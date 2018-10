Acesta a spus că toate cheltuielile medicale plătite către spitalul privat, pentru îngrijirea mamei sael, se ridică la 30.000 de euro. Fratele său, George Rotariu, susține că medicii nu le-au permis să o mute pe mama lor, atunci când au vrut să o ducă la o clinică din străinătate.

„Când am vrut să o mutăm, nu ne-au lăsat, pentru că riscă să moară pe drum. Am fost internaţi de trei ori într-o săptămâna, iar a patra oară, mama arăta foarte rău, şi-au dat seama de asta şi nu ne-au dat acceptul s-o transportăm. Am vrut să o transportăm în Austria. Costurile se ridică la nivel de zeci de mii de euro. Din păcate, plătim pentru nişte servicii ca afară, dar foarte slabe. Poate mai slabe decât cele din spitalele publice din România. O să facem tot ce e necesar să vedem că procedurile au fost efectuate corect, ceea ce noi nu credem, având în vedere că mama a venit pe picioare în spital şi pleacă în mormânt”, a mai spus tânărul.