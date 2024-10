‘Încă de când am pornit acest business ne-am asumat o poziționare care a venit și cu o responsabilitate față de clienții noștri: să livrăm produse naturale premium. Așa cum este și firesc, această poziționare a venit cu provocări specifice în ceea ce privește dezvoltarea unei echipe și selectarea unor colaboratori care să ne susțină în activitățile de creștere, atât la nivel de vizibilitate a brandului nostru, cât și la nivel de vânzări. În acest aproape un deceniu de activitate, Aronia Charlottenburg s-a bucurat de un feedback extrem de pozitiv din partea clienților noștri, precum și de o creștere accelerată. Una dintre cele mai recente decizii strategice pe care le-am luat a fost începerea unei colaborări cu Agenția de Marketing Online Limitless, agenție despre care știam că are multă experiență pe partea aceasta de lucru cu magazinele online. Ne bucurăm că am făcut acest pas pentru că rezultatele vorbesc de la sine, iar prin acest Premiu pentru Excelență obținut în cadrul GPeC ne întărim poziția de lider pe piața suplimentelor din România. a declarat Cristian-Mihai Țîrcuș, fondatorul Aronia Charlottenburg.

Colaborarea dintre Aronia Charlottenburg și Limitless Agency a debutat la începutul acestui an. Strategia care a condus la câștigarea premiului s-a bazat pe o abordare multidisciplinară și o colaborare între departamentele de SEO și PPC, alături de utilizarea tool-ului de analiză bazată pe inteligență artificială TRUDA.

‘Obținerea acestui premiu alături de Aronia Charlottenburg ne bucură nespus, mai ales în contextul în care premiul GPeC eCommerce Proficiency este acordat după un proces de auditare serioasă care se uită la peste 200 de criterii de relevanță. Această reușită înseamnă și mai mult pentru noi în contextul în care colaborarea cu brandul Aronia Charlottenburg a început acum mai puțin de un an și deja putem vorbi despre niște creșteri rapide, în cazul unui business aflat și așa în expansiune încă de la intrarea pe piață. Considerăm că, la fel ca în cazul colaborărilor de succes și cu alți dintre clienții noștri, această creștere rapidă este influențată de două criterii principale: deschidere și încredere din partea clienților noștri, precum și abordarea multidisciplinară pe care o are agenția noastră, care îmbină strategii SEO cu strategii PPC și tool-uri de data analysis. a declarat Cristian Bolocan, Head of SEO și Managing Partner al Limitless Agency.

Cum s-a realizat această auditare și care a fost strategia câștigătoare

Câștigarea premiului GPeC eCommerce Proficiency pentru categoria „Produse Organice, Naturale și BIO” a avut la bază un audit complex care include peste 200 de criterii de evaluare.

Printre elementele analizate se numără și: audit UX, audit de securitate, audit SEO, audit PPC, audit al strategiei de marketing. Astfel, 28 de experți au analizat fiecare dintre aceste aspecte, având la bază peste 200 de criterii de notare și evaluare.

Strategia câștigătoare care a condus la acest rezultat s-a bazat pe o abordare multidisciplinară. Astfel, colegi din mai multe departamente ale agenției au colaborat pentru a dezvolta atât vizibilitatea brandului printr-o strategie SEO, cât și optimizarea rezultatelor din campaniile Pay-Per-Click (PPC).

Pe lângă eforturile colegilor, un aport important îl are și utilizarea tool-ului TRUDA, o platformă revoluționară de optimizare e-commerce bazată pe data analysis. Platforma, dezvoltată intern de către agenție, a fost gândită pentru a susține magazinele online să identifice produsele relevante, atât din punct de vedere al profitabilității, cât și din punct de vedere al volumelor de căutare. Astfel, cu ajutorul TRUDA, magazinele online pot maximiza impactul campaniilor PPC și pot obține o viziune mai clară asupra performanțelor acestora.

Drept rezultat al strategiei implementate, site-ul Aronia Charlottenburg a înregistrat o creștere a traficului organic de 230%. Ce face acest rezultat cu atât mai notabil este că obținerea acestui premiu și creșterile menționate vin în mai puțin de 12 luni de la preluarea contului de către agenția de marketing online Limitless.

Aronia Charlottenburg, fondată în 2015 de Cristian-Mihai și Anca Țîrcuș, este o companie de suplimente naturale care a crescut rapid, ajungând să domine piața de nișă din România și să se poziționeze în top trei branduri de nișă la nivel european. Având ca motivație dezvoltarea de produse naturale premium, fără compromisuri, compania își propune să devină liderul pieței europene în anii ce urmează. Fructul de aronia are beneficii dovedite științific cu privire la scăderea glicemiei, fiind o alternativă sănătoasă pentru dulciuri sau alte sucuri. Specificul culturii de aronia este că recoltarea se face o singură dată pe an, iar procesarea trebuie să fie făcută rapid, atâta timp cât fructul este proaspăt.

Limitless Agency, una dintre cele mai mari agenții de marketing digital din România, gestionează un portofoliu de peste 400 de magazine online din diverse sectoare. Până în prezent, agenția a administrat bugete de marketing care depășesc 40 de milioane de euro, obținând multiple premii pentru performanțele clienților săi, cel mai recent fiind premiul obținut cu Aronia Charlottenburg în cadrul competiției GPeC. Cu o expertiză solidă în SEO, PPC și Data, Limitless se dedică unui singur scop: furnizarea de rezultate excepționale pentru toți clienții săi.

Premiul GPeC eCommerce Proficiency, una dintre cele mai prestigioase recunoașteri din comerțul online românesc, a fost decernat la GPeC Summit, cel mai important eveniment de profil din Europa Centrală și de Est. Fondat acum 19 ani, GPeC Summit atrage anual speakeri de renume, oferind perspective valoroase din multiple industrii. Anul acesta, competiția GPeC eCommerce Proficiency a reunit 58 de magazine online, evaluate conform a peste 200 de criterii de către o echipă de 28 de specialiști în E-Commerce și Marketing Digital.

