De Andrei Crăițoiu,

Panduru nu e de acord cu numirea lui Mirel, considerând că FRF s-a grăbit: „Eu tot timpul am spus că Mircea Lucescu trebuia să fie numărul unu. A fost selecționer, avea un mare avantaj, o mare experiență. Trebuie să știi cum să gestionezi lucrurile, ce echipă să faci, cum să faci să câștigi un meci. După erau Hagi, Petrescu, Reghecampf. Erau mai mulți antrenori pe această listă, dar ei l-au ales pe Rădoi. Țin la el și l-am cunoscut, însă cred că e un pic prea devreme. Totuși, Federația a considerat că este numărul unu…”.

„Viitorul echipei naționale nu trebuie să fie legat doar de faptul că ne bate Islanda sau nu. Ci de felul cum arătăm, cum jucăm. Noi trebuie să reparăm niște probleme apărute în ultimul timp. Nu cred că putem merge cu ele în continuare. Am văzut că un impresar îl sună pe antrenorul naționalei să-l întrebe de ce nu joacă nu știu cine. Am văzut că tatăl unui jucător îl sună pe antrenorul naționalei că de ce nu joacă copilul și de ce nu-l ajutăm. Nu știu dacă lucrurile astea sunt normale. Nu știu dacă mai putem face lucrurile astea. Trebuie să avem niște reguli”, spune Panduru.

Mi se pare incredibil să vii la lot cu kilograme în plus! Cum să îi aducem la națională? După ce că avem o grămadă de probleme, mai aducem jucători cu cinci, șase, zece kilograme în plus. Cum facem treaba asta? Sunt lucruri care trebuie rezolvate! Dacă vom merge așa în continuare, nu vom face absolut nimic.

Analistul a vorbit și despre implicarea lui Becali peste antrenorii de la FCSB. „E o mare problemă că se bagă. Acum FCSB joacă un fotbal bun. Sunt unele meciuri în care mi s-a părut că nu s-a mai băgat. Au mai fost situații în care n-au existat câte două schimbări la pauză. Atunci îți dai seama că un antrenor nu le face. Nu poate să facă un asemenea lucru. Cum să scoți un jucător să-l bagi pe altul și să schimbi vreo patru posturi după. În momentul ăla se vede clar că nu e în regulă!„, a explicat fostul mijlocaș.

Panduru a jucat timp de trei ani la Benfica, apoi un sezon la Porto. „A fost o mare problemă când am plecat de la Benfica la Porto. După ani de zile suporterii lui Benfica încă nu sunt de acord cu asta. M-am dus la o finală la Amsterdam, Benfica-Chelsea, și m-am întâlnit cu fanii. Erau bucuroși când m-au văzut, însă le-am spus celor cu care eram să mai aștepte puțin că-și vor aduce aminte. N-au trecut 15 minute și-au început comentariile. Probabil că m-au făcut și trădător, să mă facă cum vor… Asta a fost situația. M-am mirat că după 20 de ani cei de la Benfica TV au venit pentru mine la București. Și încă mă oprește lumea la Lisabona pe stradă, facem poze și asta mă miră. Nu văd de unde ar putea să mă cunoască”, a spus Pandi.

Rădoi a reușit o calificare cu Under 21 care era pusă sub semnul întrebării. El se duce în Portugalia și câștigă! Reușește s-o ducă la Euro, să ieșim dintr-o grupă din care nu prea credeam că o vom face. Cu puțin noroc, băteam și Germania. Tot ce-a făcut Rădoi este bine și frumos pentru fotbalul românesc și ne dă motive să fim optimiști.

