E important să separăm termenii: profnastil pentru acoperiș și profnastil pentru gard, care pot arăta similar, dar cerințele pentru acoperiș sunt mai stricte. Pentru acoperiș sunt critice panta, suprapunerile la capăt și nodurile de racord, fiindcă ele asigură impermeabilitatea la ploaie oblică și la acumulări de zăpadă. La RoofArt, selecția pornește de regulă de la parametri măsurabili: panta, pasul reazemelor, numărul de noduri și încărcările de calcul, astfel încât învelitoarea să lucreze în regim prevăzut, nu „cum se nimerește”, mai ales când materialul este confundat cu profnastil pentru gard.

Straturi de protecție și rezistența la coroziune

Durata de viață a foii depinde nu doar de grosimea metalului, ci și de tipul acoperirii aplicate continuu la cald. EN 10346 descrie produse din oțel pentru formare la rece cu acoperiri precum zinc (Z), zinc-aluminiu (ZA) și aluminiu-zinc (AZ). În medii mai agresive (umiditate, poluare), devine esențială alegerea corectă a acoperirii și controlul zonelor vulnerabile: muchii, tăieturi, puncte de fixare.

Un risc separat îl reprezintă deteriorările stratului la tăiere și montaj. Pe acoperiș nu trebuie lăsate muchii netratate și așchii metalice: focarele de coroziune apar, de regulă, exact acolo unde protecția este compromisă și unde se reține umezeala.

Noduri și etanșare: sursa principală a defectelor timpuri

Tabla cutată – soluție practică pentru acoperișuri durabile

Pentru învelitorile metalice profilate sunt critice suprapunerile la capăt. Ghidurile practice indică faptul că, pentru foi trapezoidale through-fixed, soluțiile standard pentru suprapuneri la capăt se folosesc, de regulă, de la o pantă de aproximativ 4° în sus. La pante mici, etanșarea trebuie executată cu disciplină maximă: MCRMA TP16 descrie abordarea în care șnururile/benzile butilice formează un contur continuu, iar rezultatul depinde de poziția etanșantului și de schema fixărilor.

Concluzia practică: durabilitatea se „rupe” mai des în zonele de îmbinare, racord, dolii și treceri, nu pe suprafața foii. De aceea, a trata acoperișul ca pe un simplu profnastil pentru gard este o eroare tehnică: cerințele pentru noduri sunt fundamental diferite.

Fixări, găuri și controlul strângerii

Învelitoarea din foi se bazează pe fixări mecanice, iar etanșarea găurilor este parte din sistem. Elementele cu șaibe EPDM, la montaj corect, protejează împotriva infiltrațiilor și reduc riscul slăbirii din vibrații. Dar strângerea trebuie controlată: prea tare poate degrada etanșarea, prea slab poate lăsa cale pentru apă.

Încărcări și regim de umiditate

Chiar dacă foaia e aleasă corect, structura trebuie verificată la zăpadă și vânt; la zăpadă se folosesc coeficienți de formă dependenți de geometrie și condițiile de acumulare. Pentru acoperișurile termoizolate, un factor separat este condensul: fără barieră de vapori și ventilație corecte, umezeala se acumulează în „pachetul” acoperișului și accelerează degradarea nodurilor și a elementelor din lemn.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Ciprian Ciucu a făcut o vizită neanunțată la Autobaza STB Floreasca, inaugurată în 1950 și s-a îngrozit când a văzut condițiile de lucru
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
ULTIMĂ ORĂ/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu tocmai a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
ULTIMĂ ORĂ/ În doar 8 rânduri, Călin Georgescu tocmai a făcut anunțul momentului, care a amuțit pe toată lumea. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Unica.ro
„Eu nu pot să înregistrez acest copil... Sunt obligată să vă refuz”. Larisa Udilă, luată peste picior la Evidența Populației de o funcționară publică: „A râs de numele fetiței mele!”. Cum o cheamă pe copilă
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
Elle.ro
Emily Burghelea se confruntă cu probleme de sănătate. Ce simptome are vedeta: „Niște stări groaznice...”
gsp
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
GSP.RO
Ralf Schumacher se căsătorește cu un bărbat cu 14 ani mai tânăr
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
GSP.RO
Lindsey Vonn a rupt tăcerea după accidentul teribil, cu o postare zguduitoare: „Din această cauză am căzut”
Parteneri
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Libertateapentrufemei.ro
Ioana Ginghină, apariție de infarct la mall! Rochie transparentă, cu sânii la vedere, fără sutien, la brațul soțului! Val de reacții!
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Avantaje.ro
Imagini cu Gabriela Firea la botezul nepoatei! Rochia a întors toate privirile, dar și coafura retro! Ce și-a făcut Firea la față? A întinerit cu 10 ani! Lux, eleganță, politicieni, vedete, tot high-life-ul din București a fost acolo
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie
Tvmania.ro
Așa arată luxul în Pipera! Vila de 400.000 € a lui Pepe are tavan de sticlă. Artistul și-a deschis ușile casei: „Când ninge, atmosfera e deosebită”. Vezi imaginile spectaculoase din dormitor și bucătărie

Alte știri

Românii de pe lista „celor mai răi dintre cei răi”, arestați de agenții ICE din Statele Unite ale Americii
Știri România 15:29
Românii de pe lista „celor mai răi dintre cei răi”, arestați de agenții ICE din Statele Unite ale Americii
Porsche, Audi și BMW-uri de 1,7 milioane de euro, găsite într-un garaj din Italia. Mașinile erau luate în leasing cu acte false
Știri România 15:23
Porsche, Audi și BMW-uri de 1,7 milioane de euro, găsite într-un garaj din Italia. Mașinile erau luate în leasing cu acte false
Parteneri
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Adevarul.ro
Umilințele trăite de doi tineri români declarați criminali în Rusia. „Au dezbrăcat-o pe soția mea în chiloți și sutien”
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit. Exclusiv
Fanatik.ro
Veste șoc pentru Universitatea Craiova. Ștefan Baiaram, suspendat în dubla cu FCSB! Ce pedeapsă a primit. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Dina Grameni, inspirat de Hagi și Kobe Bryant: „Nimeni nu e imbatabil”
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Elle.ro
Mihai Bendeac este acuzat de hărțuire sexuală. Actorul își neagă comportamentul și atacă organizația care a atras atenția asupra actelor lui: "Dezgustător și revoltător"
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Unica.ro
Zodia care începe o viață nouă în 2026. Cristina Demetrescu: „Acest an nu este doar unul mai bun, ci începutul unei noi direcții de viață”
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Ce spune Călin Donca despre certurile cu Cristian Boureanu, după ce a fost eliminat de la „Survivor România”. „El în locul meu nu va fi niciodată. Este foarte singur”
Stiri Mondene 15:12
Ce spune Călin Donca despre certurile cu Cristian Boureanu, după ce a fost eliminat de la „Survivor România”. „El în locul meu nu va fi niciodată. Este foarte singur”
„Power Couple”, 11 februarie 2026. Proba de cuplu îi va purta pe concurenți în al șaptelea cer
Stiri Mondene 14:24
„Power Couple”, 11 februarie 2026. Proba de cuplu îi va purta pe concurenți în al șaptelea cer
Parteneri
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
TVMania.ro
Nu o mai recunoști! Cum arăta Gina Pistol. De la fată simplă la regina audiențelor. Vezi imaginile rare cu transformarea ei totală și intervențiile estetice!
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
ObservatorNews.ro
Maşina condusă de Sorin avea o cameră de bord. Proba-cheie nu poate fi însă folosită
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Libertateapentrufemei.ro
Devastator! Mihai Voropchievici anunță zodia care primește lovitura supremă! Va plânge cu lacrimi amare! Totul e pierdut!
Parteneri
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
GSP.ro
Omoregie a dezvăluit de ce părăsește Bucureștiul pentru Budapesta: „Oameni extrem de amabili, dar...”
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
GSP.ro
Moment ULUITOR la Jocurile Olimpice 2026: Ilia Malinin a executat un element interzis timp de 50 de ani
Parteneri
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Mediafax.ro
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Wowbiz.ro
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Redactia.ro
Cine e milionarul român care a murit marți dimineața după ce a intrat pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu o mașina unui afacerist.  Soția însărcinată a ajuns la spital în stare gravă
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
KanalD.ro
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant

Politic

De ce a venit din concediu judecătorul CCR, Gheorghe Stan: ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Politică 15:30
De ce a venit din concediu judecătorul CCR, Gheorghe Stan: ca să aprobe trimiterea legii pensiilor speciale la CJUE, cerută de Lia Savonea
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Politică 13:55
Dacian Dragoș, judecător CCR, a câștigat la Curtea de Apel București și în al doilea dosar în care i-a fost contestată numirea, după 3 amânări. La fel și Mihai Busuioc
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
Fanatik.ro
Anunțul făcut de Franck Ribery, după ce numele său a apărut în dosarul Epstein. Fostul fotbalist a fost audiat într-un caz de proxenetism în urmă cu peste 15 ani
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe
Spotmedia.ro
A fost inventat spray-ul care poate opri instantaneu sângerările severe