Adrian Ilie intervine în scandalul FCSB - CSA Steaua: „Să lase orgoliile, tot Becali ar putea să țină clubul foarte sus”

Adrian Ilie este o prezență rară pentru mass-media din România. După ce a fost director sportiv o scurtă perioadă la FCSB (în perioada 2007-2008) a decis să se ocupe de o companie de energie cu vicepreședintele de la Valencia, în Spania. Acum e implicat în turism, deține un hotel la Poiana Brașov, un cartier de vile, dar vrea să mai ridice un alt stabiliment de lux.

Invitat în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia, de pe GSP.RO, Adrian Ilie a deschis cutia de amintiri din carieră.

Cinci subiecte discutate cu Adrian Ilie în emisiune

Despre Mirel Rădoi și echipa națională: „Rădoi nu are experiența necesară. Trebuia să vină cineva cu experiență. Nivelul din fotbalul românesc e scăzut. Înainte orice echipă avea 3-4 jucători care te speriau. Acum nu mai vezi așa ceva. Nu mai avem jucători, dar nici antrenori cu experiență. Uitați-vă că după Europeanul Under 21 noi n-avem nimic, în timp ce toată lumea a promovat”.

Mirel Rădoi

Despre conflictul CSA Steaua – FCSB: „Cred că ar face bine să fie o singură echipă. Sunt prea multe orgolii și nu se vrea să aducem fotbalul într-o lumină foarte bună. Orgolii de ambele părți. Suporterii au un rol foarte mare, dar să nu uităm că Gigi Becali a investit foarte mulți bani la Steaua! Și cred că dacă ar prelua și partea cealaltă, tot Gigi ar putea să țină clubul foarte sus. Eu cred că CSA trebuie să lase orgoliile”.

Despre transferuri ratate: „Trebuia să rămân la Valencia încă doi ani, dar după cinci ani voiam să fac o schimbare. Avusesem oferte foarte bune, inclusiv de la AC Milan, Manchester United și Real Madrid. Președintele de la Valencia a refuzat oferta de la Real Madrid și mi-a spus clar că n-o să-mi dea drumul să plec. Atunci trebuia să plec la Real la schimb cu Davor Suker și mai plăteau încă 20 de milioane”.

Adrian Ilie FOTO Arhiva Gazeta Sporturilor

Despre problemele medicale: „La Zurich mi-am rupt ligamentele. Am jucat trei meciuri cu ligamentele rupte. Recuperarea era foarte grea, trebuia să mă operez și atunci am decis să mă retrag. Am și acum ligamentele rupte pentru că nu m-am operat și le-am mai rupt o dată, acum un an, la ambele picioare, după un meci de tenis. Și-acum mai joc fotbal, dar cu ele rupte. M-am retras la 33 de ani, 8 luni dura recuperarea, cu un ligament artificial, dar n-am vrut”.

Despre cea mai mare amendă: „Cea mai mare a fost de 20.000 de euro! Am avut o vacanță și le-am zis că mă duc acasă, că nu vin la club. Eram suspendat următorul meci, nu jucam. Trebuia să ne prezentăm pe 31 decembrie seara la antrenamente și le-am spus că vin pe 1 seara. Ei nu m-au lăsat, eu nu m-am dus! Așa mi-au dat 20.000 de euro amendă, dar am scăpat cu o masă dată echipei. Amenda în bani era doar pe hârtie, în regulament. De fapt, toate amenzile așa se plăteau: mergeam cu toții la restaurant”.

