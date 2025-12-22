Cea mai bună tabletă Apple top 2026

Ce tableta apple cumperi în 2026? Te poți orienta spre modelele cele mai noi de tablete Apple, modele premium, în versiuni de 11, respectiv 13 inch, sau te poți orienta spre modelele pe care Apple le-a lansat înainte de ultimele tablete cu M5.

Seria M5 este prima care adoptă un ecran OLED dual-layer, capabil să redea negrul profund și culori realiste, cu o luminozitate ridicată și o reacție foarte rapidă. De asemenea, cipul M5 promite performanțe grafice semnificativ mai bune, fără a compromite autonomia.

Tableta Apple iPad Pro 11 inch M5

Tableta Apple iPad Pro 11 inch M5 este o tabletă care oferă performanță, dar și un design mai compact.

Modelul de 11 inch din gama iPad Pro M5 este o variantă de tabletă echilibrată. Echilibrul este între portabilitate și putere. Ecranul Ultra Retina XDR este unul dintre cele mai avansate display-uri OLED produse vreodată de Apple.

Dublul strat de emisii permite un contrast ridicat și o luminozitate uniformă, iar rata de reîmprospătare adaptivă atinge 120 Hz, ceea ce asigură o experiență fluidă atât în aplicații, cât și în jocuri sau editare video.

Greutatea redusă, în jur de 500g, face ca Apple iPad Pro 11 M5 să fie ideală pentru utilizatorii care se află mereu în mișcare. Grosimea este mai mică de 6 mm, ceea ce o transformă în cel mai subțire iPad produs vreodată. Chiar și în acest format compact, tableta integrează cipul M5 cu arhitectură pe 3 nanometri, un procesor capabil să ruleze aplicații profesionale fără ezitare.

iPad Pro M5 11 inch oferă suport complet pentru Apple Pencil Pro, un stylus care recunoaște presiunea, înclinarea și chiar gesturile de rotire. Tableta este ideală pentru desen digital, design grafic sau adnotări precise în documente.

În plus, compatibilitatea cu noua tastatură Magic Keyboard 2025 permite o experiență apropiată de cea a unui laptop subțire, dar cu avantajul unui ecran tactil de calitate superioară.

Autonomia ajunge la aproximativ 10 ore de utilizare mixtă, ceea ce, raportat la performanță, este un rezultat bun. Tableta suportă încărcare rapidă prin USB-C și conectivitate WiFi 7 și se remarcă prin viteze mari de transfer și latență redusă.

Publicul țintă pentru acest model sunt studenții, profesioniștii în mișcare și utilizatorii care doresc o tabletă Apple premium, fără să fie nevoiți să renunțe la portabilitate. O alegere potrivită dacă folosești frecvent aplicații creative precum Procreate, Affinity Designer sau DaVinci Resolve pentru iPad.

Tableta Apple iPad Pro 13 inch M5

Varianta de 13 inch a seriei iPad Pro M5 este destinată celor care au nevoie de un ecran mai mare și de o experiență apropiată de cea a unui laptop. Și în cazul acesteia avem același display Ultra Retina XDR, doar că de data aceasta are 13 inch, nu 11 inch.

Tehnologia OLED dual-layer este prezentă și pe acest model. Forma este doar mai extinsă, iar dacă ești în căutarea unei tablete bune pentru multitasking, creație, ilustrare etc, aceasta poate fi mai potrivită.

Imaginile sunt de-o claritate impresionantă, cu detalii fine care se datorează nu doar rezoluției ridicate, ci și iluminării de vârf de 1000 niți. Imaginile sunt lizibile pe tabletă, inclusiv în condiții de iluminare puternică.

Calibrarea culorilor se face în funcție de lumina ambientală, ceea ce este extrem de util pentru cei preocupați de videografie și fotografie. Rata de refresh este o rată variabilă ProMotion, suportul HDR nu lipsește.

Față de generațiile anterioare de tablete Apple, cipul M5 aduce performanțe crescute în mod semnificativ. Configurația de bază include 8GB de RAM, dar aceasta se poate achiziționa și în varianta cu 16GB de RAM. Randarea 3D sau editarea conținutului 4K se face fără întreruperi.

Autonomia rămâne similară cu cea a modelului de 11 inch, în jur de 10 ore, datorită optimizărilor de eficiență ale cipului M5. iPad Pro 13 inch M5 este o tabletă Apple care suportă WiFi 7 și 5G pentru varianta celulară și asigură conectivitate stabilă în orice context.

Prin dimensiunea ecranului, precizia culorilor și puterea de procesare, modelul de 13 inch este orientat către profesioniști precum graficienii, editorii video, arhitecții sau persoanele care lucrează cu conținut vizual complex. Este mai puțin portabilă, dar oferă o experiență completă de lucru.

Compatibilitatea cu Apple Pencil Pro și Magic Keyboard este aceeași pe care o vedem și pe modelul de 11 inch. Diferența ar fi dată de faptul că tastatura vine cu un trackpad extins, dar și cu mai mult spațiu pentru sprijinul palmelor.

Experiența de utilizare oferită de Apple iPad Pro 13 inch M5 este similar cu cea oferită de laptopul MacBook Air, avantajul fiind însă de partea tabletei care are un ecran tactil detașabil și o greutate mai redusă.

Tabletă Apple 2026 – ce tablete va lansa Apple în 2026?

Apple se pregătește să lanseze în 2026 următoarele generații de iPad-uri, potrivit ultimelor rapoarte și informațiilor din lanțul de aprovizionare. Noi versiuni pentru iPad, iPad Mini și iPad Air sunt așteptate în 2026, precum și noi procesoare cu arhitectură Apple Silicon de ultimă generație.

iPad-ul de bază ar pute fi lansat în prima parte a lui 2026. Performanță grafică superioară, eficiență energetică mai bună, o tabletă Apple orientată spre divertisment, educație, productivitate, acestea sunt promisiunile Apple cu privire la modelul iPad 2026 de bază.

În paralel, Apple ar pregăti un iPad Air 2026, inspirat din platforma Mac, destinat utilizatorilor care vor performanță fără costul unui iPad Pro. Acesta ar putea include un ecran OLED și o carcasă mai subțire, menținând compatibilitatea cu tastaturile și stylusul din generațiile anterioare.

Zvonurile indică și o nouă tabletă Apple iPad mini, care va avea un ecran OLED de aproximativ 8 inch. Actualizarea ar rezolva fluctuațiile de uniformitate vizuală observate la modelul actual de tabletă Apple Mini și ar aduce suport extins pentru Apple Pencil de generație nouă.

Sursă foto – pixabay.com

