Acizii AHA (alfa-hidroxi) și BHA (beta-hidroxi) sunt două tipuri de acizi utilizați în produsele de îngrijire a pielii pentru exfolierea chimică și gestionarea diverselor probleme ale tenului.

Împrospătarea tenului cu un produs exfoliant sau prin procedeul de exfoliere chimică este un pas extrem de important în rutina de îngrijire a pielii. Iată câteva motive:

ajută la eliminarea stratului de celule moarte de la suprafața pielii, permițând celulelor noi să se regenereze mai rapid, îmbunătățește textura pielii, o face mai netedă și mai strălucitoare, reducând aspectul tern și obosit al tenului;

reduce riscul de apariție a comedoanelor și a altor imperfecțiuni ale pielii;

stimulează producția de colagen și elastină în piele, ajutând la menținerea elasticității și fermității acesteia;

prin îndepărtarea celulelor moarte și stimularea regenerării celulare, exfolierea chimică, contribuie la prevenirea și reducerea ridurilor și a altor semne ale îmbătrânirii pielii;

Ce sunt AHA și BHA?

AHA (Acizii Alfa-Hidroxi) sunt acizi solubili în apă, cunoscuți pentru proprietățile lor exfoliante, ajutând la îndepărtarea celulelor moarte de la suprafața pielii. Aceștia acționează prin dizolvarea legăturilor dintre celulele moarte ale pielii, îmbunătățind textura pielii și accentuând luminozitatea tenului. Exemple comune de AHA includ acidul glicolic, acidul lactic și acidul mandelic.

Recomandări Victor Micula, trimis de judecători la mănăstire în loc de pușcărie, după ce și-a cumpărat un arsenal prin interpuși. Milionarul e nemulțumit și cere revizuirea

BHA (Acizii Beta-Hidroxi) cum ar fi acidul salicilic, sunt acizi solubili în lipide ce pătrund mai adânc în pori, ajutând la curățarea acestora și la reducerea acneei și a inflamațiilor. BHA-urile sunt eficiente în îngrijirea tenului gras sau cu tendință acneică, deoarece au proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene.

Diferențe între AHA și BHA:

– AHA se concentrează pe exfolierea suprafeței pielii, în timp ce BHA pătrunde mai adânc în pori;

– AHA este mai potrivit pentru persoanele cu ten uscat sau sensibil, în timp ce BHA este recomandat pentru tenul gras au cu tendință acneică;

Beneficiile utilizării AHA și BHA

Utilizarea acizilor AHA (alfa-hidroxi) și BHA (beta-hidroxi) ca exfoliant pentru față în rutina de îngrijire a pielii poate aduce numeroase beneficii pentru sănătatea și aspectul tenului:

îmbunătățirea texturii pielii;

Ajută la reducerea imperfecțiunilor și a ridurilor fine;

ameliorarea acneei și a porilor dilatați;

eliminarea impurităților;

acizii BHA au proprietăți antiinflamatorii și antibacteriene;

Cum să integrezi AHA și BHA în rutina ta

Integrarea acizilor AHA BHA în rutina ta de îngrijire a pielii poate fi benefică pentru un ten cu aspect sănatos.

Iată câteva sfaturi importante pentru alegerea produselor potrivite (a), respectarea frecvenței recomandate de utilizare (b) și stabilirea ordinii corecte de aplicare în rutina ta de îngrijire (c):

Recomandări Închisoare cu executare pentru cei care conduc fără permis. Ce implicații ar avea o astfel de decizie

a. Când alegi produse cu AHA sau BHA, optează pentru concentrații potrivite pentru tipul tău de ten. Dacă ai tenul sensibil, începe cu concentrații mai mici și crește treptat.

Verifică lista de ingrediente pentru a identifica acizii AHA (acid glicolic, acid lactic etc.) sau BHA (acid salicilic) și asigură-te că produsele sunt potrivite pentru nevoile tale specifice (ex. ten gras, cu tendință acneică etc.).

Consultă un specialist sau un dermatolog pentru recomandări personalizate în funcție de tipul și starea pielii tale.

b. Începe cu o frecvență mai mică de utilizare, de exemplu, de 1-2 ori pe săptămână, pentru a permite pielii să se obișnuiască cu acizii AHA și BHA. Poți crește treptat frecvența de utilizare în funcție de reacția pielii tale.

Unele persoane pot tolera utilizarea zilnică, în timp ce altele ar putea avea nevoie de utilizare mai rară.

c. După curățarea tenului, aplică mai întâi produsele cu acizi AHA sau BHA, în funcție de preferințe și de tipul de produs (ser,loțiune tonică).

Lasă produsul să se absoarbă în piele timp de câteva minute înainte de a trece la următorul pas din rutina ta de îngrijire (ser, crema hidratanta etc.).

Sfaturi pentru utilizarea în siguranță

Recomandări Documentarul cu Iohannis nu e despre Iohannis, ci despre „elita promotoare a votului superior”

Iată câteva sfaturi importante pentru utilizarea în siguranță a acestor acizi:

a. Înainte de a aplica produse cu acizi AHA sau BHA pe întreaga față, efectuează un test de sensibilitate pe o zonă mică a pielii, cum ar fi încheietura sau zona de după ureche. Așteaptă 24 de ore pentru a observa eventuale reacții alergice sau iritații înainte de a continua utilizarea pe întreaga față.

b. Acizii AHA și BHA pot face pielea mai sensibilă la radiațiile solare, de aceea este esențial să folosești zilnic un produs de protecție solară cu un factor de protecție ridicat.

c. Evită utilizarea simultană a acizilor AHA și BHA cu alte ingrediente active, cum ar fi vitamina C sau retinolul, fără a consulta mai întâi un specialist. Anumite combinații pot fi prea agresive pentru piele și pot duce la iritații sau sensibilitate.

Posibile efecte secundare și cum să le gestionezi

Utilizarea acizilor AHA și BHA în rutina de îngrijire a pielii poate aduce unele efecte secundare, cum ar fi iritațiile și sensibilitatea pielii. Iată cum poți să faci față acestor posibile efecte secundare:

– Dacă observi iritații sau sensibilitate după utilizarea acizilor AHA sau BHA, oprește imediat utilizarea produsului respectiv;

– Aplică o cremă hidratantă calmantă sau un gel cu aloe vera pentru a calma pielea iritată;

– Evită utilizarea altor produse exfoliante în timp ce tratezi pielea iritată;

Cum să ajustezi utilizarea în funcție de reacția pielii:

– Redu frecvența utilizării acizilor AHA și BHA sau concentrația produsului pentru a permite pielii să se adapteze treptat;

– Poți încerca să alternezi între acizii AHA și BHA sau să utilizezi produse cu concentrații mai mici;

– Consultă un dermatolog pentru recomandări personalizate în cazul în care ai o reacție persistentă la utilizarea acizilor AHA și BHA;

Cine poate beneficia cel mai mult de AHA și BHA

Acizii AHA și BHA pot aduce beneficii semnificative pentru diverse tipuri de ten și de specificități ale pielii.

– Persoanele cu ten gras sau cu tendință acneică pot beneficia în mod deosebit de acizii BHA, precum acidul salicilic, datorită capacității acestora de a curăța porii și de a ajuta la reducerea inflamatiilor;

– AHA-urile mai blânde, cum ar fi acidul lactic sau mandelic, pot fi mai potrivite pentru persoanele cu piele sensibilă, deoarece sunt mai puțin iritante;

– AHA-urile, în special acidul glicolic, pot ajuta la estomparea petelor pigmentare și a hiperpigmentării, oferind un ten mai uniform;

– Exfolierea chimică cu AHA și BHA poate fi valoroasă în reducerea ridurilor fine și a semnelor de îmbătrânire a pielii;

Acizii AHA și BHA reprezintă ingrediente eficiente în îngrijirea pielii, oferind o serie de beneficii precum îmbunătățirea texturii, reducerea imperfecțiunilor și tratarea acneei.

Indiferent de tipul sau preocupările specifice ale pielii tale, integrarea AHA și BHA în rutina zilnică de îngrijire poate contribui la obținerea unui ten cu un aspect mai sănătos, mai strălucitor și mai întinerit. Îți recomandăm să consulți un specialist pentru recomandări personalizate și să încerci cu încredere aceste ingrediente pentru a-ți îmbunătăți aspectul sănătos al pielii.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News