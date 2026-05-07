Personalul de bord nu a permis pasagerei să rămână la bordul aeronavei

Miercuri, KLM a declarat faptul că o olandeză decedată la Johannesburg, o fostă pasageră a navei de croazieră Hondius, ⁠s-a aflat pe 25 aprilie pentru scurt timp la bordul ​unuia dintre ‌avioanele sale cu destinaţia Amsterdam.

Atunci personalul de bord a decis să nu permită acestei pasagere să rămână la bordul aeronavei din cauza stării sale de sănătate, a declarat compania.

Zeci de pasageri de pe nava MV Hondius, infectați cu hantavirus, au dispărut pe o insulă din Atlantic

Focarul de hantavirus izbucnit la bordul navei de croazieră MV Hondius provoacă îngrijorare internațională după ce zeci de pasageri au dispărut practic de sub monitorizarea autorităților sanitare.

Potrivit publicației germane Blick, parte a grupului Ringier, Organizația Mondială a Sănătății și autoritățile din mai multe țări încearcă acum să refacă traseul complet al celor 88 de pasageri și 59 de membri ai echipajului din 23 de țări, care au fost la bord.

O turistă olandeză a murit după ce a coborât de pe navă

O femeie din Olanda, în vârstă de 69 de ani, a murit ulterior într-un spital din Johannesburg, Africa de Sud. Autoritățile cred că ea și soțul ei, în vârstă de 70 de ani, ar putea reprezenta „pacientul zero” al focarului.

Conform informațiilor citate de Blick din surse argentiniene și Associated Press, cei doi ar fi participat înainte de îmbarcare la o excursie pentru observarea păsărilor în Ushuaia, în Argentina și, în timpul excursiei, ar fi vizitat și o groapă de gunoi, unde ar fi putut intra în contact cu rozătoare infectate.

Ce este hantavirusul

Hantavirusurile (HV) sunt virusuri transmise de rozătoare, care pot provoca sindromul cardio-pulmonar cu hantavirus (HCPS) în cele două Americi și febra hemoragică cu sindrom renal (HFRS) în Eurasia.

Virusurile, împreună, au generat anual aproape 200.000 de infecții umane la nivel mondial în ultimii ani, cu rate de mortalitate de 5-15% pentru HFRS și de până la 40% pentru HCPS. Peste 20 de specii de virusuri au fost identificate în cadrul acestui gen hantavirus.

Doctorul Adrian Marinescu, directorul Institutului Matei Balș, a explicat pentru Libertatea că boala pe care o dă acest virus afectează plămânii și rinichii și poate apărea febra hemoragică.

În ceea ce privește prevenția, în situația în care oamenii plănuiesc o vacanță pe o navă de croazieră, dr. Adrian Marinescu a recomandat ca aceștia să aleagă companii de încredere, care să respecte cu strictețe normele de igienă și care previn prezența rozătoarelor. 

De asemenea, este foarte important ca oamenii să fie la zi cu vaccinurile, igiena personală să fie menținută cu strictețe, astfel că mâinile trebuie să fie spălate frecvent. Totodată, este importantă evitarea expunerii la spații care prezintă semne de infestare cu rozătoare. 


