Nu e vorba de nicio reformă, ci de delincvență financiară a coaliției guvernamentale conduse de Bolojan. Scopul, în opinia mea, este de a furniza fondurile buzunărite de la populație, celor din anticamerele puterii.

Ce tot face de când a fost numit guvernul Bolojan, incapabil să gestioneze economia? Prin puterea exemplului, promovează delincvența financiară. De ce? Pentru că, după ce au băgat economia în recesiune, bani de la buget sunt mai puțin de sifonat, nu își respectă obligațiile legale (le schimbă), și buzunăresc populația pentru a obține noi fonduri de sifonat.

Aaa… bugetul e pe deficit mare? Nicio problemă: luăm de la educație, și direcționăm la „sifoane”. De ce să reducem dobânzile de finanțare și prin banii astfel economisiți, să formăm sume de finanțare? De ce să nu transformăm spectrul „incapacității de plată” către „capitalurile vagaboande”, în pretext pentru sifonarea populației?

Fură grupurile de interese TVA-ul cuvenit bugetului prin insolvențe de la început gândite, în scopul furtului? Fură, așa arată statisticile UE: din trei lei cuveniți bugetului din România, unul rămâne în alte buzunare.

Dar nu la acele buzunare umblăm, ci alegem conștient (dar iresponsabil) să buzunărim populația prin majorarea TVA-ului și accizelor, și să favorizăm în continuare delincvența financiară. Cel care fura TVA de 19%, iubește să fure noul TVA, de 21%. Ceilalți – buzunăriți.

Nu ne ajung banii pentru sănătate. Care e soluția lui Bolojan? Să oprească sifonările din sistemul de sănătate? Nici gând.

Ci să confiște o parte din pensie, prin contribuții de asigurări sociale de sănătate. E mai ușor să buzunărești persoanele în vârstă, decât să oprești furturile de la bugetul sănătății. Dar, în felul ăsta, nu cumva favorizezi, prin propriul exemplu, chiar delincvența financiară și nu asiguri cumva, niște sume și mai mari, de sifonat?

Fac autoritățile locale combinații în favoarea grupurilor de interese din anticamerele puterii? Fac.

Libertatea a publicat un nou episod din aventurile imobiliare ale ministrului educației, Daniel David, investigație pe care o consider relevantă.

Condamnă guvernarea Bolojan astfel de delincvențe financiare (transpuse în pierderi multiple de bani europeni pentru proiecte nefezabile din start)? Nu.

Ci întocmai ca un delincvent financiar, nu plătește ce datorează: taie bursele elevilor și studenților, mărește normele profesorilor, impune munca forțată. Comasează școli, eventual poate și astea pot fi „privatizate” pe nimic în favoarea celor care sifonează, din anticamerele puterii, bugetul.

E legitim că mă întreb dacă scopul real nu este chiar împărțirea sumelor rămase după buzunărirea educației, către delincvenții lor financiari?

Lui Bolojan i-a scăpat porumbelul ieri, la TVR: vrea să-ți crească vârsta de pensionare, eventual până când vei fi murit deja.

Scopul? Eu îl văd pe ăsta: ca să îți plătească cât mai puțin pensie publică, eventual deloc. Este o nouă formă de delincvență financiară, după ce ai înghețat și taxat suplimentar pensiile?

Zice Bolojan la TVR:

„Avem nevoie de mai mulți oameni în piața «reală» (sublinierea mea) a muncii. Ne place sau nu ne place, trebuie să creștem vârsta de pensionare, astfel încât în intervalul 50-65 de ani populația care este prinsă în economia «reală» (sublinierea mea) să fie într-o pondere mai mare decât este astăzi, pentru că nu are cine să o înlocuiască”.

Declarația asta este neprețuită, pentru că atestă profunda necunoaștere a economiei de către promotorul delincvenței financiare a statului (nerespectarea obligațiilor) acum și la pensii.

Pentru Bolojan există o economie „reală” și probabil pe cale de consecință una „ireală”. În opinia mea, domnia sa trăiește în cea de-a doua.

Bolojan nici nu își propune măcar soluția de piață a rezolvării situației, așa cum o prezintă el: și anume creșterea forței de muncă, depistarea și fiscalizarea muncii informale (a doua cea mai mare din Uniunea Europeană, ca procent).

Mai mult, el acționează în sensul amputării forței de muncă deja existente prin majorarea șomajului, legiferând măsuri recesioniste precum majorarea TVA, noi taxe sau taxe majorate pentru asigurări de sănătate, pierderea timpului cu „reforme” gen dat 13.000 de bugetari afară – unde, așa cum am arătat ieri, economia la buget este la nivel de „semințe”.

Există o lege în vigoare care spune că vârsta standard de pensionare este 65 de ani. Și la fel cum e acum pentru bărbați va crește, până în 2035, și pentru femei, tot la 65 de ani (în prezent circa 63 de ani, dar cu creștere graduală.

Deci bazinul de forță de muncă la care face referire Bolojan, conform legii, se poate majora doar în economia ireală a lui Bolojan (îi readuci de la pensie pe cei care au ieșit deja, sau majorezi contrar legii, vârsta de pensionare pentru femei la 65 de ani, deja)?

„Nu are cine să o înlocuiască”. Păi, asta e treaba ta, ca guvern: să creezi locuri de muncă în economie. Că ei aleg buzunărirea populației și delincvența financiară, păstrând în bazinul nefiscalizat până la un milion de oameni în vârstă de muncă, e altceva.

Nu am văzut vreo vorbă despre puzderia de „consilieri de strategie” ai lui Mugur Isărescu, care, ca și el, după ce s-au pensionat, continuă să cumuleze de la stat pensia și salarii enorme față de media națională. Nu, nu pentru a ține inflația sub control, ci, având în vedere că România are de zeci de trimestre cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, opinez că mai degrabă cumulează pensii și salarii enorme ca măsură a succesului pentru decapitalizarea economiei.

„Dacă nu creștem vârsta de pensionare, în general, la toate categoriile, inclusiv la pensiile speciale, vom ajunge într-o situație de nesustenabilitate a sistemului de pensii, peste 5 ani, peste 10 ani”, a spus Bolojan la TVR.

Deci, Bolojan vrea să îți crească vârsta de pensionare acum. Indiferent cât au încercat a doua zi dimineață reprezentanții guvernului să o dreagă, vorbele lui arată cum gândește: favorizând perpetuu delincvența financiară, prin puterea propriului exemplu guvernamental.

„Guvernul nu are în vedere și nu discută în acest moment posibilitatea creșterii vârstei standard de pensionare”, a transmis marți dimineață, Guvernul. Deci, domnul Bolojan, aiura luni seară? Sau nu e parte a guvernului? Cum rămâne cu „creșterea vârstei de pensionare la toate categoriile”?

Totuși, din declarațiile lui Bolojan de luni și „revenirea” de marți, încerc să extrag totuși ce are în vedere guvernul. Și din cele două declarații, eu înclin să cred că își manifestă dorința de a nu plăti pensii, sau a le plăti mai târziu, sau deloc (roase de inflație): așa cum a le-a înghețat deja, le-a taxat suplimentar și a mai și legiferat recent în cazul Pilonului 2 și mai ales pentru Pilonul 3.

„Nu putem amaneta viitorul generațiilor care vin după noi”, a mai spus ieri Bolojan. Exact asta face și gonește generațiile de după.

Chiar nu îmi închipui de ce manifestă, în opinia mea, atâta dispreț față de tineri, în egală măsură și pentru economie, pentru că toate măsurile luate și care favorizează delincvența financiară, par îndreptate împotriva tinerilor și a economiei.

Șomajul în rândul tinerilor este de aproape 20% în România. În condițiile astea, tu bagi economia în recesiune, prin majorări de taxe și efecte ale delincvenței financiare guvernamentale și distrugi locuri de muncă?

Cine sunt cei afectați de tăierea burselor și de punerea profesorilor la muncă forțată? De unde a tăiat Bolojan burse, ca să le îndrepte spre interesele celor din anticamere?

Până la urmă, majorarea vârstei de pensionare „pentru toate categoriile”, pe cine îi va afecta cel mai mult? Pe tinerii care intră acum (cu burse tăiate) în piața muncii, pentru că ei în principal ar trebui să muncească mult mai mult, pentru ca Bolojan să mențină în plată pensii pentru „iubiți ai sistemului” care au intrat deja în cartea recordurilor: primul om din lume care va primi pensie mai mult decât a trăit până a devenit pensionar.

Pentru un tânăr, este perspectiva de munci până la 70 de ani în România pentru a ajunge la o pensie medie românească (care în prezent este de circa 500 de euro) și care vede constant cea mai mare inflație din Uniunea Europeană aici și mereu cele mai mari dobânzi la credite, o perspectivă care îl poate face să își dorească să muncească și să locuiască aici?

Așadar, este Bolojan, un „reformist”? Poate. Pentru unii este chiar „un om politic” care are are potențialul să devină simultan Kogălniceanu, Carol I, Regina Maria, Iuliu Maniu sau Corneliu Coposu, cu „valoare civică supremă slujirea și loialitatea față de țară”.

În opinia mea, totuși domnul Bolojan este mai degrabă un individ modest din punct de vedere al înțelegerii economiei, un dirijat (dovadă și revenirea de marți a guvernului), un individ care excelează într-un singur domeniu și anume delincvența financiară guvernamentală, și ale cărui victime sunt nu doar populația buzunărită prin majorări de taxe ci și companiile corecte, adică întreaga societate care își vede sistemul economic fragilizat și pus sub semnul certitudinilor negative de către „reformiști” fără cagulă cu o singură viziune clară: cum să mute banii din buzunarul tău îl cele ale colegilor din anticameră.

