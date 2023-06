Paul Surugiu-Fuego, decorat cu „Ordinul de Onoare” de Primăria Municipiului Chișinău

Artistul a primit, cu ocazia acestui eveniment, din partea Primăriei Municipiului Chișinău, „ORDINUL DE ONOARE” pentru merite deosebite în plan cultural și pentru cariera de 30 de ani. Această distincție onorifică este prima de acest gen oferită unui artist român și se acordă personalităților remarcabile care contribuie la promovarea valorilor naționale ale Republicii Moldova și ale Chișinăului. Artistul a primit distincția în cadru oficial, din partea primarului Ion Ceban.

M-am bucurat să celebrez cei 30 de ani de carieră artistică alături de publicul basarabean, la Teatrul Verde! Sunt onorat să știu că oamenii au venit să mă vadă și să-mi asculte muzica! Totodată, am fost plăcut surprins să primesc, din partea Primăriei Municipiului Chișinău, „ORDINUL DE ONOARE” pentru merite culturale. E mare lucru să știi că munca ta e răsplătită și astfel! Iubesc Chișinăul, iubesc Moldova, publicul de aici și am nenumărate amintiri! Cred că spațiul acesta frate cu noi are nenumărate valori și eu sunt mândru că sunt iubit în Basarabia, că am peste 20 de ani de când cânt aici și de când sufletul meu rezonează cu publicul moldovean, realizând aici numeroase lucruri memorabile, de la toate proiectele mele, la legătură cu marii poeți Grigore Vieru și Nicolae Dabija! Mulțumesc domnului primar Ion Ceban și promit că voi reveni cu drag la Chișinău, respectând cu sfințenie dragostea pentru acest oraș și pentru oamenii săi, care m-au răsplătit mereu cu emoții, aplauze și împliniri! (Paul Surugiu-Fuego)