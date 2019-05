Nenorocirea parcă fusese anunțată, iar la Imola, problemele au început încă din calificări. Rubens Barrichello a avut un accident grav, dar a scăpat cu răni care nu i-au pus viața în pericol. În ziua următoare, austriacul Roland Ratzenberg și-a pierdut viața, în urma unui accident petrecut pe circuit. Deși era vizibil zdruncinat de evenimentele petrecute, Senna a urmat sfatul lui Alain Prost și a acceptat să concureze în San Marino.

La fel ca și în zilele precedente, cursa a început cu momente tensionate. JJ Letho a avut probleme cu monopostul care nu a pornit și a fost lovit puternic din spate de Pedro Lamy. O roată și alte fragmente din cele două vehicule au rănit opt fani și un polițist. Pe pistă a intrat imediat Safety Car-ul, pentru 5 tururi. Apoi a început cursa fără ”mașina galbenă”.

Ayrton Senna se afla în fața lui Michael Schumacher. Brazilianul a crescut viteza și în primul tur fără Safety Car a fost cel mai rapid de pe pistă.

Următorul tur, cel de-al șaptelea, avea să-i fie fatal… În virajul Tamburello, mașina sa a mers în linie dreaptă și s-a izbit frontal de un parapet de beton! De pe circuit a ieșit la 307 kilometri pe oră, iar acul kilometrajului s-a oprit, în momentul impactului, la 233 de kilometri pe oră! Cursa a fost oprită, medicii au intervenit de urgență. O ambulanță și un elicopter medical au apărut la fața locului.

A fost transportat cu elicopterul la spitalul din Bologna, unde medicii au constatat decesul în jurul orei 18.40, ora locală. În urma impactului deosebit de puternic, Ayrton a suferit răni severe la creier. Decesul său a fost cauzat de o bucată de suspensie care s-a desprins în momentul impactului şi l-a lovit chiar deasupra ochiului drept, casca sa nerezistând.

De la acel eveniment tragic pentru Formula 1 au trecut 25 de ani. 25 de ani fără, poate, cel mai mare pilot din istoria Formulei 1: Ayrton Senna da Silva!

Campionul mondial Lewis Hamilton își amintește despre cursele lui Ayrton:

În 2017, Lewis a primit din partea familiei lui Senna o cască purtată de acesta!

Și Sebastian Vettel dezvăluie momente din copilărie:

”Îmi amintesc că mă uitam la televizor împreună cu tatăl meu şi, cum eram încă mic, nu puteam înţelege cu adevărat ce s-a întâmplat. Dar chiar şi după reacţia tatălui meu, care era un mare fan Senna, am priceput că era ceva foarte grav, o mare pierdere pentru F1. Mult mai târziu am reuşit să înţeleg ce pierdere enormă fusese, pentru că am început să lucrez cu oameni care îl cunoscuseră, care au lucrat cu el. Şi tocmai el l-a făcut pe tatăl meu să se intereseze de F1”.