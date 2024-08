În acest cadru al inovației și profesionalismului, rezultatele favorabile nu au întârziat să apară, ca o încununare a evoluției continue, astfel că în prima jumătate a anului 2024 compania a înregistrat o creștere de 12% față de aceeași perioadă a anului trecut și se pregătește pentru o creștere de până la 20% până la finalul anului.

”Ne pregătim în continuare pentru o perioadă intensă și o mulțime de evenimente corporate și private. Suntem recunoscători pentru tot ce am realizat până acum, pentru că ne-au condus business-ul către cifra de afaceri de 1 milion de euro. Păstrăm aceleași standarde ridicate cu care ne-am obișnuit clienții, pe lângă acțiunile de sustenabilitate în care investim permanent pentru a proteja mediul înconjurător și a contribui la crearea unei lumi mai bune. Deja am redus recipientele din plastic cât am putut și avem în plan investiții în aparatură mai eficientă și eco-friendly și de asemenea intenționăm să schimbăm parcul auto cu mașini electrice noi.” declară Andreea Vasilescu, CEO Premier Catering & Events.

Responsabilitatea, seriozitatea, calitatea serviciilor și adaptabilitatea în timp real la schimbări au dus la creșterea organică a business-ului în fiecare an. Pentru a susține acest demers, compania intenționează să-și mărească echipa și se pregătește de noi angajări. Premier Catering & Events pune accent pe calificarea și instruirea permanentă a personalului pentru a fi la curent cu cele mai noi tendințe în domeniul culinar.

”Investim constant în tot ce înseamnă echipă, servicii și relații cu clienții. Cateringul nu înseamnă doar satisfacerea poftelor culinare, ci trăirea unor experiențe speciale, complete și complexe, precum și relații de încredere pe termen lung. Și, pentru că momentele frumoase din viață sunt întotdeauna asociate cu aromele și gustul, mizăm pe crearea unei experiențe deosebite în ceea ce privește planificarea și realizarea ei, îmbinând în mod inedit calitatea serviciilor, bunul gust și eleganța prezentării produselor.” a adăugat Andreea Vasilescu, CEO Premier Catering & Events.

Evenimentele corporate au fost şi vor rămâne şi pe viitor instrumente importante în comunicarea internă a companiilor. Premier Catering & Events pune accent pe servicii flexibile, personalizate şi impecabile şi, în acelaşi timp, pe produse sănătoase, din ingrediente de top, care să surprindă prin gust şi aspect.

De asemenea, asigură meniuri complete pentru evenimente extrem de variate, de la mese festive, coffee break, nunți, botezuri, garden party, teambuildinguri sau zile de naștere la birou sau în familie.

Premier Catering & Events este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața de catering pentru evenimente private și corporate, cu un portofoliu de evenimente organizate pentru clienți de prestigiu precum Academia Română, Camera de Comerț și Industrie a României, Metro Romania, Scania România, Jidvei, Ambasada Republicii Bulgaria, Ministerul Culturii, Universitatea Politehnică din București, Oracle Romania și mulți alții.

