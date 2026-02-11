Tabla cutată – soluție practică pentru acoperișuri durabile

E important să separăm termenii: profnastil pentru acoperiș și profnastil pentru gard, care pot arăta similar, dar cerințele pentru acoperiș sunt mai stricte. Pentru acoperiș sunt critice panta, suprapunerile la capăt și nodurile de racord, fiindcă ele asigură impermeabilitatea la ploaie oblică și la acumulări de zăpadă. La RoofArt, selecția pornește de regulă de la parametri măsurabili: panta, pasul reazemelor, numărul de noduri și încărcările de calcul, astfel încât învelitoarea să lucreze în regim prevăzut, nu „cum se nimerește”, mai ales când materialul este confundat cu profnastil pentru gard.

Straturi de protecție și rezistența la coroziune

Durata de viață a foii depinde nu doar de grosimea metalului, ci și de tipul acoperirii aplicate continuu la cald. EN 10346 descrie produse din oțel pentru formare la rece cu acoperiri precum zinc (Z), zinc-aluminiu (ZA) și aluminiu-zinc (AZ). În medii mai agresive (umiditate, poluare), devine esențială alegerea corectă a acoperirii și controlul zonelor vulnerabile: muchii, tăieturi, puncte de fixare.

Un risc separat îl reprezintă deteriorările stratului la tăiere și montaj. Pe acoperiș nu trebuie lăsate muchii netratate și așchii metalice: focarele de coroziune apar, de regulă, exact acolo unde protecția este compromisă și unde se reține umezeala.

Noduri și etanșare: sursa principală a defectelor timpuri

Pentru învelitorile metalice profilate sunt critice suprapunerile la capăt. Ghidurile practice indică faptul că, pentru foi trapezoidale through-fixed, soluțiile standard pentru suprapuneri la capăt se folosesc, de regulă, de la o pantă de aproximativ 4° în sus. La pante mici, etanșarea trebuie executată cu disciplină maximă: MCRMA TP16 descrie abordarea în care șnururile/benzile butilice formează un contur continuu, iar rezultatul depinde de poziția etanșantului și de schema fixărilor.

Concluzia practică: durabilitatea se „rupe” mai des în zonele de îmbinare, racord, dolii și treceri, nu pe suprafața foii. De aceea, a trata acoperișul ca pe un simplu profnastil pentru gard este o eroare tehnică: cerințele pentru noduri sunt fundamental diferite.

Fixări, găuri și controlul strângerii

Învelitoarea din foi se bazează pe fixări mecanice, iar etanșarea găurilor este parte din sistem. Elementele cu șaibe EPDM, la montaj corect, protejează împotriva infiltrațiilor și reduc riscul slăbirii din vibrații. Dar strângerea trebuie controlată: prea tare poate degrada etanșarea, prea slab poate lăsa cale pentru apă.

Încărcări și regim de umiditate

Chiar dacă foaia e aleasă corect, structura trebuie verificată la zăpadă și vânt; la zăpadă se folosesc coeficienți de formă dependenți de geometrie și condițiile de acumulare. Pentru acoperișurile termoizolate, un factor separat este condensul: fără barieră de vapori și ventilație corecte, umezeala se acumulează în „pachetul” acoperișului și accelerează degradarea nodurilor și a elementelor din lemn.

