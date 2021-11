Canalul YouTube de podcasturi HappyFish TV a înregistrat o spectaculoasă creștere organică de 340% în urma parteneriatului cu Ringier România

Popularitatea canalului HappyFish TV crește accelerat, iar în prezent acesta înregistrează un volum de 1,6 milioane de vizualizări pe lună și 71.100 de subscriberi. HappyFish TV are drept concept crearea de conținut premium, sub formă de podcast-uri video, un tip de conținut care se află în expansiune pe piața din România și pentru care s-a format deja un public fidel. Conținutul creat este unic atât prin umor, cât și prin invitații chemați în platou și modul de abordare a discuțiilor. Platforma a devenit un produs matur în scurt timp, s-a dezvoltat și este acum unul dintre cele mai active și populare canale de YouTube din România, cu peste 180 de materiale video deja publicate, șapte emisiuni și mai mult de 3,8 milioane de ore vizionate. Media de vizionare per video este de 31 de minute, iar datele arată că fiecare utilizatori vede fiecare video de aproximativ două ori, adică cei care vizionează emisiunile canalului văd o oră din ele în total, în două sesiuni de 31 de minute. Jumătate dintre oamenii care urmăresc HappyFish TV au abonamente YouTube premium plătite, iar publicul canalului este majoritar masculin (79%), preponderent în targetul comercial 18-44 de ani (91%).

Ca profil de public, HappyFish TV are o audiență matură și potentă financiar, iar segmentul de vârstă 25-34 este cel mai bine reprezentat cu 45 de procente, urmat de categoria de vârstă 18-24 de ani (29%) și categoria 34-44 (17%). Canalul înregistrează un procent de 52% de utilizatori recurenți și 400.000 de vizionări unice pe lună.

„Mizăm pe consecvența podcasterilor de a crea conținut premium (eventual video), la fel ca până acum, pentru audiența lor extrem de loială. Din punct de vedere demografic, HappyFish se adresează unui public superior mediei din piață. Dincolo de relația celor de la HappyFish cu audiența lor, conținutul aflat pe canalul de YouTube are maturitatea și seriozitatea necesare pe care o cer clienții de publicitate” – Andrei Ursuleanu, director de vânzări la Ringier România

Prin parteneriatul pe care îl derulează Ringier România și HappyFish, publicul obține acces la conținut premium, inedit, iar advertiserii beneficiază de o bază de audiență valoroasă și de vânzarea de formate publicitare variate (plasare de produse, conținut dedicat sau sponsorizarea conținutului existent, reclama video difuzată pe conținutul HappyFish distribuit în rețeaua de site-uri Ringier), de foarte bună calitate, prin care vor atinge un public premium, fidel canalului de YouTube.

„De la bun început planul de creștere a fost bazat pe acumalare treptată și trafic recurent. Este mai important pentru noi să ajungem la 1.000 de oameni, dintre care 800 să ne găsească relevanți și să revină pe canal, în loc să ne vadă 10.000 din care 2.000 să ne găsească oarecum relevanți și 1.000 să revină. De aceea toată creșterea pe care a avut-o canalul s-a bazat pe acumulare organică și nu view-uri plătite. Această strategie se reflectă și în metricele care indică engagementul” – Tudor Marin, cofondator HappyFish

Un studiu BRAT realizat în iulie 2020 arată că piața de podcast este din ce în ce mai atractivă pentru români. Conform studiului, 38% (3,2 milioane) dintre utilizatorii de internet din România, cu vârste între 16 și 50 de ani, au declarat că au ascultat cel puțin un podcast, indiferent de format (audio sau video): 44% în mediul urban și 29% în mediul rural. Primele cinci teme de interes abordate în cadrul podcasturilor ascultate sunt: comedia/umorul (53%); subiectele de actualitate/știrile (38%); tehnologia, știința și tehnica (36%); dezvoltarea personală (36%) și muzica (33%). 67% dintre ascultători utilizează YouTube pentru a asculta podcasturi, YouTube fiind și cea mai utilizată platformă pentru consumul acestui tip de conținut.

Conținutul produs pe canalul de YouTube HappyFish TV este unic și divers, de la emisiuni-podcast de tip discuții long form cu anumiți invitați, la dezbateri și aducerea pe agendă a unor discuții relevante pentru public. Gojira, Bogdan Mălăele, Dragoș Mușat (Telelu), Alex Zob, Cosmin Natanticu și Silviu Petcu combină umorul inteligent și temele actuale abordate împreună cu invitații în emisiuni cu substanță, bine documentate și lejer de consumat de către audiența fidelă canalului.

„Ne dorim să creștem organic o rețea de diverși creatori interesanți pentru noi și pentru fanii HappyFish. Creativi cu aceleași preocupări, valori și gândire liberă. Vrem să devenim o rețea media independentă în care fiecare creator să aibă ownership asupra produsului pe care îl face. O rețea media care să amplifice la maxim vocea celor care au ceva de spus” – Tudor Marin, cofondator HappyFish

Proiectul HappyFish își va continua dezvoltarea, iar echipa are în plan să adauge în viitorul apropiat și o emisiune de istorie și cultură numită „Hipstoricii”, realizată de Gojira și Bogdan Simion. Pe lângă migrarea emisiunilor pe canale de YouTube proprii, HappyFish va continua să-și diversifice și în viitor portofoliul de conținut cu aceeași abordare quality adresată unui public premium.

Echipa HappyFish TV

George Andreescu – Gojira, producător și DJ profesionist din 2001, actor, membru fondator HappyFish TV

Dragos Mușat – Tetelu, jurnalist/scriitor/actor/scenarist/realizator podcast, membru fondator HappyFish TV

Cosmin Natanticu – actor/comediant/realizator podcast

Bogdan Mălăele – actor/comediant/realizator podcast

Silviu Petcu – actor/scenarist/comediant

Alexandru Zob – actor/comediant/scriitor/blogger/realizator podcast

Despre Grupul Ringier

Grupul Ringier este o companie media multinațională. Fondat în 1833, Grupul Ringier are investiții importante în digital, print, stații de radio și producții de televiziune. Din portofoliul său fac parte, de asemenea, numeroase platforme web și de telefonie mobilă, precum și tipografii. Ringier este o companie elvețiană de familie cu sediul la Zürich. În România, Ringier activează din 1992 și este cea mai mare companie de publishing.

