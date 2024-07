Festivalul „Saptamana Comediei”, la final. Teatrul de Comedie pleaca acasa cu 3 premii. Care sunt ceilalti castigatori

Programul festivalului din acest an a cuprins mai multe componente distincte, cu teatru, muzica, film si o sectiune de spectacole in aer liber pentru toata familia. Sectiunea concurs de teatru a prezentat publicului din Brasov, in premiera, cinci spectacole cu umor de buna calitate. Acestea au fost aduse de companii de teatru de renume: ULTIMA ORA – Teatrul Nottara, A FI SAU A NU FI – Teatrul de Comedie Bucuresti, 30+ – Teatrul Metropolis Bucuresti, INTERESUL GENERAL – Teatrul Dramaturgilor Romani si FAMILY.EXE – Teatrul Bulandra.

In afara competitiei au fost prezentate alte doua spectacole, tot in premiera pentru publicul brasovean. Astfel, in deschiderea festivalului, actorii Maia Morgenstern si Marius Bodochi au incantat publicul spectator cu premiera GENUL PROGRAMULUI: COMEDIE, iar dupa gala de decernare a premiilor, Teatrul National din Timisoara a prezentat spectacolul one man show cu Florin Piersic Jr., ROMANIAN PSYCHO.

Pentru al patrulea an consecutiv, un juriu de profesionisti in arta dramaturgica a acordat premii artistilor si spectacolelor invitate la festival. Membrii juriului editiei din anul 2024 a festivalului „Saptamana Comediei” a fost format din Maria Zarnescu (teatrolog şi critic de teatru), Bianca Vesteman (scenograf), Horia Suru (regizor), Ioan Big (jurnalist si analist Pop Culture), Dan Cogalniceanu (actor si managerul Teatrului „Sica Alexandrescu”).

Iata care sunt cele 6 premii acordate de catre juriul festivalului:

Premiul pentru cel mai bun spectacol: „A fi sau a nu fi”, de Nick Whitby (dupa filmul lui Ernst Lubitsch, scenariul Edwin Julius Mayer si Melchior Lengyel), regia si traducerea Vlad Massaci, scenografia Iuliana Vilsan, productie a Teatrului de Comedie Bucuresti;

Premiul pentru cea mai buna regie: Vlad Massaci – pentru regia spectacolului „A fi sau a nu fi”, de Nick Whitby, producţie a Teatrului de Comedie Bucuresti;

Premiul pentru cea mai buna scenografie: Iuliana Vilsan – pentru scenografia spectacolului „A fi sau a nu fi”, de Nick Whitby, productie a Teatrului de Comedie Bucuresti;

Premiul pentru cel mai bun actor: Sorin Miron – pentru rolul Toma Hrisanide din spectacolul „Interesul general”, de Aurel Baranga, regia Andrei Hutuleac, productie a Teatrului Dramaturgilor Romani;

Premiul pentru cea mai buna actrita: Ana Radu – pentru rolul Magda Minu din spectacolul „Ultima ora”, de Mihail Sebastian, regia Erwin Simsensohn, productie a Teatrului Nottara Bucuresti;

Premiul special al juriului a fost acordat „pentru revitalizarea comediei romaneşti de secol XX” spectacolului „Interesul general”, de Aurel Baranga, regia Andrei Hutuleac, decor si costume Ariana Miron-Presan, productie a Teatrului Dramaturgilor Romani.

Tot la editia a XI-a a Festivalului „Saptamana Comediei”, la Teatrul „Sica Alexandrescu” a avut loc o expozitie inedita: artistul Doru Marculescu a expus 22 de portrete ale unor personalitati ale vietii publice, lucrate in fir continuu. Expozitia a fost unica in lume prin faptul ca artistul foloseste o tehnica de sculptura cu fir de cupru laminat (non tarnish), iar portretele sunt realizate dintr-o singura bucata. Printre personalitatile expuse cu acest prilej se numara: Oana Pellea, Tudor Chirila, Maia Morgenstern, Horia Brenciu, Horatiu Malaele, Florin Piersic Jr., Dan Puric, Florin Calinescu, Ion Tiriac, Shakespeare & Caragiale, Marin Moraru, Toma Caragiu, dar si masterchefii Florin Dumitrescu, Sorin Bontea si Catalin Scarlatescu.

In weekendul Festivalului „Saptamana Comediei”, Parcul Central Nicolae Titulescu din Brasov, alaturi de Cartier Coresi au devenit scenele activitatilor in aer liber, aducand publicului concerte, filme, spectacole de teatru si de improvizatie, ateliere de teatru si spectacole de teatru pentru copii.

In Parcul Central Nicolae Titulescu, publicul de toate varstele s-a bucurat de mai multe concerte inedite, cu Ada Milea, Sarmalele Reci, Conexiuni si Partizan. Programul a fost completat cu spectacole de improvizatie cu Improstim, de la Teatrul de Nord Satu Mare – Trupa Mihai Raicu, teatru de papusi sustinut de talentata actrita Ana Craciun-Lambru, dar si cu statui vivante, baloane modelate si picioroange. Zona de cinema din Parcul Central a fost „acaparata” de desene animate clasice si de cascadorii rasului, Stan si Bran.

La editia din acest an a Festivalului „Saptamana Comediei”, Cartierul Coresi a fost gazda a mai multor evenimente, de la teatru de papusi la spectacole de jonglerie si acrobatie pe monociclu sau show-uri de acrobatie aeriala. Zona campusului Coresi a devenit zona de cinema in aer liber, unde publicul spectator a putut sa revada cateva filme clasice, precum Grease sau Casablanca, dar si animatii clasice, pentru copii si intreaga familie.

SAPTAMANA COMEDIEI este un proiect organizat de Asociatia Culturala Fanzin, finantat de Primaria Municipiului Brasov si cofinantat de Ministerul Culturii.

