„A fost un șoc și o mare traumă, e regretabil ce s-a întâmplat, este o anchetă în curs de desfășurare. Nu am cum să va dau foarte mult, nu știu nici eu, nu am nicio explicație până acum ce s-ar fi putut întâmpla. Pot să va spun atât: intervenția chirurgicală a evaluat fără evenimente majore și nici din punct de vedere al anestezicului nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obișnuință. Dacă e un copil peste vârsta de un an operat de hernie inghinală, nici nu necesită monitorizare în terapie, noi la copiii sub un an, de regulă când operăm în privat îi ducem și în terapie imediat post-operator, pentru a fi mult mai atenți aici decât suntem în spitalele de stat', a declarat Laura Bălănescu, medic primar chirurgie pediatrică la Sanador.