Afaceristul Ioan Neculaie, la un pas de a părăsi închisoarea

Iată soluţia instanţei, decizie care poate fi însă contestată în termen de 3 zile: ”În baza art.587 Cod procedură penală admite propunerea Comisiei pentru individualizarea regimului de executare din cadrul Penitenciarului Codlea si dispune liberarea condiţionată a condamnatului Neculaie Ioan din executarea pedepsei de doi ani de închisoare aplicată prin sentința penală nr.1137/2017 a Judecătoriei Braşov, mandat de executare 1539/2017.

Pune în vedere condamnatului dispoziţiile art. 104 al. 2 Cod de procedură penală cu privire la revocarea liberării condiţionată în cazul săvârşirii unei noi infracţiuni în termenul de supraveghere.

În baza art.275 alin.3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare avansate de stat rămîn în sarcina acestuia. În baza art.272 Cod de procedură penală onorariul pentru apărătorul desemnat din oficiu, în sumă de 130 lei( avocat Dudău Alexandru George) va fi avansat Baroului Braşov din fondul Ministerului Justiţiei. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi 15.05.2018”, informează monitorulexpres.ro.

Curtea de Apel Braşov l-a condamnat definitiv, în noiembrie 2017, la doi ani de închisoare cu executare într-un dosar pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor. Afaceristul a tras cu o armă de vânătoare în roţile propriei maşini când a observat că la una avea pană.

Milionarul își dorea să se relaxeze la o partidă de vânătoare, într-o pădure de lângă Brașov, însă în ultimul moment a văzut ca automobilul sau avea pană la o roată. Afaceristul a început să țipe la angajatul său, a scos arma și a început să tragă și în celelalte roți. Vecinii milionarului au auzit împușcăturile și au chemat poliția, care a descins la fața locului. Ulterior, pe numele lui Neculaie s-a deschis un dosar penal, iar cauza a ajuns recent la Judecătoria Brașov.

În noiembrie 2017, judecătorii au decis suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare aplicată într-un alt dosar (pentru ucidere din culpa, dupa ce o persoana si-a pierdut viata intr-un accident de munca pe platforma Roman. Acidentul de munca s-a petrecut in martie 2008, atunci cand un muncitor, in varsta de 40 de ani, a murit cand taia cosul de evacuare al unei centralei termice, dupa ce una dintre bucati a cazut peste el). Din acest motiv, instanţa a dispus executarea în întregime a acestei pedepse alături de pedeapsa aplicată prin decizia de astăzi, inculpatul executând în final pedeapsa de 2 ani închisoare. Neculaie fusese obligat să plătească suma de 3.000 lei cheltuieli judiciare avansate de stat în cursul urmăririi penale şi la judecarea cauzei în fond.

Ioan Neculaie a ieșit pe cauțiune din închisoare în martie 2016, după ce a achitat 5 milioane de euro.

