Doar că toate calculele de pe hârtie coroborate cu cotele caselor de pariuri de la startul sezonului n-au mers așa cum se așteptau suporterii și oficialii acestor formații.

Vineri, după prânz, când tot Bucureștiul era paralizat de ploaie, iar traficul era tot dat peste cap, la Clinceni, la 16 kilometri de Capitală, Academica mai avea nevoie de două puncte pentru a ajunge pentru prima dată în Liga 1. Avea meci cu FC Argeș, în penultima etapă de L2, iar piteștenii le-au dat emoții serioase!

Au deschis scorul în minutul 8 prin Năstăsie, iar ilfovenii au avut mult de muncă. Au reușit egalarea prin Patriche (81), iar Horşia (90+2) a adus victoria și automat promovarea matematică în prima ligă din România. Acum, în clasament, Academica Clinceni are 84 de puncte şi nu mai poate pierde primele două locuri din clasament, cu o etapă înainte de final.

Comuna n-are nici măcar 5.000 de locuitori!

Dar nu doar promovarea ilfovenilor de la Academica e una istorică în Liga 1! De ieri comuna din Ilfov a intrat în istoria fotbalului românesc. A devenit localitatea din România cu cea mai mică populație care a reușit să promoveze în Liga 1.

Conform datelor oferite de primăria din comuna ilfoveană, în acest moment în Clinceni trăiesc sub 5.000 de locuitori, mai exact 4.957! Aceștia au reușit să depășească la acest capitol o altă echipă din Ilfov, Victoria Brănești, care în 2010 avea 8.500 de locuitori, deținătoarea recordului până vineri seară.

„Am venit cu bugetul cel mai mic, 400.000 de euro, și am demonstrat că se poate să reușești în fotbalul românesc cu un astfel de buget. Am concurat cu Petrolul, cu U Cluj, dar am avut determinare și un grup foarte bun, cu jucători care vor face performanță în fotbalul românesc.

Bugetul pentru anul viitor va fi undeva la 2,5 milioane de euro! Cei de la Consiliul Județean Ilfov ne-au promis și ei un milion de euro pentru investiții la bază și stadion”, spune Adrian Budeanu, primarul din Clinceni.

Antrenorul echipei din Clinceni, Ilie Poenaru, se află la cea de-a doua promovare în Liga 2. A mai reușit acest lucru cu FC Voluntari în vara lui 2015.

„A fost un final nebun, un meci dominat cap-coadă de noi. Sunt bucuros și vreau să-mi felicit jucătorii pentru parcursul din acest an. Sunt mândru de ei, au dat dovadă de tărie de caracter. Mai avem un meci la Ploiești, mergem să câștigăm, după care vom creiona și ceea ce urmează pentru Liga 1. Noi strategia ne-am făcut-o, în mare parte. Mai sunt detalii de pus la punct. Într-adevăr, avem și o listă de achiziții”, a declarat antrenorul de 42 de ani.

Istoria echipei din Clinceni

Formația s-a înființat în anul 2005, sub numele de CS Buftea și a promovat pentru prima dată în Liga 2 în anul 2008. În 2009 în urma unei fuziuni cu Săgeata Stejaru, echipa a cedat locul în liga secundă formației din județul Tulcea și a preluat poziția acesteia din Liga 3 sub denumirea de ACS Buftea.

În sezonul 2011-2012 echipa a obținut locul 1 în Liga 3 și a promovat din nou în Liga 2. În 2013, echipa s-a redenumit din ACS Buftea în FC Clinceni, iar în 2014, când s-a mutat la Pitești, și-a schimbat numele în FC Academica Argeș. Această mutare nu a ținut însă decât un an, astfel încât în vara anului 2015, formația ilfoveană a revenit la Clinceni sub titulatura de FC Academica Clinceni.

