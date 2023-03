Sesiunea de autografe organizată de Carusel Books pe 14 ianuarie 2023 la București a atras reacții pozitive, dând autorului prilejul de a interacționa cu cititorii și a răspunde întrebărilor puse de aceștia. La scurt timp după aceea, Yahoo Finance și Boss Magazine, două publicații de prestigiu din SUA, au publicat articole dedicate acestei apariții editoriale și interviuri cu Bouchard. Dar nu mass media e cea care contează aici; ci geniul scriitorului care duce Jocurile Nataliei la următorul nivel.

Este cartea Jocurile Nataliei o ficțiune sau o poveste adevărată? Înainte de a da curs acestei întrebări, să vedem de ce povestea aceasta a stârnit atâtea discuții în întreaga lume.

Povestea fascinantă din Jocurile Nataliei

Bouchard asaltează mințile și curiozitatea cititorilor pe diferite paliere: pe plan diplomatic, abordează relațiile dintre SUA, Rusia și China – mereu sensibile și complicate; pe planul emoțiilor și sentimentelor, cititorii se vor delecta cu o poveste transcendentală de iubire care o are în centru pe Natalia Net – o fată cu care ne-am dori să se identifice fiicele noastre; iar totul capătă dinamism și forță prin întrepătrunderea cu cel de-al treilea plan, al fizicii cuantice și metaversului – un megatrend global de mare actualitate. Plonjonul în viețile cotidiene ale spionilor nu reprezintă decât începutul acestei călătorii ce pune mare preț pe detalii, cu răsturnări de situație ce vor lăsa cititorii cu gura căscată la fiecare pagină.

Romanul începe cu Thomas Crew, un spion dotat cu cunoștințe unice de fizică cuantică, aflat în căutarea unei partenere talentate care să aibă abilitatea de a vedea viitorul în visele ei lucide. Thomas nu se poate proiecta în viitor, pentru că nu are capacitatea de a visa lucid. Cu ajutorul agenților CIA, Thomas reperează în România o agentă secretă capabilă de vise lucide, pe nume Natalia Net, cu scopul de a-l ajuta în misiunea lui de a sparge bariera timpului și de a încerca salvarea lumii.

Nataliei Net intră în scenă nu tocmai cu profesionalism. Ea l-a văzut pe Thomas într-un vis și știe că, oricât și-ar dori asta, dacă se culcă cu el își poate pune viața în pericol. Primele două partenere ale lui Thomas au fost asasinate. Dar Net este cucerită de personalitatea directă și agreabilă a lui Thomas, de cunoștințele lui vaste și de farmecul său irezistibil. Apar scânteile. Iubirea, pericolele și intriga unei distrugeri iminente de proporții globale capturează complexitatea acestei femei extraordinare. De-a lungul cărții, Thomas devine iubitul și mentorul ei, urmărind cum puterile ei cresc cu o viteză aproape înspăimântătoare. Natalia are însă și o concurentă. O agentă cu ochi albaștri, frumoasă și vicleană, ardeleanca Alina Bălan, vrea să-l atragă pe Thomas Crew de partea ei, adică de partea întunericului. Thomas trebuie să afle ce știe Alina. Acest triunghi al sentimentelor și dorințelor ne-a câștigat încă de la primele cuvinte. Iar finalul neașteptat vă va ține cu sufletul la gură până la ultima pagină a cărții, făcându-vă să așteptați cu nerăbdare următoarele două volume.

Spectacolul politic al prezentului nu se îndreaptă într-o direcție bună

Bouchard include în acest roman evenimente istorice și contemporane din Ucraina, Rusia, China, Marea Britanie și SUA. În realitate, el este de părere că puterile lumii ar trebui să colaboreze pentru a asigura hrana populației în rapidă creștere și a ajuta la progresul țărilor în curs de dezvoltare. După cum știm, în prezent există animozități clare între marile puteri. Bouchard aduce în lumină noul război rece și croiește chiar sub ochii noștri o soluție fictivă. Astfel încât rămânem cu o întrebare care ne bântuie: De ce nu?

Povestea romantică și chimia dintre cele două suflete-pereche și atracția fatală dintre acestea sunt, poate, ultimele lucruri la care s-ar fi gândit Natalia și Crew. Dar tocmai pentru că sunt neașteptate, provocările cu care se confruntă cei doi devin cu atât mai captivante.

Subiecte precum Davos și Forumul Economic Mondial, o dorință de nestăvilit pentru ordinea globală, modificarea granițelor naționale și un virus geostrategic dezlănțuie haosul pe parcursul întregii cărți. Vor putea Thomas și Net să învingă o forță atât de întunecată și de complexă într-un timp atât de scurt? Privește fotografiile de la sfârșitul volumului și pune-ți și tu întrebarea: Este povestea asta o ficțiune sau este adevărată?

Despre autor

Autorul de bestsellere New York Times Craig T. Bouchard demonstrează măiestrie, pasiune și o cunoaștere impecabilă a domeniului științific și a contextelor istorice. Antreprenor de talie internațională, Bouchard a locuit în SUA, Hong Kong și Japonia și a călătorit mult prin China, Ucraina, Marea Britanie și România. Și-a demonstrat capacitățile ajungând repede pe locul 1 în lista de bestsellere Barnes and Noble, cu ocazia publicării cărții sale The Caterpillar Way: Lessons in Leadership, Growth, and Shareholder Value, în 2013. Înclinația sa naturală pentru scris a adus în scenă și cartea America for Sale, o lucrare ce pune pe gânduri, informează și inspiră nenumărați cititori de pe glob. The Adventures of Ai, primul său roman adresat cititorilor tineri, a fost sursa de inspirație pentru unul dintre cele mai populare jocuri video de pe planetă, putând fi accesat prin pagina autorului de pe site-ul Amazon. Acum a venit momentul ca Jocurile Nataliei să treacă în fruntea clasamentului. Trilogia a început, iar viitorul e luminos. Așa că vă invităm să fiți printre primii care citesc acest roman captivant și dinamic, pe care îl puteți cumpăra de pe pagina Carusel Books și din toate librăriile online și fizice din România.

