Data nașterii : 8 iulie 1960 (zodia rac)

: 8 iulie 1960 (zodia rac) Locul nașterii : Roman, județul Neamț

: Roman, județul Neamț Soție : Fulvia Banu, doctor. Activează la clinica Medical Practice INC, unde oferă servicii de medicină internă și asistență primară

: Fulvia Banu, doctor. Activează la clinica Medical Practice INC, unde oferă servicii de medicină internă și asistență primară Copii: Are două fete

John Ion Banu, alături de familia sa. Foto: Facebook/John Ion Banu Muscel

„Aveam 32 ani când am reuşit să părăsesc legal România în 1983, datorită unei munci susţinute cu Guvernul comunist. M-au ajutat americanii, ce-i drept, de aceea îl şi iubesc pe Reagan. N-am plecat «la fraţii mei baptişti», n-am fugit înot lăsându-mi familia în urmă. Am plecat cu soţia şi cu fiica mea, motivul era politic, dar în acte am trecut că doresc să emigrez din motiv «economic»”, declara John Ion Banu în 2016, într-un interviu pentru România Liberă.

Educație – ce studii are John Ion Banu

A absolvit Colegiul Național „Dinicu Golescu” din Câmpulung Muscel

A absolvit Universitatea Politehnică din Bucureşti, iar în 1985 a emigrat în SUA.

După emigrarea sa în Statele Unite, Banu-Muscel a urmat cursuri la Florida Atlantic University și a ajuns să practice medicina, dar s-a orientat și către agricultură.

A obținut venituri semnificative din activitatea medicală, raportând un câștig anual de 180.000 dolari.

În 2024, a ocupat funcția de manager la compania la Ocean Test, unde a câștigat un salariu anual de 75.000 dolari.

Cariera profesională – ce CV are John Ion Banu

A absolvit Universitatea Politehnică din București, specializându-se în inginerie mecanică.

Primul său serviciu în SUA a fost la o firmă specializată în cercetări şi echipamente oceanografice, iar în 1990 şi-a lansat propria afacere în acelaşi domeniu, compania Ocean Test.

Deține clinica Medical Practice INC, acolo unde activează și soția sa, Fulvia Banu, care este și membră în partidul său.

Conform declarației sale de avere, John Ion Banu deține două terenuri intravilane, un teren forestier și o pășune. Are o casă și un apartament în Florida, un alt imobil în Carolina dar și o casă în București.

Acesta deține două autovehicule, un BMW și un Porsche și două tractoare. Deține obiecte de artă în valoare de 55.000 de dolari.

Are și conturi bancare deschise în SUA, cu aproximativ 400.000 de dolari și un alt cont deschis în 2017 în România cu 300.000 de lei. Contul bancar deschis în 2017 în România, apare pe declarația de avere din 2025 dar nu și pe cea din 2019.

Cariera politică a lui John Ion Banu

În 2017, John Banu, împreună cu un comitet de inițiativă, a înregistrat Partidul Națiunea Română (PNRo) cu scopul de a aduce o balanță viabilă în spațiul politic românesc.

John Ion Banu consideră că puterea Partidului Națiunea Română (PNRo) se află în calitatea membrilor sǎi și nu în cantitate.

Aflat în Statele Unite, a creat Romanian-American League (Liga Româno-Americană), o asociație care a devenit cea mai puternică organizație românească din statul american Florida.

A candidat la alegerile prezidenţiale din 2019, unde a obţinut cel mai mic număr de voturi dintre toţi candidaţii: 25.769 (0,3%).

În iunie 2024, acesta și-a anunțat candidatura pentru funcția de președinte al României, însă s-a retras pe parcurs.

Politicianul are dublă cetățenie: română și americană.

Programul politic al lui John Ion Banu – ce a promis în campanie

John Ion Banu și-a depus, vineri, 14 martie, dosarul de candidat pentru funcția de președinte al României, pentru alegerile programate în luna mai 2025.

John Ion Banu spune că vrea ca românii să ştie de ce a venit să candideze în România, precizând că ar dori ca oamenii să aibă „aceleaşi posibilităţi să se dezvolte în România” ca în alte țări dezvoltate, dacă au calificările şi mai ales ambiţia necesare.

Ca președinte se dorește a fii unul care „să exercite rolul de mediator, care să fie prioritar loial intereselor statului, ca instituție, și direct implicit ale cetățenilor” .

Acesta dorește promovarea drepturilor cetățenești – inclusiv dreptul românilor de a purta arme pentru apărare personală.

De asemenea, susține valorilor economice, dezvoltarea antreprenoriatului și reducerea birocrației.

În ceea ce privește politica externă, candidatul independent consideră că România trebuie să facă parte în NATO.

„Noi trebuie să fim în NATO, conceptul meu despre cum privim acest război din Ucraina este puţin diferit de cum îl văd generalii noştri. Eu nu cred că există posibilitatea unui conflict militar de o asemenea magnitudine, pentru că toată lumea, mă refer la Statele Unite, la ruşi, chinezi, toţi ştiu că după un asemenea război nu vor fi învingători, vor fi numai supravieţuitori. Nimeni nu vrea să moară, nimeni nu mai vrea să se ducă în război. Toată lumea vrea o tabletă, nu vrea o puşcă”, a declarat, pe 30 martie, la Antena 3 CNN, John Ion Banu.

Acesta se consideră „un naționalist”, dorind ca România să facă parte din Uniunea Europeană ca „stat independent”.

„Sunt un naţionalist, în primul rând, eu sunt pentru naţiune şi vreau ca naţiunea să rămână. Nu aş vrea ca noi să fim parte din Uniunea Europeană ca un stat federal. Nu! Vreau să fim ca un stat independent. Naţiunea să rămână, tradiţiile noastre să rămână, aş vrea foarte bine să am posibilitatea să tai un miel, să mănânc un stufat de Paşti. Deci sunt conservator, sunt pentru tradiţii. Şi asta vreau acasă”, a afirmat, pe 30 martie, John Ion Banu.

„Dacă nu ies acum, nu mai candidez”, a precizat, pe 30 martie, John Ion Banu.

John-Ion Banu este pe poziția 9 în ordinea candidaților pe buletinul de vot la alegerile prezidențiale care vor avea loc pe 4 mai.

Ce trebuie să știi despre John Ion Banu

Bunicul său din partea tatălui a emigrat în SUA în anii 1910 ca parte din „generația $1000,” reușind să se întoarcă ulterior în România ca proprietar de pământ. Această poveste l-a inspirat pe John Ion Banu, care a emigrat în Statele Unite în 1983.

După ce a ajuns în SUA, Ion Banu şi-a luat nume american: „John”. Ulterior, a adăugat şi „Muscel” la numele său de familie „ca un omagiu” pentru oraşul Câmpulung Muscel, locul în care a copilărit. Aşadar, numele complet al candidatului: John Ion Banu Muscel. În Statele Unite ale Americii, s-a stabilit în statul Florida.

Banu a declarat, întrebat dacă crede că România trebuie să facă parte din Uniunea Europeană, că mai mult decât atât, ar vrea să aibă posibilitatea să fie „un fel de legătură” între SUA şi Europa”, „evident, prin intermediul României”.

„Deci aş putea să fiu un negociator şi în aceste relaţii, având în vedere că sunt destul de familiar cu legile din SUA, chiar şi cu Donald Trump, pe care l-am susţinut, sunt membru în Partidul Republican din Statele Unite şi chiar şi în Comisia de Sud-Est a Americii. Deci noi trebuie să fim în Uniunea Europeană, în primul rând, din motiv economic şi al doilea rând din motiv de securitate”, a mai spus candidatul independent John Ion Banu.

Candidatul independent la președinție a fost asociat cu un cămătar. În ianuarie 2018, asociatul lui John Ion Banu, a fost plasat în arest la domiciliu într-un dosar în care este acuzat de cămătărie. În 2020, acesta a fost condamnat la doi ani cu suspendare pentru săvârşirea infracţiunii de camătă, cu drept de apel.

John Ion Banu dezvăluia că a votat cu Donald Trump la alegerile prezidenţiale din 2016, când actualul preşedinte american reuşea să câştige primul mandat.

John Ion Banu primește o pensie din partea guvernului american de 21.350 de dolari pe an și are o fermă care îi produce în valoare de 48.000 de dolari pe an.

Declarații celebre ale lui John Ion Banu

„Conceptul meu de apărare a naţiunii noastre, a României ar fi mai degrabă cu un război total”, a declarat John Ion Banu la Antena 3 CNN.

Într-un interviu din 2017, Banu pleda ca românii să deţină arme. „Dacă aş avea putere de decizie, le-aş da oamenilor dreptul să deţină arme şi în România. Trebuie să te poţi apăra, dacă eşti în pericol. Eu am cinci arme, acasă, în Florida. Nu umblăm cu ele la vedere, nu facem paradă, dar ştim că ne putem baza pe ele, la nevoie“.

Tot în 2017, John Ion Banu cerea şi introducerea pedepsei cu moartea: „Corupţia ţine România în loc. Eu aş introduce pedeapsa cu moartea pentru cei care provoacă daune foarte mari statului. Şi pentru cei care omoară oameni, evident“.

Întrebat, pe 30 martie, la Antena 3, dacă este cel mai bogat candidat şi dacă este milionar, John Ion Banu a confirmat, precizând, însă că este „puțin exagerat”.

„Sunt milionar, dar nu este mare lucru să fii milionar în Statele Unite. Nu este mare lucru să stai într-o casă de 400 de metri pătraţi. Este ceva normal”, a spus Banu. Acesta a adăugat că locuieşte în Florida, dar că are şi o fermă pe care a cumpărat-o când s-a dus să joace golf.

El a explicat că ferma, unde „creşte în jur de 50-60 de vaci, cu viţei”, este la aproximativ 1.000 de kilometri distanţă şi merge „din când în când”.

Poze cu John Ion Banu

Alegerile prezidențiale din România se desfășoară pe 4 și 18 mai 2025. După validarea ultimilor candidați de către Curtea Constituțională, lista finală cuprinde 11 români care vor să ajungă la Cotroceni.

