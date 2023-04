SAGA Festival anunță programul pe zile pentru cea de-a treia ediție: Robin Schulz, Elley Duhe și Vintage Culture, printre artiștii care se alătură line-up-ului

SAGA anunță programul pentru cele 3 zile și prezintă artiștii care s-au alăturat line-up-ului pe lângă cei deja anunțați.

Pentru prima dată în România, Elley Duhé vine să bucure publicul cu hiturile care au propulsat-o în topurile radio și TV mondiale, dar și pe magazinele digitale unde are peste 1.9 miliarde de streamuri: ”Middle of the Night”, ”Happy Now” cu ZEDD sau ”Bad Memories” cu Meduza, James Carter și Fast Boy.

Robin Schulz, DJ-ul denumit un adevărat fenomen pop, câștigător a peste 450 de premii gold, platinum și diamond, cu peste 20 de milioane de discuri vândute și peste 10 miliarde de streamuri, revine la Romaero cu un show special in care nu vor lipsi piese ca ”Sugar”, ”Waves” și ”Sun Goes Down”.

DJ-ul numărul 11 în lume și DJ-ul House numărul 1, conform Top 100 DJ Mag, Vintage Culture, vine din Brazilia pentru prima dată la București, iar fanii SAGA vor avea parte de un set spectaculos, creat special pentru fanii din România. DJ-ul și producătorul a colaborat cu artiști precum Maxi Jazz, Rufus Du Sol, John Summit, Meduza, The Martinez Brothers & Louie Vega, Diplo, Roland Clark, Aurora, Solardo, Claptone, James Hype și alții.

Tot din Brazilia, direct la SAGA Festival, în premieră în România, Mochakk va urca pe scena Spark pentru o seară memorabilă alături de fanii care și-au dorit să îl vadă.

Programul celor 3 zile de festival pentru scenele Source, Heat, Spark, Switch și Drift este împărțit după cum urmează:

Vineri: Lil Nas X, Skrillex, Adriatique, Nina Kraviz, Richie Hawtin, Melanie C, Delia, Franky Wah, 999999999, Gordo, Hector Oaks, Hitty, Paula Temple

Sâmbătă: Elley Duhé, Fisher, Robin Schulz, Gabry Ponte, Hot Since 82, Ida Engberg, Joel Corry, Justus, Paco Osuna, Subcarpați

Duminică: Wiz Khalifa, Alan Walker, Tale of Us, Adam Beyer, B.U.G. Mafia, I Hate Models, Kevin De Vries, Mochakk, Sickick, Spike, Vintage Culture.

Artiștilor deja menționați li se alătură DJi din scena locală de EDM, tehno și house, dar și artiști de hip-hop și trap, care vor asalta Switch stage hijacked by Hustle, precum IAN, Deliric, Killa Fonic, Nane, Puya, Azteca, Gheboasă și alții.

Prezentat de pionierii evenimentelor de muzică electronică, ALDA, parte a familiei Insomniac, SAGA este un festival de muzică inovator, ce are loc pe Aeroportul Romaero din București. SAGA aduce publicului unii dintre cei mai iubiți artiști și o producție audio-vizuală uluitoare, totul intr-o atmosferă incluzivă, care creează o petrecere supremă pe care Bucureștiul o aștepta demult.

SAGA 2023 va reuni cele mai bune talente din spectrul industriei creative, este locul perfect pentru un public liber, cu viziune, pentru iubitorii de muzică din întreaga lume.

Biletele sunt disponibile pe sagafestival.com și pot fi cumpărate la prețuri speciale: prețul unui bilet de o zi pornește de la 40 de euro, iar abonamentele de 3 zile mai pot fi achiziționate în rate, cu payment plan de 25 de euro depozit doar în luna aprilie. În plus, există și categoria de Under 21 la prețul de 55 de euro pentru festivalierii cu vârsta sub 21 de ani, dar și categoria de bilete VIP.

Prima ediție a Festivalului SAGA a avut loc la Romaero, cu peste 135 000 de persoane prezente la eveniment, iar cea de-a doua ediție, de la Arena Națională, s-a bucurat de prezența a peste 150 000 de persoane în capitala României.

