului dacic de la muzeul Drents, Olanda, scapă de acuzații: „Un rol prea mic”

Lui Bolojan i-a scăpat porumbelul ieri, la TVR: vrea să-ți crească vârsta de pensionare, eventual până când vei fi murit deja. 

Scopul? Eu îl văd pe ăsta: ca să îți plătească cât mai puțin pensie publică, eventual deloc. Este o nouă formă de delincvență financiară, după ce ai înghețat și taxat suplimentar pensiile? 

Zice Bolojan la TVR:

  • „Avem nevoie de mai mulți oameni în piața «reală» (sublinierea mea) a muncii. Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, astfel încât în intervalul 50-65 de ani populația care este prinsă în economia «reală» (sublinierea mea) să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”.

Declarația asta este neprețuită, pentru că atestă profunda necunoaștere a economiei de către promotorul delincvenței financiare a statului (nerespectarea obligațiilor) acum și la pensii. 

Pentru Bolojan există o economie „reală” și probabil pe cale de consecință una „ireală”. În opinia mea, domnia sa trăiește în cea de-a doua.

Bolojan nici nu își propune măcar soluția de piață a rezolvării situației, așa cum o prezintă el: și anume creșterea forței de muncă, depistarea și fiscalizarea muncii informale (a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, ca procent).

Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu
Recomandări
Cum s-au încurcat procurorii în procedură în Dosarul Mediafax. Când se prescriu faptele de evaziune fiscală ale lui Adrian Sârbu

Mai mult, el acționează în sensul amputării forței de muncă deja existente prin majorarea șomajului, legiferând măsuri recesioniste precum majorarea TVA, noi taxe sau taxe majorate pentru asigurări de sănătate, pierderea timpului cu „reforme” gen dat 13.000 de bugetari afară – unde, așa cum am arătat ieri, economia la buget este la nivel de „semințe”.

Există o lege în vigoare care spune că vârsta standard de pensionare este 65 de ani. Și la fel cum e acum pentru bărbați va crește, până în 2035, și pentru femei, tot la 65 de ani (în prezent circa 63 de ani, dar cu creștere graduală. 

Deci bazinul de forță de muncă la care face referire Bolojan, conform legii, se poate majora doar în economia ireală a lui Bolojan (îi readuci de la pensie pe cei care au ieșit deja, sau majorezi contrar legii, vârsta de pensionare pentru femei la 65 de ani, deja)?

  • „Nu are cine să o înlocuiască”. Păi, asta e treaba ta, ca guvern: să creezi locuri de muncă în economie. Că ei aleg buzunărirea populației și delincvența financiară, păstrând în bazinul nefiscalizat până la un milion de oameni în vârstă de muncă, e altceva.

Nu am văzut vreo vorbă despre puzderia de „consilieri de strategie” ai lui Mugur Isărescu, care, ca și el, după ce s-au pensionat, continuă să cumuleze de la stat pensia și salarii enorme față de media națională. Nu, nu pentru a ține inflația sub control, ci, având în vedere că România are de zeci de trimestre cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, opinez că mai degrabă cumulează pensii și salarii enorme ca măsură a succesului pentru decapitalizarea economiei.

  • „Dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv la pensiile speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii, peste 5 ani, peste 10 ani”, a spus Bolojan la TVR.

Deci, Bolojan vrea să îți crească vârsta de pensionare acum. Indiferent cât au încercat a doua zi dimineață reprezentanții guvernului să o dreagă, vorbele lui arată cum gândește: favorizând perpetuu delincvența financiară, prin puterea propriului exemplu guvernamental.

  • „Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare”, a transmis marți dimineață, Guvernul. Deci, domnul Bolojan, aiura luni seară? Sau nu e parte a guvernului? Cum rămâne cu „creșterea vârstei de pensionare la toate categoriile”?

Totuși, din declarațiile lui Bolojan de luni și „revenirea” de marți, încerc să extrag totuși ce are în vedere guvernul. Și din cele două declarații, eu înclin să cred că își manifestă dorința de a nu plăti pensii, sau a le plăti mai târziu, sau deloc (roase de inflație): așa cum a le-a înghețat deja, le-a taxat suplimentar și a mai și legiferat recent în cazul Pilonului 2 și mai ales pentru Pilonul 3. 

  • „Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a mai spus ieri Bolojan. Exact asta face și gonește generațiile de după.

Chiar nu îmi închipui de ce manifestă, în opinia mea, atâta dispreț față de tineri, în egală măsură și pentru economie, pentru că toate măsurile luate și care favorizează delincvența financiară, par îndreptate împotriva tinerilor și a economiei.

  • Șomajul în rândul tinerilor este de aproape 20% în România. În condițiile astea, tu bagi economia în recesiune, prin majorări de taxe și efecte ale delincvenței financiare guvernamentale și distrugi locuri de muncă?
  • Cine sunt cei afectați de tăierea burselor și de punerea profesorilor la muncă forțată? De unde a tăiat Bolojan burse, ca să le îndrepte spre interesele celor din anticamere?
  • Până la urmă, majorarea vârstei de pensionare „pentru toate categoriile”, pe cine îi va afecta cel mai mult? Pe tinerii care intră acum (cu burse tăiate) în piața muncii, pentru că ei în principal ar trebui să muncească mult mai mult, pentru ca Bolojan să mențină în plată pensii pentru „iubiți ai sistemului” care au intrat deja în cartea recordurilor: primul om din lume care va primi pensie mai mult decât a trăit până a devenit pensionar.
  • Pentru un tânăr, este perspectiva de munci până la 70 de ani în România pentru a ajunge la o pensie medie românească (care în prezent este de circa 500 de euro) și care vede constant cea mai mare inflație din Uniunea Europeană aici și mereu cele mai mari dobânzi la credite, o perspectivă care îl poate face să își dorească să muncească și să locuiască aici?

Așadar, este Bolojan, un „reformist”? Poate. Pentru unii este chiar „un om politic” care are are potențialul să devină simultan Kogălniceanu, Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu, cu „valoare civică supremă slujirea și loialitatea față de țară”.

În opinia mea, totuși domnul Bolojan este mai degrabă un individ modest din punct de vedere al înțelegerii economiei, un dirijat (dovadă și revenirea de marți a guvernului), un individ care excelează într-un singur domeniu și anume delincvența financiară guvernamentală, și ale cărui victime sunt nu doar populația buzunărită prin majorări de taxe ci și companiile corecte, adică întreaga societate care își vede sistemul economic fragilizat și pus sub semnul certitudinilor negative de către „reformiști” fără cagulă cu o singură viziune clară: cum să mute banii din buzunarul tău îl cele ale colegilor din anticameră.

Abonați-vă la COMPULSIV! Carte, film, muzică, politică și social media - filtrate rapid de un consumator compulsiv - Costi Rogozanu.
ABONEAZĂ-TE Cristi Rogozanu
Urmărește cel mai nou VIDEO
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Viva.ro
Departe de aparițiile ei de până acum, părul prins în coadă, fără haine elegante, Maria Băsescu a atras atenția absolut tuturor cu ultimele imagini. Soția lui Traian Băsescu nici că s-a mai afișat vreodată așa. Uluitor alături de cine a apărut! Toți vorbesc despre ultimele poze
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. După o relație de 17 ani, el și-a găsit fericirea în brațele unei tinere afaceriste! Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. După o relație de 17 ani, el și-a găsit fericirea în brațele unei tinere afaceriste! Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
GSP.RO
Un român stabilit de 18 ani într-o țară europeană cândva considerată paradis pentru conaționali: „Lucrurile au luat-o razna”. Cât au ajuns să coste chiriile
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
GSP.RO
Campion de culturism, înjunghiat mortal de iubita lui! Atenție, imagini dure!
Parteneri
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Fetița celebrului cântăreț a murit la 20 de minute după ce s-a născut la doar 29 de săptămâni: „Suntem frânți de durere și secătuiți de tristețe
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Avantaje.ro
Daciana Sârbu, primele imagini cu noul iubit, un “Adonis” înalt, zvelt, tânăr și cu tatuaje la vedere. Unde s-a afișat fosta doamnă Ponta, cu un decolteu de infarct, în “rochia răzbunării”
Cum arată vila luxoasă în care s-a mutat Liviu Vârciu. Locuința are propriul buncăr: „Dacă vine bomba atomică…”
Tvmania.ro
Cum arată vila luxoasă în care s-a mutat Liviu Vârciu. Locuința are propriul buncăr: „Dacă vine bomba atomică…”

Alte știri

Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Știri România 13:35
Străin din Burundi bătut în București, după un scandal în trafic. Doi polițiști în civil au intervenit să-l apere
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, vizat de perchezițiile DNA. Ce verifică anchetatorii la compania deținută de Ministerul Energiei
Știri România 12:43
Directorul general al ELCEN, Claudiu Crețu, vizat de perchezițiile DNA. Ce verifică anchetatorii la compania deținută de Ministerul Energiei
Parteneri
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Adevarul.ro
Tânăr, tatuat, înalt. În brațele cui a căzut Daciana Sârbu după despărțirea de Victor Ponta
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Fanatik.ro
Mircea Lucescu i-a anunțat pe jucători la prânz ce prim 11 va intra pe teren în Cipru – România. Mulți au rămas fără cuvinte!
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL
Financiarul.ro
Salariile profesorilor români, MAI MARI decât media UE. RAPORT OFICIAL

Monden

Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Stiri Mondene 14:02
Cum arată Maria Băsescu la 74 de ani. Soția lui Traian Băsescu a avut o apariție impecabilă la ziua nepoatei sale
Adriana Bahmuțeanu se căsătorește cu George Restivan. Cununia civilă are loc pe 2 octombrie
Stiri Mondene 13:30
Adriana Bahmuțeanu se căsătorește cu George Restivan. Cununia civilă are loc pe 2 octombrie
Parteneri
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Elle.ro
Britney Spears, din nou în atenția publicului! Ce se întâmplă cu artista și de ce apropiații sunt „îngroziți” de starea ei
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
Unica.ro
Ce tatuaj și-a făcut Laura Vicol la 50 de ani. „Are tupeu doamna!” Imaginile s-au viralizat pe internet / Foto
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
ObservatorNews.ro
Un britanic dezvăluite cât costă cu adevărat casele la 1 € din Italia, după ce a cumpărat două proprietăţi
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
GSP.ro
Carlos Alcaraz a petrecut într-un club exclusivist, în care intrarea costă enorm: „Ai 22 de ani? Plătești mai mult”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
Mediafax.ro
AUR a atacat la CCR proiectele pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Wowbiz.ro
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
StirileKanalD.ro
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
Cine este bărbatul tăiat cu drujba în Zărnești și în ce stare se află, după ce a ajuns inconștient la spital
KanalD.ro
Cine este bărbatul tăiat cu drujba în Zărnești și în ce stare se află, după ce a ajuns inconștient la spital

Politic

AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. O singură lege, necontestată
Politică 12:22
AUR a atacat la CCR 4 proiecte pe care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament. O singură lege, necontestată
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”
Politică 08:32
Marcel Boloș l-a avertizat pe fostul premier Marcel Ciolacu de deficit: „Mi-a spus că îl doare în organul genital”
Parteneri
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Spotmedia.ro
Autostrăzile din Moldova: după ani de așteptare, A7 începe să deschidă drumul spre nord
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Fanatik.ro
Alcaraz a petrecut cu șampanie și fotomodele după succesul de la US Open. Unde s-a distrat spaniolul și cine i-a ținut companie după ce a luat milioane de dolari
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă