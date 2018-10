Citește și: Prima reacție a bunicii băiețelului mort într-un spital privat din Capitală. „A fost sufletul și viața mea”

UPDATE ora 15:00. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sănătății, la solicitarea ministerului „o echipă a Direcției de Sănătate Publică București verifică astăzi modul în care s-au respectat procedurile și protocoalele medicale în cazul copilului de 1 an și 10 luni care a decedat la un spital privat din București, după ce a fost operat de hernie inghinală”. „În funcție de rezultatul verificărilor, daca va fi necesar, Ministerul Sănătății va sesiza Colegiul Medicilor din România”, mai precizează ministerul, în comunicat.

UPDATE ora 13:45. Clinica nu a dorit să comenteze cazul nicio declaraţie până când expertiza medico-legală de la INML nu va stabili cauzele decesului. „Având în vedere că este vorba de un deces din cauze necunoscute, până la finalizarea de către INML a expertizei medico-legale care va stabili cauzele decesului, Spitalul Clinic Sanador nu poate face declarații referitoare la acest eveniment. Dorim să menționam că echipajul SMURD a fost chemat de aparținătorii pacientului, și nu de către Spitalul Clinic Sanador, acesta alăturându-se echipei spitalului care inițiase deja procedura de resuscitare conform protocoalelor în vigoare”, se arată în comunicatul transmis de spitalul privat, pentru adevărul.ro.

Familia susține că a plătit în avans pentru intervenție 11.500 de lei, potrivit știrileprotv.ro.

„Sunt momente de coşmar… Vii cu un copil sănătos şi pleci cu el în patru scânduri! Moare după o operaţie de rutină într-un spital privat, care îți percepe banii înainte”, spune Andreea Duță, mama copilului.

„Era foarte somnolent şi am solicitat cadrelor medicale să vadă despre ce e vorba. Mi s-a tot spus că e normal”, a mai adăugat ea.



Părinţii susţin că şi chirurgul, şi anestezistul au considerat că nu e o problemă ca băieţelul să rămână la patru etaje distanţă de secţia de terapie intensivă. Au urmat nouă ore în care băieţelul s-a simţit rău, dar medicii nu au intervenit, spun părinţii.

„L-am monitorizat noi, părinţii, îngrijoraţi. I s-a făcut rău. Am mers la asistente. Deja saturaţia lui în oxigen era foarte mică şi a făcut stop cardiac. Manevrele de resuscitare au început extrem de stângaci. Până s-au apucat ele să pună perfuzii, să facă ce trebuie. Tremurau toate asistentele şi medicii de gardă. Am sunat la 112 să vină SMURD. Am încercat să vorbim cu conducerea spitalului. De trei ore nu ne bagă nimeni în seamă”, povestește șocată femeia.

Potrivit reprezentanţilor SMURD, echipajul a ajuns la spitalul privat în 4 minute. La miezul nopţii, Ştefan Alexandru a fost declarat decedat.

Potrivit Adevarul, Secţia 4 de Poliţie s-a autosesizat în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, și a demarat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii prevăzute de art. 192 Cod Penal, respectiv ucidere din culpă.