Există destinații pe care le alegi o dată și te întorci în fiecare an. Un sejur în Turcia 2026 este una dintre cele mai alese opțiuni, nu pentru că e comodă sau previzibilă, ci pentru că e generoasă: plaje cu apă turcoaz, mâncare senzațională, hoteluri care înțeleg că ospitalitatea este o artă și o diversitate de peisaje pe care puțini o bănuiesc înainte de prima vizită.

Dacă te gândești la un sejur în Turcia și nu știi de unde să începi, ghidul acesta îți prezintă cele șase destinații principale – cu ce anume le face unice, cui i se potrivesc și ce nu găsești scris în broșuri. La final, îți explicăm și de ce charter-ul rămâne cea mai bună alegere pentru turiștii din România.

1. Marmaris – Cel mai bun echilibru dintre agitație și liniște

Marmaris este orașul care nu doarme noaptea, dar care dimineața te primește cu un golf albastru și aer de pini. Situat la intersecția Mării Egee cu Marea Mediterană, Marmaris combină o plajă lungă de șapte kilometri cu o marină modernă unde atracează iahturi din toată lumea.

Ce nu știe toată lumea: Dincolo de barul central și plaja aglomerată, Marmaris este poarta perfectă pentru excursii cu barca spre Dalyan – unde poți înota lângă broaștele țestoase Caretta caretta – și spre Lacul Köyceğiz, o apă caldă, de culoare verde, înconjurată de munți. Aceste excursii costă puțin și sunt experiențe pe care le povestești ani întregi.

Sejururile Marmaris all inclusive cu plecare charter din București sau Cluj-Napoca sunt disponibile cu formula de 7 nopți – ideală dacă vrei să nu te gândești la niciun cost suplimentar în vacanță.

2. Istanbul – Metropola care nu seamănă cu nimic altceva

Istanbul nu este o destinație de plajă. Este o destinație de uimire. Singurul oraș din lume care se întinde pe două continente adună 3.000 de ani de istorie într-un trafic haotic și fascinant.

Ce să nu ratezi: Bazarul Mare (Kapalıçarşı) nu este o piață turistică – este un labirint de 4.000 de magazine care funcționează din 1461. Moscheea Albastră și Hagia Sofia sunt obiective obligatorii, dar Palatul Topkapi este cel care îți arată cu adevărat cum trăia elita Imperiului Otoman. Seara, o croazieră de o oră pe Bosfor – costă câțiva euro și oferă unele dintre cele mai frumoase priveliști din lume.

Sfat practic: Istanbul funcționează mai bine ca city-break de 2–4 nopți sau ca extensie înainte/după un sejur la mare. Pachetele cu plecare din București sau Cluj-Napoca includ opțiuni de la 2 până la 7 nopți.

3. Antalya – Capitala neoficială a turismului turcesc

Antalya este destinația cu cel mai mare număr de turiști din Turcia și există motive bune pentru asta. Orașul combină o Rivieră spectaculoasă cu hoteluri moderne, servicii impecabile și o infrastructură construită special pentru familii.

Marele avantaj: Antalya are cel mai mare aeroport turistic din Turcia, ceea ce înseamnă că zborurile charter sunt frecvente și prețurile rămân competitive. Plajele din regiune variază de la Lara Beach – cu nisip fin și hoteluri de 5 stele – până la Konyaaltı Beach, mai aproape de centrul vechi și mai puțin aglomerată.

Orașul vechi Kaleiçi este o surpriză pentru mulți turiști: o zonă medievală cu ziduri romane, minarete otomane și restaurante agățate pe stânci deasupra portului. Merită jumătate de zi de explorat pe jos.

Sejururile all inclusive Antalya cu charter includ plecări din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara – una dintre puținele destinații accesibile direct din mai multe orașe românești.

4. Bodrum – Turcia pentru cei care vor altceva

Bodrum este altfel. Față de Antalya sau Marmaris, Bodrum are o atmosferă mai mediteraneană, mai artistică, mai liniștită ziua și mai sofisticată noaptea. Arhitectura albă cu accente albastre, portul cu veliere, pietonalele cu magazine independente – totul respiră altfel.

Ce e special: Peninsula Bodrum ascunde zeci de golfuri mici, accesibile doar cu barca, unde apa are nuanțe pe care nu le vei vedea în fotografii. Turele de o zi cu vasul „gulet” – o barcă tradițională turcească – sunt o experiență în sine.

Castelul Sfântul Petru (Bodrum Kalesi), construit de cavalerii ioaniti în secolul XV, domină portul și adăpostește Muzeul Arheologiei Subacvatice – unul dintre cele mai bune muzee de acest tip din lume.

Bodrum se adresează cuplurilor și adulților care caută rafinament. Sejur Bodrum 2026 – disponibil cu plecare charter din București și Cluj-Napoca, formula all inclusive, 7 nopți.

5. Kuşadası – Poarta spre ruinele Efesului

Kuşadași este micul mare secret al Turciei. Stațiunea în sine este plăcută – plajă bună, viață de noapte moderată, mâncare excelentă – dar adevărata atracție este la 20 de minute distanță: Efesul.

Efesul este cel mai bine conservat oraș greco-roman din lume. Nu o ruină izolată, ci un întreg oraș: Biblioteca Celsus cu fațada de marmură, Via Curetes, amfiteatrul unde Sfântul Pavel a predicat și zeci de clădiri care îți oferă o imagine completă a vieții din Antichitate. Un ghid local face diferența – explică nu doar ce ești, ci ce era locul în contextul epocii.

Sfat: Vizitați Efesul dimineața devreme (de la ora 8:00), înainte de căldura amiezii și de autocarele turistice. Kuşadași este și un important port de croaziere – în sezon, orașul se animă când intră vasele în port.

6. Fethiye – Natura turcească în cea mai pură formă

Fethiye este destinația pentru cei care vor mai mult decât plajă și hotel. Așezată în mijlocul unui peisaj spectaculos, cu munți care coboară direct în mare, Fethiye combină apa albastră a Mediteranei cu o natură care îți taie respirația.

Ölüdeniz – laguna albastră de lângă Fethiye – este una dintre cele mai fotografiate plaje din lume, și pe bună dreptate: apa are o culoare ireală, între verde și albastru, înconjurată de păduri de pini. Este zona perfectă și pentru paragliding – decolați de pe muntele Babadağ de la 1.960 de metri și aterizați direct pe plajă.

Lycia Way (Calea Liciană) este unul dintre cele mai frumoase trasee de hiking din Europa, trecând prin ruine antice, sate de pescari și peisaje de coastă. Puteți merge și cu barca spre Butterfly Valley – o vale izolată accesibilă doar pe mare, locuită de mii de fluturi în anumite perioade.

Fethiye se potrivește perfect celor care vor o vacanță activă sau o liniște autentică, departe de marile stațiuni. Sejururile charter sunt disponibile cu opțiuni de 7 sau 14 nopți – una dintre puținele destinații turcești unde două săptămâni merită cu adevărat.

De ce să alegi charter Turcia cu Aerocenter

Pachetele charter rămân formula ideală pentru un sejur Turcia all inclusive, cu plecare din România, din mai multe motive concrete:

Bagajul inclus – zborurile low-cost nu includ bagajul de cală, iar adăugat separat poate costa mai mult decât diferența de preț. Charter-ul include de regulă 20–23 kg bagaj de cală.

Transferul inclus – nu trebuie să negociezi cu taximetriști sau să aștepți navete. Transferul aeroport–hotel este organizat și inclus în pachet.

Formula all inclusive – nu calculezi niciun leu suplimentar în vacanță. Masa, băuturile, activitățile din hotel – toate incluse. Ideal mai ales pentru familii cu copii.

Asistență în română – în destinațiile charter există reprezentanți locali care vorbesc română și intervin în caz de probleme.

Toate destinațiile propuse sunt disponibile prin Aerocenter, una dintre agențiile de turism cu experiență în sejururi charter din România.

Consultanții Aerocenter cunosc destinațiile și oferă asistență pe tot parcursul sejurului. Nu cumperi doar un zbor și o cameră – primești un pachet complet, fără surprize la fața locului.

Toate ofertele de sejur Turcia 2026 – inclusiv disponibilitate, prețuri actualizate și opțiuni de cazare – le găsești pe Aerocenter.

