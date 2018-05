Ana Bogdan, jucătoarea lunii aprilie. Se luptă cu Bernarda Pera și cu Marta Kostyuk. Parcursul excelent al Anei Bogdan din ultima vreme, la turneele de la Bogota și de la la Monterrey, n-a rămas fără ecou pentru WTA.

ACTUALIZARE 16.48. Jucătoarea Ana Bogdan este, oficial, jucătoarea lunii aprilie, anunță WTA. Concursul de pe site-ul oficial a fost demarat pe 1 mai.

Românca de 25 de ani, care ocupă locul 67 în clasamentul WTA, este printre cele mai apreciate jucătoare ale lunii. La categoria ”WTA Breakthrough Player of the Month finalists: April 2018”, Bogdan are șanse să termine prima.