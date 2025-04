Cu toate tensiunile existente, Ducele de Sussex, acum în vârstă de 40 de ani, a revenit în Marea Britanie pentru a participa la ceremonia de la Westminster Abbey și pentru a-și susține tatăl într-una dintre cele mai importante zile din viața acestuia.

Deoarece nu mai este membru activ al familiei regale, Harry nu a avut dreptul de a purta uniformă militară și a optat în schimb pentru un costum elegant de dimineață, accesorizat cu mai multe medalii.

El a fost așezat în al treilea rând, alături de verișoarele sale, prințesele Beatrice și Eugenie, de soții acestora, dar și de Prințul Andrew, exclus din viața publică regală.

Dintre toți cei prezenți, Harry a ales să discute cu Jack Brooksbank, soțul Prințesei Eugenie și director de marketing. Într-un videoclip difuzat de ITV News, expertul în citirea buzelor Jeremy Freeman a interpretat ceea ce părea a fi un schimb sincer de replici.

Prince Harry sits next to Jack Brooksbank, husband of Princess Eugenie, for his father's #coronation https://t.co/UjObJnhUV0 pic.twitter.com/fxQI57aSuX