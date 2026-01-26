Dormitorul este, poate mai mult decât orice alt spațiu din locuință, locul unde culorile nu au voie să fie alese la întâmplare. Aici, fiecare accent de nuanță contribuie la definirea stării de spirit, la calitatea somnului și la senzația de liniște pe care o cauți seară de seară. Blue Mirage și Mint Cascade sunt două opțiuni care răspund nevoii de calm, prospețime și echilibru, ele definesc ideea de dormitor modern relaxant, de rafinament subtil și eleganță contemporană.

Lasă culorile să creeze o atmosferă care te liniștește

Blue Mirage este o nuanță expresivă de albastru cu reflexii ușor estompate, care evocă cerul senin de la primele ore ale dimineții sau liniștea mării într-o zi calmă. Culoarea are capacitatea de a reduce vizual agitația și de a induce o stare de relaxare, de aceea este potrivită pentru pereții unui dormitor modern. Mint Cascade, în schimb, aduce o prospețime delicată, inspirată din natură, cu accente fine de verde mentolat care revigorează fără a obosi privirea.

Într-un decor echilibrat, acestea sunt nuante ideale pentru un dormitor relaxant. Ele pot fi folosite individual sau împreună, pentru a crea un dialog cromatic armonios. Blue Mirage poate deveni fundalul principal al camerei, în timp ce Mint Cascade funcționează excelent ca accent, pe un perete secundar sau în zona patului, pentru a adăuga profunzime și dinamism fără a rupe coerența vizuală.

Alege finisaje care susțin eleganța și confortul

Calitatea finisajelor este importantă în modul în care culorile se percep în spațiu. Este important să se aleagă vopsea lavabila in culori moderne, capabilă să redea fidel nuanțele. O vopsea premium oferă nu doar rezistență în timp, ci și o profunzime vizuală care amplifică efectul relaxant al culorilor.

Aplicată corect, vopseaua lavabilă permite luminii naturale să se reflecte delicat pe suprafața pereților, creând un joc subtil de umbre și luminozitate. Astfel, dormitorul capătă un aer aerisit, curat și contemporan, fără a deveni rece sau impersonal. Alegerea unei vopsele de calitate contribuie inclusiv la menținerea unui mediu sănătos, aspect esențial într-un spațiu destinat odihnei.

Combină nuanțele cu patul pentru un echilibru vizual perfect

Patul este piesa centrală a dormitorului, iar relația cromatică dintre pereți și această zonă este definitorie pentru atmosfera finală. Blue Mirage se potrivește excelent cu paturi tapițate în tonuri neutre, precum bej cald, greige sau crem, care temperează răceala albastrului și adaugă confort vizual. O tăblie tapițată în stofă texturată sau catifea mată accentuează senzația de refugiu elegant.

Mint Cascade creează un contrast rafinat atunci când este asociată cu paturi din lemn deschis sau finisaje naturale. Lemnul aduce stabilitate și căldură, completând prospețimea nuanței mentolate și transformând dormitorul într-un spațiu coerent, în care fiecare element pare ales cu grijă pentru starea ta de bine.

Integrează mobilierul inteligent pentru un decor coerent

Mobilierul din dormitor trebuie să susțină cromatica pereților, nu să concureze cu aceasta. În prezența nuanței Blue Mirage, noptierele și dulapurile în finisaje mate, alb cald sau lemn natur, creează un echilibru elegant și aerisit. Mint Cascade permite introducerea unor piese cu accente discrete de verde sau bronz satinat, adăugând un plus de rafinament contemporan.

Alegerea culorilor pentru dormitor nu este doar o decizie estetică, ci una care influențează direct calitatea vieții tale. Investiția în vopsele lavabile premium și în nuanțe atent selecționate îți oferă garanția unui spațiu durabil, elegant și ușor de întreținut. Blue Mirage și Mint Cascade sunt mai mult decât simple opțiuni cromatice; ele sunt expresii ale unui stil de viață orientat spre echilibru, confort și rafinament.

Articol realizat prin Zoo Digital.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare, dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a tot vorbit despre băiatul misterios prezent la înmormântarea lui Mario Alin Berinde, iar acum tocmai s-a aflat tot adevărul. Toți au încremenit când au aflat cine este, de fapt. Mărturia care dă totul peste cap
Viva.ro
S-a tot vorbit despre băiatul misterios prezent la înmormântarea lui Mario Alin Berinde, iar acum tocmai s-a aflat tot adevărul. Toți au încremenit când au aflat cine este, de fapt. Mărturia care dă totul peste cap
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Unica.ro
Ce i-a spus criminalul de 13 ani unchiului băiatului mort. „Am înlemnit, n-am mai avut nicio reacție!” Noi detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul revoltător din Timiș. Punctul-cheie care a răsturnat ancheta Poliției
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Elle.ro
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
gsp
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
GSP.RO
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
GSP.RO
Un nume gigantic din sportul românesc, prins cu o faptă ruşinoasă
Parteneri
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
Libertateapentrufemei.ro
Ea este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie! Curg banii, iubirea și sănătatea
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Avantaje.ro
WOW! Cum arată apartamentul lui Maurice Munteanu! Bizar sau adorabil? Canapeaua din living costă 8.000 de euro, iar masa e 4.000 de euro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit
Tvmania.ro
Cum arată casa din Târgoviște a lui Cătălin Zmărăndescu. Fostul sportiv spune că nu ar mai schimba liniștea de la țară pentru agitația Bucureștiului. Curte mare, animale, familie și un ritm de viață complet diferit

Alte știri

Ce e metoda ,,cartonașelor”  finlandeze, adoptată de România, ,,unde unul din patru copii va dezvolta o problemă de sănătate mintală”
Știri România 14:13
Ce e metoda ,,cartonașelor”  finlandeze, adoptată de România, ,,unde unul din patru copii va dezvolta o problemă de sănătate mintală”
Abdulah Atas, turcul care a evadat din Penitenciarul Rahova, a mai avut peste 20 de permisii. Poliția: „Nu vă apropiați de el”
Știri România 13:40
Abdulah Atas, turcul care a evadat din Penitenciarul Rahova, a mai avut peste 20 de permisii. Poliția: „Nu vă apropiați de el”
Parteneri
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Adevarul.ro
Viața de film a lui Jacques Moretti, patronul barului din Crans-Montana în care au murit 40 oameni. Un muncitor român, angajat la negru de corsican
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Financiarul.ro
Pensiile militarilor ajung la 7.071 lei. Categoriile eligibile
Superliga.ro (P)
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Toate calculele pentru playoff! Cine are cele mai mari șanse și de ce
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 23-a din Superliga
Parteneri
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
Elle.ro
Dakota Johnson a trecut peste despărțirea de Chris Martin și are un nou iubit celebru! Despre cine este vorba și cum au fost surprinși. Foto
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Unica.ro
„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor... efectul în buget a fost aproape inexistent!” Marcel Ciolacu îl atacă pe Ilie Bolojan și spune motivul pentru care premierul ar fi ordonat o „scamatorie contabilă”
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Viva.ro
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la patru ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui

Monden

Ce s-a întâmplat cu asigurarea de viață de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu
Stiri Mondene 14:09
Ce s-a întâmplat cu asigurarea de viață de 500 de milioane de euro a lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu
Elena Gheorghe i-a dedicat o melodie soțului ei. Cum sună piesa și cine e cuplul celebru care apare în videoclip
Stiri Mondene 14:08
Elena Gheorghe i-a dedicat o melodie soțului ei. Cum sună piesa și cine e cuplul celebru care apare în videoclip
Parteneri
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
TVMania.ro
Gabriela și Dani Oțil s-au mutat la bloc: „Tiago e foarte fericit”. De ce au lăsat casa din Corbeanca și primele imagini din apartament
Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
ObservatorNews.ro
Doctoriţă radiolog din Capitală, găsită moartă în casă. Femeia ar fi avut o pungă de plastic pe cap
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Libertateapentrufemei.ro
„Mi-e atât de bine...Nu mă mai întorc în România niciodată!”, spune vedeta noastră, mutată peste hotare. Are un soț tânăr, frumos și bogat: „N-aș fi crezut că mai există asemenea bărbați pe lume!”
Parteneri
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
GSP.ro
Anamaria Prodan a fost dată afară de la Antena 1! Emisiunea s-a închis în plin sezon
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
GSP.ro
Premierul Ilie Bolojan confirmă oficial informația Gazetei: cine va conduce sportul românesc
Parteneri
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Mediafax.ro
Țara de lângă România care se ferește de EURO. Decizia care intrigă Europa
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
StirileKanalD.ro
Tatăl lui Mario, desfigurat de durere! Urlă și plânge și...
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Wowbiz.ro
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Wowbiz.ro
VIDEO Tatăl lui Mario, adus la capelă sub escortă. Ținut de forțele de ordine, bărbatul își strigă durerea: „Mario, unde ești? Mario, de ce m-ai lăsat…”
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Redactia.ro
Cine era doctorița radiolog găsită moartă în casă în București. Era de o frumusețe rară și ar fi avut pe cap o pungă de plastic legată cu un cordon
Proteste puternice au izbucnit în comuna bunicilor băiatului de 13 ani, implicat în moartea lui Mario. Peste 500 de mii de oameni au urmărit revolta live, pe Tik Tok: „Nu are voie să fie liber!”
KanalD.ro
Proteste puternice au izbucnit în comuna bunicilor băiatului de 13 ani, implicat în moartea lui Mario. Peste 500 de mii de oameni au urmărit revolta live, pe Tik Tok: „Nu are voie să fie liber!”

Politic

Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
Politică 09:15
Radu Miruță explică declarația controversată despre Nicolae Ceaușescu și patriotismul fostului dictator: „Puteam să nuanțez mai bine răspunsul”
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației - sondaj CURS
Politică 08:44
AUR are sub 40% din electorat la începutul lui 2026. Partidul lui Ilie Bolojan a scăzut pe fondul taxelor și impozitelor impuse populației – sondaj CURS
Parteneri
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
ZiaruldeIasi.ro
În fiecare lună două femei ajung în medie la spital cu o tumoră ce conține păr, dinți și grăsime. Medic: „Se presupune că e vorba de un geamăn «înghițit» în viața intrauterină”
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro
Spotmedia.ro
Bătaie de joc cu banii din PNRR – comuna din Cluj care nu are drumuri, dar și-a luat dronă de zeci de mii de euro