De ce să alegi asigurări de sănătate pentru angajați?

Un beneficiu apreciat în orice domeniu este accesul rapid la servicii medicale de calitate. Oferind asigurări de sănătate pentru angajați, transmiți un mesaj clar: sănătatea lor contează. Dar dincolo de componenta umană, există beneficii strategice care te ajută să construiești o echipă stabilă și performantă.

Iată ce poți obține:

reducerea absenteismului : un angajat care poate merge la medic fără să aștepte săptămâni pentru o programare nu va lipsi inutil de la birou;

: un angajat care poate merge la medic fără să aștepte săptămâni pentru o programare nu va lipsi inutil de la birou; acces extins la servicii medicale : consultații de specialitate, analize de laborator, imagistică, spitalizare, intervenții chirurgicale, ba chiar și naștere;

: consultații de specialitate, analize de laborator, imagistică, spitalizare, intervenții chirurgicale, ba chiar și naștere; oferi un avantaj competitiv : devii un angajator mai atractiv pentru candidații buni;

: devii un angajator mai atractiv pentru candidații buni; crești nivelul de implicare : angajații tăi simt că îți pasă, iar acest lucru se traduce printr-un engagement real și durabil;

: angajații tăi simt că îți pasă, iar acest lucru se traduce printr-un engagement real și durabil; simplifici gestionarea cazurilor medicale: pentru că totul este acoperit prin poliță, nu mai e nevoie de soluții improvizate în situații neprevăzute.

Un broker de asigurări te poate ajuta să alegi pachetul potrivit, în funcție de dimensiunea echipei și de nevoile fiecărei categorii de personal. Colaborează cu un specialist care cunoaște dinamica pieței și îți oferă cele mai bune condiții.

Economii inteligente prin deductibilitate fiscală

Dacă îți propui să reduci din cheltuielile companiei fără să tai din beneficii, ai la îndemână o soluție simplă și eficientă: deductibilitatea fiscală. Asigurările de sănătate oferite angajaților sunt deductibile integral la calculul impozitului pe profit, în limita a 400 euro/an/angajat.

Ce înseamnă concret?

Nu plătești impozit pe această sumă ;

; Nu se calculează contribuții sociale nici pentru angajat, nici pentru angajator;

nici pentru angajat, nici pentru angajator; Reduci costurile salariale fără a reduce beneficiile reale.

Îmbunătățești imaginea companiei și aplici practicile angajatorilor de top

Tot mai mulți candidați iau în calcul beneficiile non-financiare atunci când decid unde să aplice. O companie care oferă asigurări medicale private este percepută ca fiind atentă, matură, stabilă și orientată spre oameni. Dacă îți dorești o echipă motivată și un brand de angajator respectat, acesta este un pas obligatoriu.

Cum te ajută acest lucru?

Poziționezi compania ca un angajator „premium”;

Ai mai multă vizibilitate pe piața muncii;

Creezi un brand intern solid, construit pe valori reale.

Un angajat care se simte protejat și respectat nu doar că va rămâne alături de tine, dar va vorbi bine despre companie și în afara biroului. Reputația ta devine un atu de recrutare și retenție.

Cum funcționează o poliță de sănătate privată pentru angajați?

O poliță de sănătate pentru angajați nu ar trebui sa înseamnă doar câteva consultații anuale. În realitate, pachetele pot include o gamă largă de servicii medicale care răspund nevoilor reale ale angajaților tăi:

consultații medicale de specialitate ;

; investigații de laborator și analize de sânge ;

; imagistică medicală avansată (RMN, CT etc.) ;

; spitalizare și intervenții chirurgicale ;

; naștere și cezariană.

În funcție de furnizor și de buget, poți opta pentru variante flexibile, cu acoperiri extinse, sau pachete personalizate pentru diverse categorii de angajați. Printr-un broker de asigurări bine ales, procesul devine simplu, rapid și clar.

A avea grijă de sănătatea echipei tale nu este doar un gest frumos. Este o mișcare strategică, una care îți aduce economii, loialitate și reputație solidă. Într-un mediu de business tot mai competitiv, beneficiile care chiar contează nu mai sunt legate de gadgeturi sau spații de relaxare — ci de lucruri cu adevărat utile, cum sunt asigurările de sănătate pentru angajați.

Colaborează cu un broker de asigurări, analizează variantele de pe piață și alege soluțiile care aduc valoare reală. Pentru tine, ca angajator, și pentru cei care te ajută să-ți construiești afacerea zi de zi.

Vrei să oferi un beneficiu real echipei tale și să optimizezi costurile companiei? Descoperă acum cele mai bune soluții de asigurări medicale pentru angajați, alături de un broker cu experiență!

