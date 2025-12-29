Nick Kyrgios, aflat pe locul 671 mondial, a învins-o clar, cu 6-3, 6-3, pe lidera clasamentului WTA, Arina Sabalenka, într-un duel extrem de mediatizat, dar la fel de contestat.

După două luni de reclamă, meciul a fost plictisitor

Confruntarea a avut loc în cadrul unui eveniment special, cu reguli adaptate: Kyrgios a avut un singur serviciu, iar Sabalenka a evoluat pe un teren micșorat cu 9%. În ciuda acestor ajustări, presa sportivă a reacționat dur la ceea ce a urmat.

Matthew Lambwell, editorialist la Daily Mail, scrie că, în cele două luni de promovare intensă, meciul a fost prezentat fie ca un gest de curtoazie față de misogini, fie ca o șansă de a atrage un nou public către tenis.

„În final, a reușit performanța de a comite cel mai mare păcat: a fost plictisitor. Prost organizat, lipsit de substanță și fără suflet. Ce am învățat? Nimic. Ce am simțit? Nimic”, notează jurnalistul, criticând inclusiv atmosfera arenei și caracterul artificial al spectacolului.

Nici BBC nu a fost mai indulgent. Deși a transmis partida, postul britanic nu a trimis reporteri la fața locului, iar problemele tehnice – întreruperi frecvente, imagini pixelate și unghiuri neclare – au făcut ca experiența vizionării să fie descrisă drept „aproape insuportabilă”.

Amestec de demonstrație sportivă, reclamă și spectacol de circ

The Guardian a apreciat că duelul s-a adresat mai degrabă celor vag interesați de tenis, descriindu-l ca pe un amestec stângaci de demonstrație sportivă, reclamă și spectacol de circ.

Publicațiile au remarcat și numeroasele pauze neobișnuite: de la dansul Macarena executat de Sabalenka, la aruncarea mingilor în tribune sau opririle pentru a evidenția celebrități din public, precum Kaka și Ronaldo.

Presa a comparat evenimentul cu celebra „Bătălie a sexelor” din 1973, dintre Billie Jean King și Bobby Riggs, subliniind diferența uriașă de miză. Atunci, meciul avea o încărcătură socială majoră, King luptând pentru progresul și credibilitatea tenisului feminin. „Ce ar fi putut fi o tragedie s-a transformat acum într-o farsă”, a scris The Athletic.

Stângaci, jenant și costisitor

Criticile au venit inclusiv din Australia, țara lui Kyrgios. Sydney Morning Herald a descris evenimentul drept „stângaci, jenant și costisitor”.

Dezamăgirea a fost împărtășită și de Marca, ea catalogând spectacolul drept unul superficial, fără profunzime și fără potențial real de a influența tenisul modern.

Publicația spaniolă a remarcat că Kyrgios, deși semiretras, s-a impus prin experiență și forță, folosindu-și cu măsură serviciul, în timp ce Sabalenka a opus o rezistență modestă într-un meci de doar 76 de minute.

În încheiere, Daily Mail încearcă să găsească totuși un posibil efect pozitiv: dacă în viitor mai mulți spectatori vor fi atrași să o urmărească pe Sabalenka într-un turneu de Grand Slam, atunci poate acest duel va fi însemnat ceva. În caz contrar, concluzia este dură: o pierdere de timp pe scară largă.