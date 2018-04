10 ani de la victoria junioarei Simona Halep la Roland Garros. Cum arată Elena Bogdan, învinsa din finală. La senioare, s-a impus Ana Ivanovici (Serbia).

La doi ani după debutul în circuitul profesionist, Simona Halep izbutea, la doar 16 ani, să pătrundă, pe 8 iunie 2008, în lumea bună a tenisului mondial, cu finala de la Paris.

Finala românească de la Roland Garros din turneul rezervat junioarelor a atras atenţia multor ziarişti şi spectatori prezenţi la Roland Garros, iar Simona Halep şi Elena Bogdan au făcut un joc senzaţional. Până la urmă, s-a impus Halep în trei seturi, 6-4, 6-7, 6-2, poate şi pentru că este mai mare cu un an decât Bogdan, mai experimentată şi, spune specialiștii, mai ambiţioasă decât sportiva din Craiova.

”A fost un meci foarte important pentru mine, am fost foarte emoţionată, dar am câştigat pentru că am fost mai ambiţioasă. În setul secund, mi-a fost puţin frică de victorie, am fost copleşită de emoţii, dar am câştigat în decisiv poate şi pentru că ea era mult mai obosită ca mine“, a spus Simona, într-un interviu acordat celor de la ITF, ocazie cu care i s-a reamintit că este cea de-a treia reprezentantă a României care câştigă Roland Garros la juniori, după Mariana Simionescu, în 1974, şi Andrei Pavel, în 1992.