De la fondare și până în prezent, peste cinci milioane de familii au cumpărat de la Flanco. Brandul 100% românesc și-a obișnuit clienții de-a lungul celor aproape trei decenii de existență cu numeroase oferte și reduceri importante la toate gamele de produse menite să-i determine pe cumpărători să achiziționeze exact ceea ce li se potrivește cel mai bine pentru ei și nevoile lor.

Astfel, Flanco anunță și pentru astăzi, 20 septembrie, reduceri importante la o gamă foarte variată de produse electronice și electrocasnice de la cele mai cunoscute branduri. Este vorba despre televizoare, mașini de spălat rufe cu uscător, mașini de spălat vase, diverse modele de aspiratoare și aparate frigorifice.

Pentru clienții săi, Flanco a pregătit campania „Reduci factura la energie cu produse performante și consum scăzut”, în care sunt disponibile peste 370 de produse la prețuri foarte avantajoase, în limita stocului disponibil. Campania mai este valabilă doar până pe 23 septembrie.

O ofertă de nerefuzat este cea la Televizor Smart LED, Horizon 42HL6330F/B, 106 cm, Full HD, Clasa E, la care beneficiezi de o reducere de 600 de lei. Cu ajutorul rețelei de internet wireless de acasă poți distribui în timp real conținutul de pe smartphone-ul tău direct pe televizorul Horizon 4K UHD. De asemenea, anumite funcții precum oprirea/pornirea, schimbarea canalului sau modificarea volumului pot fi realizate prin comandă vocală.

Flanco pune la dispoziția clienților săi o altă reducere importantă la Mașina de spălat rufe Indesit MTWA 81484 W EU, 1400 RPM, 8 kg, Clasa C, și anume de 750 de lei. Este singura mașină de spălat rufe care dispune de trei cicluri de spălare sub o oră la capacitate totală. În plus, este dotată cu display cu LED+, funcție de pornire programată la 3, 6 și 9 ore și de extraclătire, precum și opțiune de călcare ușoară.

Pentru cei care au mașină de spălat rufe, însă vor să achiziționeze uscătoare de rufe le recomandăm Uscător de rufe Beko B5T68233, pompă de căldură, 8 Kg, 15 programe, Clasa A++. Tehnologia Optisense optimizează etapa de uscare prin intermediul senzorilor de temperatură și umiditate și astfel poți alege nivelul de uscare al hainelor tale. În plus, prin designul special al cuvei, tehnologia Aquawave creează condiții optime și eficiente de uscare, fără să afecteze țesătura.

Și ca să rămânem tot la capitolul mașini de spălat, un alt produs care vine cu un discount important este Mașina de spălat vase Bosch SMS4HVW33E, 13 seturi, 6 programe, Clasa D. datorită funcției Home Connect pot fi transmise pe smartphone-ul tău notificări push cu diverse informații legate de funcționarea mașinii tale de spălat vase. Opțiunea DosageAssist asigură rezultate optime de curățare și o spălare mai silențioasă.

În cazul în care ți s-a defectat aspiratorul și dorești unul de ultimă generație atunci Aspirator fără sac Bosch BGC05AAA1, 700 W, 1.5 L, 24.9 kWh/an, Nivel zgomot 78 dB, Tub telescopic, Filtru igienic PureAir, Tehnologie Easy Clean, Rază de operare 9 m, Mov poate fi o variantă pentru tine și nevoile tale. Produsul face parte din clasa A de performanță privind curățarea pardoselilor dure și măsoară colectarea prafului de pe pardoselile dure cu colțuri și îmbinări. Aspiratorul fără sac de la Bosch este dotat cu sistemul EasyClean, datorită căruia containerul pentru praf poate fi scos cu o singură mișcare prin simpla apăsare a unui buton.

Pentru cei pentru care vor și mai mult confort o soluție o poate reprezenta Aspirator vertical Bosch Ready BBHF214R, 14.4 V, 5.2 kWh/an. Este un aspirator multifuncțional de tipul „2 în 1”: aspirator de mână și aspirator vertical într-unul singur pentru mai multă flexibilitate. Este ușor de utilizat, de depozitat și de curățat datorită greutății reduse și a sistemului EasyClean. Durata de funcționare poate ajunge până la 35 de minute datorită acumulatorului litiu-ion.

Achiziționarea unor produse electronice și electrocasnice pentru locuința ta implică de obicei o serie de cheltuieli destul de mari. De aceea, îți sugerăm să nu ratezi ultimele zile ale campaniei „Reduci factura la energie cu produse performante și consum scăzut” și să cumperi cele mai bune articole care au fost incluse în această promoție la cele mai accesibile prețuri.

